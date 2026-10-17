Sokkban a világ: fű alatt megint olyat tett Trump, ami az egész orosz-ukrán háborút eldöntheti

Donald Trump amerikai elnök újabb, az orosz fosszilis energiahordozók értékesítését érintő szankciókat függesztett fel alig néhány nappal azok hatálybalépése előtt, annak ellenére, hogy a vonatkozó jogszabályt alig egy hónapja ő maga írta alá - írta meg a CNN.

A pénteken kiadott elnöki rendeletben Trump azzal indokolta a döntést, hogy a mentesítés az Egyesült Államok nemzeti érdekét szolgálja. A felfüggesztett intézkedések – amelyek az úgynevezett Graham-törvény részét képezik – akár 100 százalékos büntetővámot is kivethettek volna az orosz kőolaj és földgáz öt legnagyobb importőrének termékeire, amennyiben azok az amerikai piacra kerülnek. A jogszabály a júliusban elhunyt Lindsey Graham szenátorról, a Moszkvával szembeni keményvonalas fellépés szószólójáról kapta a nevét.

A lépés tovább mélyíti a feszültséget Washington és Kijev között. A Fehér Ház hetek óta nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy hagyjon fel az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokkal, az amerikai kormányzat ugyanis a novemberi félidős választások előtt alacsonyan akarja tartani az üzemanyagárakat. Ukrajna átmenetileg eleget tett a kérésnek, később azonban újrakezdte a támadásokat, miközben Oroszország is folyamatosan csapásokat mér az ukrán energetikai infrastruktúrára.

Trump a múlt héten európai szövetségeseit is váratlanul érte, amikor megállapodást kötött az orosz dízelexport engedélyezéséről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy nyilatkozott, hogy a lépést árulásként élte meg. A döntés az Egyesült Államokon belül is kétpárti ellenállásba ütközött: több törvényhozó arra figyelmeztetett, hogy a kormányzat egy olyan szövetségi törvényt sért meg, amelynek célja, hogy amerikai dollárok ne finanszírozzák Putyin brutális háborúját Ukrajna ellen.

A washingtoni–kijevi viszonyt más tényezők is terhelik, hiszen az amerikai hírszerzési információk megosztásának látható visszafogása mellett az Ukrajna számára létfontosságú Starlink műholdas internetszolgáltatást is korlátozták. Trump a növekvő üzemanyagárakért az orosz–ukrán háborút okolja, miközben bírálói szerint ezzel csupán a választók körében rendkívül népszerűtlen, Iránnal folytatott konfliktusról próbálja elterelni a figyelmet.