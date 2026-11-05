Egymásnak estek Donald Trump bizalmasai: fejek hullhatnak az elnöki stábban, kulcsember távozása is felmerült

A republikánusok súlyos félidős választási kudarca után belső háború robbant ki a Fehér Házban az iráni konfliktus jövőjéről. Míg a washingtoni vezetés egy része újabb csapásokat sürget, mások a katonai jelenlét leépítését követelik, a feszültség pedig akár a védelmi miniszter távozásához is vezethet - írja a Portfolio.

A The Wall Street Journal információi szerint Donald Trump elnök belső köre két táborra szakadt. Az egyik oldal arra próbálja rávenni az államfőt, hogy rendeljen el újabb csapásokat Irán ellen, és csak ezt követően, még a mandátuma lejárta előtt kössön békét. A másik tábor szerint azonban be kell látni, hogy a háború veszett ügy, ezért a katonai műveletek mielőbbi leállítását és a jelenlét fokozatos leépítését szorgalmazzák.

A konfliktust tovább élezi, hogy J. D. Vance alelnök tegnap az X-en nyíltan az iráni háborút tette felelőssé a kormánypárt katasztrofális választási szerepléséért. Bár Vance a nyilvánosság előtt korábban kiállt a katonai beavatkozás mellett, a lap forrásai szerint a háttérben kezdettől fogva ellenezte azt. Maga az elnök is elismerte a helyzet okozta belpolitikai károkat, megerősítve, hogy a fegyveres harcok miatt megugró üzemanyagárak jelentősen hozzájárultak a vereséghez.

A Reuters értesülései szerint Teherán üdvözölte az amerikai kormánypárt választási kudarcát, ugyanakkor az iráni vezetés komolyan tart attól, hogy Trump újabb támadásokat rendelhet el. A gyenge eredmények és a belső káosz eközben washingtoni személyi következményekkel is járhat, a CBS News ugyanis úgy tudja, hogy a Fehér Házban már Pete Hegseth védelmi miniszter leváltását is fontolgatják, és további magas rangú tisztviselők távozása is várható a vezetésből.