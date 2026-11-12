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Kéz, amelyben szavazólapot tart, szavazóurnában, háttérben az amerikai zászlóval. Az amerikai elnökválasztás koncepciója.
Világ

Újabb hatalmas vereség Trumpéknak: olyan államban is elbuktak a republikánusok, ahol évtizedek óta nem történt ilyen

Pénzcentrum
2026. november 12. 09:51 2 perc

Újabb komoly választási vereséget szenvedtek el a republikánusok az Egyesült Államokban: Mississippiben a demokrata Scott Colom nyerte a szenátusi választást, írja a CNN. Az államban legutóbb 1982-ben győzött demokrata jelölt, így az eredmény komoly meglepetésnek számít. A győzelem tovább erősíti a demokratákat, akiknek már 55 helyük van a százfős szenátusban.

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Újabb fontos államban szenvedtek vereséget a republikánusok az amerikai félidős választásokon: Mississippiben a demokrata Scott Colom szerezte meg a szenátusi helyet. Az eredmény különösen nagy meglepetés, hiszen az államban utoljára 1982. november 2-án nyert demokrata jelölt szenátusi választást. Colom győzelmével ráadásul a rekonstrukció óta ő lehet Mississippi első fekete szenátora.

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A 43 éves politikus a szavazatok 49,2 százalékát szerezte meg, míg republikánus ellenfele, Cindy Hyde-Smith 48,7 százalékot kapott. A független jelöltre a választók 2,1 százaléka voksolt, így Colom kevesebb mint ötezer szavazattal győzött. Hyde-Smith szerda este gratulált ellenfelének, és közölte, hogy tiszteletben tartja Mississippi választóinak döntését. A demokrata politikus a Tougaloo College kampuszán tartott győzelmi beszédet, ahol több száz támogatója ünnepelte.

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A mississippi eredménnyel a demokraták már 55 helyet birtokolnak a százfős amerikai szenátusban, az alaszkai választás eredménye azonban még nem ismert. A félidős választásokon a párt más, korábban republikánus fellegvárnak számító államokban is jelentős sikereket ért el: Kansasben például az 1930-as évek óta először nyertek szenátusi választást, Texasban pedig több állami tisztséget is megszereztek.

A republikánusok gyengélkedésének hátterében szakértők szerint elsősorban Donald Trump népszerűtlen intézkedései és döntései állhatnak. Az elnök politikája olyan választói csoportokat is eltávolíthatott a párttól, amelyek a két évvel korábbi elnökválasztáson még javarészt a republikánusokat támogatták. A választási eredmények alapján a pártnak már azokban az államokban is komoly kihívásokkal kell szembenéznie, ahol korábban szinte biztosra vehette a győzelmet.
Címlapkép: Getty Images
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