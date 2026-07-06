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Rendkívüli bejelentés érkezett a szomszédból: döntött Amerika a Mol és az oroszok közös üzletéről
Az amerikai kormány július végéig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét, valamint a tulajdonosi tárgyalásokhoz szükséges engedélyeket. A szerb energiaügyi miniszter szerint ez azt jelzi, hogy Washington valódi esélyt kíván adni a Mol és az orosz Gazpromnyeft közötti megállapodás lezárására.
Az amerikai kormányzat legutóbbi döntése, amellyel július 31-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét, valamint a Mol és az orosz többségi tulajdonos Gazpromnyeft közötti tárgyalásokhoz szükséges engedélyeket, pozitív jelzésnek tekinthető, és lehetőséget teremt arra, hogy lezáruljanak az orosz részesedés értékesítéséről folyó egyeztetések - jelentette ki hétfőn Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter.
A tárcavezető a Belgrádi Rádió műsorában úgy fogalmazott: a korábbi, kéthetes hosszabbítással szemben a most biztosított harmincnapos időszak azt mutatja, hogy az amerikai adminisztráció valódi lehetőséget kíván adni a tárgyalások sikeres befejezésére.
Dubravka Djedovic Handanovic szerint egy ekkora energetikai vállalat tulajdonosi szerkezetének átalakítása önmagában is összetett folyamat, amelyet a szankciós környezet tovább nehezít. Hozzátette: a szerb fél és a Mol már kidolgozott egy részvényesi megállapodást, amely azonban csak akkor léphet hatályba, ha lezárul az adásvételi tranzakció az orosz Gazpromnyeft és a magyar Mol olajvállalat között.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárgyalások során Szerbia jelentősen javította pozícióját a 2008-as állapothoz képest, és továbbra is hosszú távú megoldásra törekszik. Kiemelte, hogy a NIS stratégiai jelentőségű energetikai vállalat, ezért Belgrád célja a hazai kőolaj-finomítói kapacitások és az ország biztonságos üzemanyag-ellátásának megőrzése.
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Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.
Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.
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