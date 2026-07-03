Tárgyalóasztalhoz ült Vitézy Dávid és Kapitány István: hamarosan nagy döntés jöhet az útdíjak ügyében

A hazai fuvarozók versenyképességének javítása és az adminisztratív terhek mérséklése érdekében egyeztetett a logisztikai ágazat képviselőivel Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Vitézy Dávid közlekedési miniszter.

A csütörtöki egyeztetésen a kormányzati és a szakmai oldal képviselői egy olyan intézkedéscsomag kidolgozásáról tárgyaltak, amely érdemi segítséget nyújthat a piac hazai szereplőinek.

A megbeszélésen a fuvarozói szervezetek több égető problémát is felvetettek, különösen a finanszírozási nehézségeket, a magas energiaárakat, az útdíjrendszer kérdéseit, valamint a hazai kis- és középvállalkozások hátrányos versenyhelyzetét hangsúlyozva.

Az érdekképviseletek kiemelten fontosnak nevezték a tiszta és egyenlő piaci versenyfeltételek megteremtését. Határozottan fellépnek a kettős mérce alkalmazása ellen, így elfogadhatatlannak tartják, hogy egyes szereplők mentesüljenek az útdíjfizetés alól, vagy hogy a hatóságok szemet hunyjanak bizonyos visszaélések felett, miközben más vállalatokat szigorúan szankcionálnak.

A közúti szállítás kihívásai mellett a felek a vasúti árufuvarozás aktuális helyzetét is áttekintették a találkozón.