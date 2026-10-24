Újraindítják a ferencvárosi Diákváros beruházását, amelynek keretében több ezer kollégiumi férőhelyet, megfizethető lakásokat, zöldfelületeket és új közösségi tereket alakítanak ki a Ráckevei-Duna partján.
Fokozódik a feszültség Franciaországban: 70 ezer rendőrrel készülnek az újabb zavargásokra, ledeszkázták a luxusüzleteket
Újabb országos tiltakozáshullámra készül Franciaország. A hatóságok a múlt heti erőszak megismétlődésétől tartva fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, miközben a szakszervezetek és a diákmozgalmak a korlátozások ellenére is kitartanak a tüntetések mellett - tudósított az euronews.
Párizsban már a szombati nap előtt kiéleződött a feszültség, miután a rendőrség az utolsó pillanatban módosította egy nagyszabású tüntetés korábban jóváhagyott útvonalát az október 17-i zavargásokra hivatkozva. A szervezők eredetileg a szimbolikus jelentőségű Bastille térről vonultak volna a Nation térig, a hatóságok azonban Délkelet-Párizs külső körútjaira terelték volna át a menetet. A szakszervezetek bíróságon támadták meg a döntést, és jelezték, hogy az eredeti útvonalon kívánnak vonulni.
Laurent Nuñez belügyminiszter bejelentette, hogy szombaton 70 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítanak, akiket különleges bevetési egységek, páncélozott járművek és vízágyúk is támogatnak. A Le Monde által megszerzett rendőrségi hírszerzési jelentés szerint Párizsban 60–120 ezer tüntető jelenhet meg az utcákon, köztük 300–600 erőszakra hajlamos aktivistával. A belügyminisztérium utasította a prefektusokat a pályaudvarok fokozott ellenőrzésére, és felvetette egyes tömegközlekedési járatok leállításának lehetőségét is.
A biztonsági válasz mellett a kormány párbeszédet is kezdeményezett. Sébastien Lecornu miniszterelnök Limoges-ba látogatott, ahol a múlt héten feldúlták a történelmi városházát, és oktatási reformokat, valamint állami támogatást ígért az újjáépítéshez. Emmanuel Macron elnök pénteken középiskolai képviselőkkel találkozott, és a Parcoursup felvételi rendszer átfogó átalakítását helyezte kilátásba. A diákszervezetek azonban – amelyek 10 milliárd eurós oktatási reformtervet követelnek – a konkrét lépések bejelentéséig folytatják a megmozdulásokat.
Lyonban, ahol a múlt héten 150–200 üzletet fosztottak ki a város fő bevásárlónegyedében, a hatóságok a belváros nagy részén betiltották a demonstrációkat. A tilalom ellenére a diákszervezetek szombatra is tüntetést hirdettek. A Solidaires szakszervezet és az Emberi Jogok Ligája bírósági úton próbálta megtámadni a korlátozásokat, de a lyoni közigazgatási bíróság pénteken elutasította fellebbezéseiket.
Más városokban is hasonló intézkedéseket hoztak. Bordeaux-ban a szakszervezetek a belvárosi tüntetési tilalom ellen küzdenek, Marseille-ben módosított útvonalon vonulhatnak a demonstrálók, Toulouse-ban, Limoges-ban és Saint-Étienne-ben pedig kijárási tilalmat és gyülekezési korlátozásokat vezettek be. Orléans-ban a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés kongresszusa ellen 20–30 ezer ellentüntető megjelenésére számítanak, ezért a térségben mintegy 3000 rendőrt és csendőrt mozgósítottak.
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Bedeszkázzák a luxusüzletek kirakatait
A tüntetések a franciaországi kereskedelmet és turizmust is érintik. A Reuters arról írt, hogy az előző hétvégi demonstrációkat kísérő fosztogatások után több luxusüzlet úgy döntött, hogy szombaton zárva tart. Párizsban, Marseille-ben és Bordeaux-ban a kereskedők deszkákkal és fémrácsokkal védik kirakataikat, valamint megerősítették a biztonsági szolgálatokat. A párizsi Place Vendôme közelében többek között a Rolex és a De Beers üzletei is bezártak, míg a Champs-Élysées-n az Adidas és a Boss boltjai sem fogadnak vásárlókat.
A demonstrációk a turisták programjait is befolyásolják: a Diadalív környékén több üzlet és étterem bedeszkázott kirakatokkal várta a hétvégét, a szállodák pedig tájékoztatták vendégeiket az elkerülendő területekről. A jelentős rendőri jelenlét ellenére a főbb turisztikai negyedek szombaton nagyrészt kiürültek.
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