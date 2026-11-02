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Azonnali katonai csapást sürget Benjámin Netanjahu: folytatódhat Irán bombázása?
Donald Trump amerikai elnök egyelőre ellenáll Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyomásának, aki azt követeli, hogy az Egyesült Államok a holnapi félidős választások után azonnal támadja meg Iránt. Bár a katonai tervek készen állnak, Washington jelenleg még a diplomáciai megoldást részesíti előnyben.
Az Axios értesülései szerint a két vezető szombaton kifejezetten feszült hangulatú telefonbeszélgetést folytatott. Netanjahu arról próbálta meggyőzni Trumpot, hogy a november 3-i voksolást követően azonnal mérjen katonai csapást a perzsa államra. Bár az amerikai elnök készül a hadműveletek esetleges elindítására, egyelőre kivár, bízva a lehetséges diplomáciai áttörésben.
Ezt az irányvonalat erősíti, hogy JD Vance amerikai alelnök a múlt héten levélben kérte az iráni nemzetbiztonsági tanács elnökét az egyeztetések folytatására. Trump a hétvégén úgy fogalmazott, hogy a tárgyalások jól haladnak, ugyanakkor az Egyesült Államok nem siet a megállapodással.
Kitért arra is, hogy az iráni felet nem tartja túlzottan megbízhatónak, figyelmeztetésképpen pedig megjegyezte, hogy az Egyesült Államoknak konkrét tervei vannak két iráni nukleáris létesítmény megsemmisítésére, amelyeket parancs esetén akár tíz perc alatt képesek kiiktatni.
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