2026. július 6. hétfő Csaba
20 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ÉLŐ  27'
POR
Portugália 0 0 Spanyolország
ESP
Nyolcaddöntö
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belgrád, Szerbia - 2025. május 23: Gazprom orosz benzinkút és a szerb olajipari Nis irodaépület felhőkkel borított tavaszi napja.
Gazdaság

Rendkívüli bejelentés érkezett a szomszédból: döntött Amerika a Mol és az oroszok közös üzletéről

Pénzcentrum/MTI
2026. július 6. 21:02

Az amerikai kormány július végéig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét, valamint a tulajdonosi tárgyalásokhoz szükséges engedélyeket. A szerb energiaügyi miniszter szerint ez azt jelzi, hogy Washington valódi esélyt kíván adni a Mol és az orosz Gazpromnyeft közötti megállapodás lezárására.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az amerikai kormányzat legutóbbi döntése, amellyel július 31-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét, valamint a Mol és az orosz többségi tulajdonos Gazpromnyeft közötti tárgyalásokhoz szükséges engedélyeket, pozitív jelzésnek tekinthető, és lehetőséget teremt arra, hogy lezáruljanak az orosz részesedés értékesítéséről folyó egyeztetések - jelentette ki hétfőn Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárcavezető a Belgrádi Rádió műsorában úgy fogalmazott: a korábbi, kéthetes hosszabbítással szemben a most biztosított harmincnapos időszak azt mutatja, hogy az amerikai adminisztráció valódi lehetőséget kíván adni a tárgyalások sikeres befejezésére.

Kapcsolódó cikkeink:

Dubravka Djedovic Handanovic szerint egy ekkora energetikai vállalat tulajdonosi szerkezetének átalakítása önmagában is összetett folyamat, amelyet a szankciós környezet tovább nehezít. Hozzátette: a szerb fél és a Mol már kidolgozott egy részvényesi megállapodást, amely azonban csak akkor léphet hatályba, ha lezárul az adásvételi tranzakció az orosz Gazpromnyeft és a magyar Mol olajvállalat között.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárgyalások során Szerbia jelentősen javította pozícióját a 2008-as állapothoz képest, és továbbra is hosszú távú megoldásra törekszik. Kiemelte, hogy a NIS stratégiai jelentőségű energetikai vállalat, ezért Belgrád célja a hazai kőolaj-finomítói kapacitások és az ország biztonságos üzemanyag-ellátásának megőrzése.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.
Címlapkép: Getty Images
#energia #üzemanyag #mol #gazdaság #oroszország #szerbia #tárgyalás #amerikai egyesült államok #gazprom #szankciók #kőolaj

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
21 perce
A levegővételhez is az USA-tól kell engedélyt kérni?
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:23
21:02
20:33
20:01
19:27
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 6. 16:56
Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 6. 15:45
Amdocs Limited - elemzés
A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért eg...
MEDIA1  |  2026. július 6. 15:37
Megszűnik két tévécsatorna és egy rádió is
A TV Szentendre 17 év, a TV Budakalász 21 év, a Rádió Szentendre pedig 15 év után szűnik meg.
Bankmonitor  |  2026. július 6. 14:54
Személyi hitelt szeretnél? Ezek a legolcsóbb ajánlatok júliusban
Sorra dőlnek a rekordok a személyi kölcsönök piacán is, ami nem kis részben az egyre kedvezőbb kamat...
iO Charts  |  2026. július 6. 10:01
Medpace Holdings (MEDP) részvényelemzése - csákány és ásó
A Medpace Holdings részvény (MEDP) alapadatai, áttekintés A Medpace Holdings (MEDP) egy Delaware-ben...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 6.
Megállt a bérrobbanás a magyar sztárszakmában: a seniorok plafonba ütköztek, a kezdők viszont 800 ezres fizetéssel is indulhatnak
2026. július 5.
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2026. július 6.
Újabb szomorú mutató, amiben Magyarország előzi az egész világot: nincs mese, van okunk az aggodalomra?!
2026. július 6.
Rengeteg magyar kerülhet bajba? Hamarosan nem lesz olyan munka, amit ne érné meg AI-jal és robotokkal kiváltani
2026. július 6.
Kőkemény versenyben a hazai bankok: durván megvágták a slágerhitelek kamatait, jól járhat, aki most lép
NAPTÁR
Tovább
2026. július 6. hétfő
Csaba
28. hét
Július 6.
A csók világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Magyar Péter bejelentése: otthoni munkavégzést rendel el a kormány a hőség miatt, ezeket a dolgozókat érinti
2
2 hete
Megjött a rendelet: ekkora fizetésemelést kapnak a pedagógusok
3
1 napja
Kiszivárgott: luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot épít Donald Trump a magyar nagyvárosban
4
4 napja
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
5
5 napja
Egy pillanat alatt nullázódnak a magyarok bankszámlái: nem lehet mit tenni, vagyonok úsznak el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Módusz
olyan helyzeti középérték, amely az adott statisztikai sokaságban a legtöbbször fordul elő. Tipikus érték, amely körül a sokaság elemei tömörülnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 6. 19:00
Újabb szomorú mutató, amiben Magyarország előzi az egész világot: nincs mese, van okunk az aggodalomra?!
Pénzcentrum  |  2026. július 6. 18:45
Több ezer levél érkezett a fronton harcoló orosz katonáktól a Kremlbe: elegük van a háborúból, keményen kérdőre vonták Putyint
Agrárszektor  |  2026. július 6. 19:29
Megbolondult az európai piac: fillérekért szórják ki ezt a népszerű zöldséget