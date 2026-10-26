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Durva éjszakai támadás Ukrajnában: kritikus energetikai létesítményt ért találat
Négy ember megsebesült orosz légicsapásban hétfőre virradóra a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában, Csernyihiv megyében egy gabonatárolót és raktárépületeket ért találat, a nyugat-ukrajnai Hmelnickij megyében pedig egy energetikai objektum rongálódott meg - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.
Zaporizzsjában a sebesülések mellett megrongálódtak lakóházak, egy szálloda, buszok és gazdasági épületek, három autó pedig kigyulladt - közölte Mihajlo Szemikin megbízott katonai kormányzó a Telegramon.
Csernyihiv megyében ketten sebesültek meg az orosz légicsapásokban, károk keletkeztek egy vállalat telephelyén, több raktárépület megrongálódott - jelentette az állami katasztrófavédelem. Hétfőre virradó éjjel az orosz csapatok irányított légibombákkal támadták a Harkiv megyei Izjumot, három civil megsebesült, legkevesebb tíz családi ház, valamint a gyermek- és ifjúsági szabadidőközpont épületei megrongálódtak - tudatta a városi katonai közigazgatás.
A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg négy rakétával és 140 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek három rakétát és 112 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenöt helyszínen találatokat rögzítettek, négy esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.
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