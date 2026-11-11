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A Hormuzi-szoros egy olajszállítási útvonal, amely jelenleg válságos helyzetben van. A Hormuzi-szoros 3D-s ábrázolása. Műholdas felvétel. A kép egyes elemeit a NASA biztosította. *https://www.blender.org/ *https://science.nasa.gov
Világ

Hiába reménykednek a piacok a békében: rekordot döntött a támadások száma a közel-keleti vizeken

Pénzcentrum
2026. november 11. 16:46 2 perc

Bár a piacok az iráni háború enyhülésére számítanak, és a kőolaj ára kéthavi mélypontra esett, a közel-keleti régióban továbbra is folyamatosak a támadások. Az elmúlt napokban újabb olajszállító hajókat értek találatok a Hormuzi-szorosban, miközben a térségbeli energetikai infrastruktúrát és polgári létesítményeket is csapások érték.

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A piaci optimizmust az váltotta ki, hogy amerikai tisztviselők igyekeztek kisebbíteni a további katonai fellépés szükségességét Iránnal szemben. Elemzők szerint Donald Trump elnök is békülékenyebb hangnemet ütött meg a republikánusok félidős választási veresége óta. A támadások száma azonban egyelőre nem csökken, a Washington Institute for Near East Policy adatai szerint ugyanis az előző hónapban összesen 37 hajót ért találat, ami a legmagasabb havi érték a háború kezdete óta.

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A Reuters által hitelesített vasárnapi felvételek és az Európai Unió Copernicus Sentinel-2 műholdjának képei alapján lángba borult a Navig8 egyik tartályhajója Omán partjainál, a helyszínen pedig hatalmas fekete füstfelhő emelkedett a magasba. Az iráni állami televízió a Forradalmi Gárda haditengerészetére hivatkozva közölte, hogy vasárnap három tankert is eltaláltak, mert engedély nélküli útvonalat használtak a szorosban. Egy másik közleményük szerint két tartályhajó tengeri aknára futott és kigyulladt, a brit tengerhajózási hivatal (UKMTO) pedig kedden egy újabb tanker elleni támadásról számolt be az ománi Lima térségében.

Mindeközben az amerikai erők továbbra is fenntartják az iráni kikötők tengeri blokádját. Az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (CENTCOM) tájékoztatása szerint a legutóbbi incidens során egy amerikai katonai repülőgép tüzet nyitott egy Saint Kitts és Nevis-i zászló alatt közlekedő teherhajóra, és működésképtelenné tette azt, amikor egy iráni kikötő elhagyása után megpróbált kihajózni a térség vizeiről.

A Hormuzi-szorosban megrongálódott tartályhajókból szivárgó olaj már komoly környezeti károkat is okoz. A műholdképek olajfoltokat mutatnak az Egyesült Arab Emírségek és Omán partjainál, egy hétfői videófelvétel tanúsága szerint pedig a szennyeződés már el is érte az ománi partokat.

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A szárazföldi energetikai célpontok sem maradtak sértetlenek, a jemeni húszik által magukra vállalt rakétatámadásban ugyanis megrongálódott a világ legnagyobb olajvállalata, a Saudi Aramco rijádi irodaépülete. A szaúdi energiaügyi minisztérium közlése szerint a lehulló törmelék csak kisebb károkat okozott, és a támadásnak nem voltak sérültjei. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) adatai alapján a konfliktus február végi kirobbanása óta már 130 incidenst – döntően támadásokat – regisztráltak a térségben, amelyekben legalább 25 tengerész vesztette életét.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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