Az euró 362 forint közelébe, a dollár 323 forint alá, a svájci frank pedig 396 forint alá süllyedt.
Átrendeződtek az erőviszonyok Washingtonban: így érezhetik meg a változást a magyar vállalkozások
Az amerikai félidős választások alapvetően átrendezték a washingtoni politikai erőviszonyokat. A piacok erre adott első reakciója negatív volt. A dollárindex mintegy 0,3 százalékkal csökkent, az euró árfolyama 1,125 dollár közelébe erősödött, míg a tízéves amerikai államkötvények hozama 6–7 bázisponttal, megközelítőleg 4,90 százalékra mérséklődött.
Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései szintén nyomás alá kerültek a félidős választásokat követően. Az első piaci reakciókból azonban egyelőre korai lenne hosszabb távú következtetéseket levonni. Az euró az éjszakai erősödés ellenére is több mint 2 százalékkal maradt el a dollárral szembeni árfolyamának 200 napos exponenciális mozgóátlagától, így egyetlen kereskedési nap még nem jelzi a devizapiaci trend tartós megfordulását.
A korábbi választások tapasztalatai sem mutatnak egyértelmű összefüggést a kongresszusi erőviszonyok változása és a dollár árfolyama között. A demokraták 2006-os győzelme után az euró mindössze 0,16 százalékkal erősödött, míg 1994-ben, a republikánusok kongresszusi sikere után a dollár kezdetben erősödött a német márkával szemben. A részvénypiacok történelmi teljesítménye ugyanakkor kedvezőbb képet mutat: a J.P. Morgan Asset Management adatai szerint az 1950 és 2022 közötti 19 félidős választást követő egy évben az S&P 500 index minden alkalommal emelkedett, átlagosan mintegy 15 százalékkal. Ez azonban nem jelent garanciát a következő év teljesítményére.
Trump gazdaságpolitikai mozgástere is szűkülhet
A demokraták kongresszusi többsége jelentősen átalakíthatja a washingtoni döntéshozatalt. A párt nagyobb befolyást szerez a költségvetési döntésekre, a törvényhozási napirendre és a kormányzat ellenőrzésére, ami megnehezítheti Donald Trump gazdaságpolitikai terveinek megvalósítását.
Az elnök ugyanakkor továbbra is rendelkezik vétójoggal, és különösen a kül- és kereskedelempolitika területén jelentős önálló mozgástere marad. Az AKCENTA CZ elemzése szerint a demokraták szigorúbban ellenőrizhetik az Iránnal kapcsolatos katonai műveleteket és azok finanszírozását, ez azonban önmagában nem garantálja a közel-keleti konfliktus enyhülését.
A bizonytalanság az energiapiacokon is érzékelhető. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára november 3-án 103,60 dolláron zárt, szemben a konfliktus február végi kirobbanása előtti 72,48 dollárral. Ez mintegy 43 százalékos drágulás, amely az európai vállalatok energiaköltségeire, a szállítmányozásra és az ipari termelésre is hatással lehet.
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Európában eltérő mértékben érezhetik meg a változásokat
Az amerikai politikai és gazdasági döntések következményei nem egyformán érintik az európai országokat. Írország áruexportjának 2025-ben mintegy 43 százaléka irányult az Egyesült Államokba, míg Németország esetében ez az arány 9 százalék volt.
Közép- és Kelet-Európa országai jellemzően közvetettebb módon kapcsolódnak az amerikai piachoz. A cseh áruexport 32, a lengyel kivitel 27 százaléka Németországba irányul, így a német ipar teljesítménye meghatározó szerepet játszhat abban, hogy az amerikai gazdasági változások milyen mértékben gyűrűznek be a régióba. Egyes ágazatok, például a szlovák autóipar ugyanakkor közvetlenül is erősen kötődnek az amerikai piachoz.
Az európai vállalatok számára ezért a választásokat követő első árfolyammozgásoknál fontosabb lehet, hogyan alakul az Egyesült Államok kereskedelempolitikája, az iráni konfliktus és az energiaárak. A következő hónapokban elsősorban ezek a tényezők határozhatják meg, hogy a washingtoni politikai fordulat milyen gazdasági következményekkel jár Európában.
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