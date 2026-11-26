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Már nem csak a Földön épülnek adatközpontok: Musk egymillió műholddal készül a nagy dobásra
Elon Musk újabb nagyszabású terve kapott zöld utat az Egyesült Államokban. Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) engedélyezte a SpaceX számára, hogy akár egymillió műholdból álló adatközpont-hálózatot építsen ki a világűrben. A Starmind névre keresztelt rendszer célja, hogy hatalmas mennyiségű adatot dolgozzon fel, és ezzel kiszolgálja a mesterséges intelligencia egyre növekvő számítási igényét - írja az Euronews.
A Donald Trump vezette amerikai adminisztráció szerdán adott zöld utat a SpaceX tervének. Az FCC történelmi jelentőségű döntésként hivatkozott az engedélyre, amely lehetővé teszi, hogy a vállalat legfeljebb egymillió, úgynevezett orbitális számítási modult állítson pályára. Ezek együttesen alkotnák a Starmind nevű rendszert, amely a Földön felhasznált adatok feldolgozását végezné.
Brendan Carr, az FCC elnöke szerint a döntés új korszakot nyithat a számítástechnikai infrastruktúra fejlődésében. Elon Musk szintén üdvözölte a hatóság határozatát.
A SpaceX-nek nem kell egyik napról a másikra pályára állítania a teljes flottát. Az engedély szerint legkésőbb 2033-ig legalább egy műholdat kell üzembe helyeznie, ezt követően pedig fokozatosan bővítheti a rendszert egészen 2040-ig.
Miért vinnék az adatközpontokat a világűrbe?
A mesterséges intelligencia fejlődése egyre nagyobb számítási kapacitást követel. A földi adatközpontok hatalmas mennyiségű villamos energiát fogyasztanak, jelentős területet foglalnak el, a szerverek hűtése pedig szintén komoly erőforrásokat igényel.
Az űrbe telepített adatközpontok támogatói szerint a műholdak közvetlenül hasznosíthatnák a napenergiát, így csökkenthetnék a földi elektromos hálózatokra nehezedő nyomást. A világűrben működő rendszerek emellett kevesebb vizet igényelhetnének a hagyományos adatközpontok hűtési megoldásaihoz képest. A technológia azonban még számos kérdést vet fel. A műholdak legyártása, pályára állítása és üzemeltetése rendkívül költséges lehet, a fedélzeti számítógépek hűtése pedig különösen összetett mérnöki feladat.
Európa és Kína sem akar lemaradni
Az űrbeli adatközpontok ötlete nem kizárólag az Egyesült Államokban került napirendre. Az Európai Unió is vizsgálja a technológia lehetőségeit. Az Európai Bizottság által finanszírozott, 16 hónapos, kétmillió eurós ASCEND megvalósíthatósági tanulmány szerint a napenergiával működő űrbeli adatközpontok műszakilag és gazdaságilag is megvalósíthatók lehetnek.
A kutatás egy 2036-ra tervezett, kezdetben 10 megawattos kapacitású rendszerrel számolt, amely 2050-re akár 1 gigawattosra bővülhetne. Az Európai Parlament értékelése ugyanakkor arra jutott, hogy a legnagyobb akadályt elsősorban nem a technológia, hanem a gazdaságosság jelentheti. A jövőbeli indítási költségek alakulása kulcsfontosságú lesz.
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Kína már konkrét lépéseket is tett. 2025 májusában 12 mesterségesintelligencia-számításokra alkalmas műholdat állított pályára egy tervezett, 2800 műholdból álló rendszer első lépéseként. A projektet az ADA Space és a Zhejiang Lab vezeti.
A műholdak tömeges telepítése új kockázatokat is hozhat
Az egymillió műholdas terv komoly aggodalmakat váltott ki a szakértők és az iparági szereplők körében. A zsúfoltabb földközeli pályák növelhetik az ütközések és az űrszemét kialakulásának kockázatát, miközben a műholdak felbocsátása és légkörbe történő visszatérése környezetvédelmi kérdéseket is felvet.
A SpaceX terve ellen több szereplő is kifogást emelt. A kritikusok között műholdas szolgáltatók és csillagászati szervezetek is vannak, amelyek az űrbeli forgalom növekedését, a rádiófrekvenciás zavarokat és a tudományos megfigyelések veszélyeztetését emelték ki.
Az FCC ugyanakkor engedélyezte a Starmind rendszer kiépítését, és úgy ítélte meg, hogy a terv megfelel az űrszemétre vonatkozó szabályozásnak. A hatósági jóváhagyás azonban még nem jelenti azt, hogy az űrbeli adatközpontok hamarosan a földi infrastruktúra valódi alternatívájává válhatnak. Ehhez a műszaki megvalósíthatóságot és a gazdaságosságot is bizonyítani kell.
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