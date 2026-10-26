Történelmi fordulat a szomszédban: elismerte vereségét a kormánypárti erők vezetője

Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előre hozott parlamenti választáson Belgrádban vasárnap este.

Aleksandar Vucic a rétegzett mintavételen alapuló előzetes adatokra hivatkozva közölte: az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek elnevezésű lista 135-140, míg az általa vezetett politikai tömörülés mintegy 105 mandátumot szerezhetett a 250 tagú szerb parlamentben.

Tájékoztatása szerint az Egyetemista Lista nagyjából 2,2 millió, az Egyesült Szerbia pedig körülbelül 1,72 millió szavazatot kapott. Az előzetes számítások alapján más országos lista nem jutott be a törvényhozásba, a nemzeti kisebbségek képviseletében azonban a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 3, míg az albán kisebbség és a bosnyák Demokratikus Akciópárt (SDA) 1-1 mandátumot szerezhetett. Hangsúlyozta, hogy ezek az adatok még nem véglegesek.

Magyar Péter magyar miniszterelnök telefonon gratulált a szerbiai választáson vasárnap győztes lista vezetőinek. A kormányfő a Facebook-oldalán azt írta, biztosította őket Magyarország támogatásáról.

Szerbia-szerte ünnepelték az Egyetemista Lista győzelmét

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Utcai felvonulásokkal, énekléssel, tűzijátékkal és autódudálással ünnepelték Szerbia több városában vasárnap éjjel az ellenzéki Egyetemista Lista győzelmét az előre hozott parlamenti választáson. Aleksandar Vucic korábbi államfő, a kormányzó erők listavezetője már vasárnap este elismerte vereségét, az Európai Unió vezetői pedig gratuláltak a győzteseknek.