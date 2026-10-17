Forrnak az indulatok a Hormuzi-szorosban: elszabadult a pokol, nyakunkon a következő olajválság

Meredeken emelkedett a nyersolaj ára pénteken, miután a Hormuzi-szorosban végrehajtott iráni akciók, a Szaúd-Arábiát érő húszi rakétatámadások, valamint az ukrán–orosz energetikai tűzszünet felbomlása egyidejűleg gyakorolt nyomást a piacokra - jelentette a CNBC.

A Brent határidős jegyzése május óta először érte el a hordónkénti 110 dolláros szintet, végül 109,86 dolláron zárt, ami 3,7 százalékos napi drágulásnak felel meg. Az amerikai WTI kurzusa 3,5 százalékkal, 101,41 dollárra emelkedett, így heti szinten több mint 10 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.

Vasárnap óta legalább kilenc tartályhajót és teherhajót ért csapás a Hormuzi-szorosban, ahol Irán megpróbálja blokkolni a régió olajexportját. Az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának tájékoztatása szerint az iráni erők szerdán elsüllyesztették a szingapúri zászló alatt közlekedő GFS Pride konténerszállítót. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet beszámolója alapján a héten három tengerész megsérült, kettő pedig eltűnt. A szoroson áthaladó napi kőolajszállítmányok volumene 9,4 millió hordóra esett vissza, ami a Kpler energiapiaci elemzőház adatai szerint a háború előtti átlag nagyjából 70 százalékát teszi ki.

Szaúd-Arábia pénteken több, a Vörös-tenger felett semlegesített rakétát fogott el, köztük egy olyat is, amely a janbui olajexport-terminált vette célba. A jemeni húszi fegyveresek egész héten támadás alatt tartották a királyságot, kedden például eltalálták az Aramco olajóriás dhahráni irodaépületét, míg október 10-én a rijádi nemzetközi repülőteret érte csapás, amely 12 halálos áldozatot követelt és több mint 300 embert megsebesített.

A piaci feszültségeket tovább fokozza, hogy a Donald Trump által tető alá hozott ukrán–orosz "energetikai tűzszünet" gyorsan felbomlott. Moszkva az egyezség ellenére sem állt le az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokkal, amire válaszul Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Kijev megtorlásul újraindítja az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.

Az orosz finomítókat ért ukrán akciók és a közel-keleti feszültségek hatására az Egyesült Államokban a gázolaj átlagos kiskereskedelmi ára gallononként 6,33 dollárra ugrott péntekre, ami több mint 70 százalékos drágulást jelent az egy évvel ezelőtti értékhez képest az AAA adatai szerint. Az amerikai olajárakat az Isaias hurrikán miatti kitermelés-kiesések is felfelé hajtották, mivel a kereskedelmi készletek az október 9-ével záruló héten több mint 8 millió hordóval csökkentek az Energiainformációs Hivatal jelentése alapján.