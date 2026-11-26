Elon Musk újabb nagyszabású terve kapott zöld utat az Egyesült Államokban. Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) engedélyezte a SpaceX számára, hogy akár egymillió műholdból álló adatközpont-hálózatot építsen ki a világűrben. A Starmind névre keresztelt rendszer célja, hogy hatalmas mennyiségű adatot dolgozzon fel, és ezzel kiszolgálja a mesterséges intelligencia egyre növekvő számítási igényét - írja az Euronews.

A Donald Trump vezette amerikai adminisztráció szerdán adott zöld utat a SpaceX tervének. Az FCC történelmi jelentőségű döntésként hivatkozott az engedélyre, amely lehetővé teszi, hogy a vállalat legfeljebb egymillió, úgynevezett orbitális számítási modult állítson pályára. Ezek együttesen alkotnák a Starmind nevű rendszert, amely a Földön felhasznált adatok feldolgozását végezné.

Brendan Carr, az FCC elnöke szerint a döntés új korszakot nyithat a számítástechnikai infrastruktúra fejlődésében. Elon Musk szintén üdvözölte a hatóság határozatát.

A SpaceX-nek nem kell egyik napról a másikra pályára állítania a teljes flottát. Az engedély szerint legkésőbb 2033-ig legalább egy műholdat kell üzembe helyeznie, ezt követően pedig fokozatosan bővítheti a rendszert egészen 2040-ig.

Miért vinnék az adatközpontokat a világűrbe?

A mesterséges intelligencia fejlődése egyre nagyobb számítási kapacitást követel. A földi adatközpontok hatalmas mennyiségű villamos energiát fogyasztanak, jelentős területet foglalnak el, a szerverek hűtése pedig szintén komoly erőforrásokat igényel.

Az űrbe telepített adatközpontok támogatói szerint a műholdak közvetlenül hasznosíthatnák a napenergiát, így csökkenthetnék a földi elektromos hálózatokra nehezedő nyomást. A világűrben működő rendszerek emellett kevesebb vizet igényelhetnének a hagyományos adatközpontok hűtési megoldásaihoz képest. A technológia azonban még számos kérdést vet fel. A műholdak legyártása, pályára állítása és üzemeltetése rendkívül költséges lehet, a fedélzeti számítógépek hűtése pedig különösen összetett mérnöki feladat.

Európa és Kína sem akar lemaradni

Az űrbeli adatközpontok ötlete nem kizárólag az Egyesült Államokban került napirendre. Az Európai Unió is vizsgálja a technológia lehetőségeit. Az Európai Bizottság által finanszírozott, 16 hónapos, kétmillió eurós ASCEND megvalósíthatósági tanulmány szerint a napenergiával működő űrbeli adatközpontok műszakilag és gazdaságilag is megvalósíthatók lehetnek.

A kutatás egy 2036-ra tervezett, kezdetben 10 megawattos kapacitású rendszerrel számolt, amely 2050-re akár 1 gigawattosra bővülhetne. Az Európai Parlament értékelése ugyanakkor arra jutott, hogy a legnagyobb akadályt elsősorban nem a technológia, hanem a gazdaságosság jelentheti. A jövőbeli indítási költségek alakulása kulcsfontosságú lesz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kína már konkrét lépéseket is tett. 2025 májusában 12 mesterségesintelligencia-számításokra alkalmas műholdat állított pályára egy tervezett, 2800 műholdból álló rendszer első lépéseként. A projektet az ADA Space és a Zhejiang Lab vezeti.

A műholdak tömeges telepítése új kockázatokat is hozhat

Az egymillió műholdas terv komoly aggodalmakat váltott ki a szakértők és az iparági szereplők körében. A zsúfoltabb földközeli pályák növelhetik az ütközések és az űrszemét kialakulásának kockázatát, miközben a műholdak felbocsátása és légkörbe történő visszatérése környezetvédelmi kérdéseket is felvet.

A SpaceX terve ellen több szereplő is kifogást emelt. A kritikusok között műholdas szolgáltatók és csillagászati szervezetek is vannak, amelyek az űrbeli forgalom növekedését, a rádiófrekvenciás zavarokat és a tudományos megfigyelések veszélyeztetését emelték ki.

Az FCC ugyanakkor engedélyezte a Starmind rendszer kiépítését, és úgy ítélte meg, hogy a terv megfelel az űrszemétre vonatkozó szabályozásnak. A hatósági jóváhagyás azonban még nem jelenti azt, hogy az űrbeli adatközpontok hamarosan a földi infrastruktúra valódi alternatívájává válhatnak. Ehhez a műszaki megvalósíthatóságot és a gazdaságosságot is bizonyítani kell.