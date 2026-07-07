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Valósággal befékezett a drágulás Magyarországon: itt a friss jelentés, ez ám a kellemes meglepetés
Tovább lassult az infláció Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett adatai szerint 2026 júniusában a fogyasztói árak átlagosan 1,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, míg májushoz képest összességében nem változtak az árak.
A júniusi adat alacsonyabb a májusi 1,8 százalékos inflációnál, vagyis tovább mérséklődött az éves pénzromlási ütem. Az élelmiszerek ára éves összevetésben mindössze 0,2 százalékkal emelkedett, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolva pedig 2,4 százalékkal csökkent. Számos alapvető élelmiszer ára jelentősen mérséklődött az elmúlt egy évben.
A legnagyobb áresést a húskonzerveknél mérte a KSH, amelyek ára 26,9 százalékkal csökkent. A vaj és a vajkrém 12,9 százalékkal, a sertéshús 10,9 százalékkal, a sajt 9,1 százalékkal, a tej 7,7 százalékkal, a tartósított hústalan ételek 7,3 százalékkal, a száraztészta pedig 6,7 százalékkal került kevesebbe, mint egy évvel korábban.
Nem minden élelmiszer lett azonban olcsóbb. A burgonya ára 7,6 százalékkal emelkedett, a büféáruk és az eszpresszókávé egyaránt 6,5 százalékkal drágult, a cukorka és a méz ára 6 százalékkal nőtt. Az éttermi étkezések is tovább drágultak, az előfizetéses munkahelyi menük ára 5,9 százalékkal, a nem előfizetéses éttermi étkezéseké pedig 5,6 százalékkal emelkedett.
Továbbra is a szolgáltatások jelentik az infláció fő hajtóerejét. A szektorban átlagosan 4 százalékos éves drágulást mért a KSH. A teherszállítás ára 18,6 százalékkal nőtt, a színházjegyek 17,6 százalékkal, a külföldi üdülések 11,7 százalékkal, a postai szolgáltatások 9,6 százalékkal, a járműjavítás és karbantartás 8 százalékkal, a testápolási szolgáltatások 7,3 százalékkal, míg az egészségügyi szolgáltatások 6,3 százalékkal drágultak.
- A háztartási energia ára átlagosan 2,3 százalékkal csökkent. Ezen belül a vezetékes gázért 7,5 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, ugyanakkor az elektromos energia ára 2,3 százalékkal emelkedett.
- A tartós fogyasztási cikkek átlagosan 1,9 százalékkal drágultak. Az ékszerek ára 26,4 százalékkal emelkedett, míg a bútorok és a használt személyautók is drágábbak lettek.
Havi összevetésben gyakorlatilag megállt az áremelkedés. Júniusban a fogyasztói árak átlagosan nem változtak májushoz képest. Az élelmiszereknél a friss zöldségek ára 8,1 százalékkal csökkent, a tojás 2,4 százalékkal, a vaj 2 százalékkal, a burgonya 1,8 százalékkal, a cukor pedig 1,5 százalékkal lett olcsóbb. Ezzel szemben a friss gyümölcsök 4,1 százalékkal drágultak.
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A KSH adatai szerint a harmonizált infláció júniusban 2,1 százalék, a maginfláció 2 százalék, míg a nyugdíjas fogyasztóiár-index 1,4 százalék volt.
A júniusi adatok alapján továbbra is visszafogott az infláció Magyarországon. Az élelmiszerek többségénél már nem figyelhető meg számottevő árnyomás, ugyanakkor a szolgáltatások továbbra is az átlagosnál gyorsabb ütemben drágulnak, ami arra utal, hogy az infláció egyre inkább a belföldi költségekhez és bérekhez kötődő szektorokban maradt fenn.
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