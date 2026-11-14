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Porszem került Elon Musk cégének gépezetébe: felrobbant a gyorsítórakéta, mégis történelmi bravúrra készülnek
Műszaki hiba miatt Elon Musk amerikai milliárdos üzletember cége, a SpaceX pénteken lemondott a Starship rakétarendszer első fokozatának visszajuttatásáról a Földre, de helyi idő szerint szombaton megpróbálkozik magának az űrhajónak a visszajuttatásával, amely páratlan eredmény lenne.
A valaha épített legnagyobb és legerősebb rakétarendszert pénteken közép-európai idő szerint 23 óra 47 perckor indították Texasból a tizenötödik repülésére. Néhány percnyi repülés után azonban a rakéta első fokozata, a Super Heavy irányítási, navigációs és ellenőrzési hiba miatt magától leállt - közölte a SpaceX kommunikációs igazgatója, Dan Huot.
A SpaceX úgy döntött, hogy a rakétát, amelyet három korábbi repülés alkalmával már sikerült visszavezetni a Földre, az indítóállomás közelében a Mexikói-öböl vizébe hagyják zuhanni, ahol felrobbant. A Starship űrhajó Föld körüli pályára állt, ahol a cég Starlink nevű hatalmas műholdas internethálózatának bővítését szolgáló 26 műholdat helyezett pályára.
A misszió kezdete után hét órával a SpaceX közölte, hogy a Starship és a hőpajzs jó állapotban van, és az űrhajó folytatja a keringést a Föld körüli pályán.
Dan Huot szerint egyelőre nem látnak semmi olyan problémát, amely akadályozná a Starship visszavezetését a Földre. A SpaceX több mint 22 órás repülés után tervezi visszahozni az indítóállomásra az űrhajót, ami világpremiernek és technikai bravúrnak számítana.
A teljes sebességgel a légkörbe visszatérő űrhajónak le kell lassulnia és vissza kell térnie a mexikói határon fekvő űrbázisra, ahol hatalmas mechanikus karok rögzítik. Az űrhajó visszavezetése a Földre hasonlít az első fokozatéhoz, amelyet a SpaceX-nek korábban más sikerült végrehajtania, csak sokkal bonyolultabb, mert az űrhajó sokkal magasabbról és nagyobb sebességgel zuhan.
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Az űrhajó elveszítése nagyon veszélyesnek bizonyulhat, a cég több változatot is kidolgozott szükség esetén a röppálya rövidítésére és a járműnek a Csendes-óceánba juttatására.
A világ leggazdagabb emberének, Elon Musknak a cége, amely már forradalmasította az űripart a részben újrahasznosítható Falcon rakétákkal, a Starshippel jóval többet tervez: teljes egészében újrahasznosíthatóvá kívánja változtatni, adatközpontoknak a világűrbe juttatására, valamint Hold- és Mars-utazásokhoz kívánja felhasználni.
A két fokozat visszavezetésén túl biztosítani akarja, hogy komolyabb munkálatok nélkül újra hasznosíthatók legyenek, mint az amerikai állami űrügynökség, a NASA régi űrrepülőgépei. Ha sikerrel jár, a SpaceX jelentős megtakarítást érhet el, és gyorsíthatja a repülési tempóját.
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