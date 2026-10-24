2026. október 24. szombat Salamon
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy tüntetés során az úton parázsló gumiabroncsokból sűrű füst száll fel az ég felé; a drámai megvilágítás megragadja a pillanat intenzitását, és a városi környezetben a feszültséget és az ellenállást közvetíti.
Világ

Fokozódik a feszültség Franciaországban: 70 ezer rendőrrel készülnek az újabb zavargásokra, ledeszkázták a luxusüzleteket

Pénzcentrum
2026. október 24. 15:03 3 perc

Újabb országos tiltakozáshullámra készül Franciaország. A hatóságok a múlt heti erőszak megismétlődésétől tartva fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, miközben a szakszervezetek és a diákmozgalmak a korlátozások ellenére is kitartanak a tüntetések mellett - tudósított az euronews.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Párizsban már a szombati nap előtt kiéleződött a feszültség, miután a rendőrség az utolsó pillanatban módosította egy nagyszabású tüntetés korábban jóváhagyott útvonalát az október 17-i zavargásokra hivatkozva. A szervezők eredetileg a szimbolikus jelentőségű Bastille térről vonultak volna a Nation térig, a hatóságok azonban Délkelet-Párizs külső körútjaira terelték volna át a menetet. A szakszervezetek bíróságon támadták meg a döntést, és jelezték, hogy az eredeti útvonalon kívánnak vonulni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Laurent Nuñez belügyminiszter bejelentette, hogy szombaton 70 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítanak, akiket különleges bevetési egységek, páncélozott járművek és vízágyúk is támogatnak. A Le Monde által megszerzett rendőrségi hírszerzési jelentés szerint Párizsban 60–120 ezer tüntető jelenhet meg az utcákon, köztük 300–600 erőszakra hajlamos aktivistával. A belügyminisztérium utasította a prefektusokat a pályaudvarok fokozott ellenőrzésére, és felvetette egyes tömegközlekedési járatok leállításának lehetőségét is.

Kapcsolódó cikkeink:

A biztonsági válasz mellett a kormány párbeszédet is kezdeményezett. Sébastien Lecornu miniszterelnök Limoges-ba látogatott, ahol a múlt héten feldúlták a történelmi városházát, és oktatási reformokat, valamint állami támogatást ígért az újjáépítéshez. Emmanuel Macron elnök pénteken középiskolai képviselőkkel találkozott, és a Parcoursup felvételi rendszer átfogó átalakítását helyezte kilátásba. A diákszervezetek azonban – amelyek 10 milliárd eurós oktatási reformtervet követelnek – a konkrét lépések bejelentéséig folytatják a megmozdulásokat.

Lyonban, ahol a múlt héten 150–200 üzletet fosztottak ki a város fő bevásárlónegyedében, a hatóságok a belváros nagy részén betiltották a demonstrációkat. A tilalom ellenére a diákszervezetek szombatra is tüntetést hirdettek. A Solidaires szakszervezet és az Emberi Jogok Ligája bírósági úton próbálta megtámadni a korlátozásokat, de a lyoni közigazgatási bíróság pénteken elutasította fellebbezéseiket.

Más városokban is hasonló intézkedéseket hoztak. Bordeaux-ban a szakszervezetek a belvárosi tüntetési tilalom ellen küzdenek, Marseille-ben módosított útvonalon vonulhatnak a demonstrálók, Toulouse-ban, Limoges-ban és Saint-Étienne-ben pedig kijárási tilalmat és gyülekezési korlátozásokat vezettek be. Orléans-ban a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés kongresszusa ellen 20–30 ezer ellentüntető megjelenésére számítanak, ezért a térségben mintegy 3000 rendőrt és csendőrt mozgósítottak.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkünk:

Bedeszkázzák a luxusüzletek kirakatait

A tüntetések a franciaországi kereskedelmet és turizmust is érintik. A Reuters arról írt, hogy az előző hétvégi demonstrációkat kísérő fosztogatások után több luxusüzlet úgy döntött, hogy szombaton zárva tart. Párizsban, Marseille-ben és Bordeaux-ban a kereskedők deszkákkal és fémrácsokkal védik kirakataikat, valamint megerősítették a biztonsági szolgálatokat. A párizsi Place Vendôme közelében többek között a Rolex és a De Beers üzletei is bezártak, míg a Champs-Élysées-n az Adidas és a Boss boltjai sem fogadnak vásárlókat.

A demonstrációk a turisták programjait is befolyásolják: a Diadalív környékén több üzlet és étterem bedeszkázott kirakatokkal várta a hétvégét, a szállodák pedig tájékoztatták vendégeiket az elkerülendő területekről. A jelentős rendőri jelenlét ellenére a főbb turisztikai negyedek szombaton nagyrészt kiürültek.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #szakszervezet #diákok #erőszak #párizs #franciaország #tüntetés #világ #rendőrök #Emmanuel Macron
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:56
17:31
17:02
16:32
16:03
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 24.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. október 23.
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
2026. október 24.
Havi 1 millió forintos fizetéssel keresnek magyar házvezetőket az osztrákok: semmilyen végzettség nem kell
2026. október 24.
Ilyen luxus karórákért állnak sorba a magyarok – nem olcsó mulatság, de busásan megtérül, ha valaki nem vakon vásárol
2026. október 23.
Magyar Péter október 23-i ünnepi beszéde röviden: a miniszterelnök legfontosabb üzenetei 10 pontban
NAPTÁR
Tovább
2026. október 24. szombat
Salamon
43. hét
Október 24.
Az ENSZ világnapja
Október 24.
Éghajlatvédelmi világnap
Október 24.
A magyar operett napja
Október 24.
A lefegyverzés hete (24-30)
Október 24.
Az origami világnapja
Október 24.
Globális média- és információs műveltségi hete
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Úton az új sorkatonai szolgálat január 1-től: több tízezer magyart érinthet, és nem csak a fiatalokat
2
1 hete
Döntött a kormány, eltörlik az érzékeny nyugdíjszabályt: rengeteg időst érhet meglepetés
3
5 napja
Putyin merész tervvel állt elő a háború lezárását illetően: váratlan irányt vehetnek a béketárgyalások
4
2 hete
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
5
1 hete
Döbbenetes vallomás az ukrán hadifogságba került orosz katonáktól: ilyen bánásmódról álmodni sem mertek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyereménybetét
Több bank is kínál olyan betéteket, mellyel a megtakarítok értékes tárgyakat vagy gépkocsit nyerhetnek. Ezek a betétek a tárgynyereményeken felül csak minimális kamatot fizetnek, és a tárgyak teljes értékéből és a betétállományból számolt hozam is alacsonyabb lehet a piaci átlagnál.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 17:56
Kvíz: Állat vagy növény? Nem is olyan egyszerű megmondani, hogy milyen élőlényt rejt ez a 10 becsapós elnevezés!
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 16:03
Havi 1 millió forintos fizetéssel keresnek magyar házvezetőket az osztrákok: semmilyen végzettség nem kell
Agrárszektor  |  2026. október 24. 16:57
Vége? Bezárják a legendás sörgyárat, sokan maradnak munka nélkül