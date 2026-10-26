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A Szerb Köztársaság zászlaja lobog a polgármesteri hivatal épületén Niš városában, Szerbiában
Világ

Történelmi fordulat a szomszédban: elismerte vereségét a kormánypárti erők vezetője

MTI
2026. október 26. 07:04 1 perc

Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előre hozott parlamenti választáson Belgrádban vasárnap este.

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Aleksandar Vucic a rétegzett mintavételen alapuló előzetes adatokra hivatkozva közölte: az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek elnevezésű lista 135-140, míg az általa vezetett politikai tömörülés mintegy 105 mandátumot szerezhetett a 250 tagú szerb parlamentben.

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Tájékoztatása szerint az Egyetemista Lista nagyjából 2,2 millió, az Egyesült Szerbia pedig körülbelül 1,72 millió szavazatot kapott. Az előzetes számítások alapján más országos lista nem jutott be a törvényhozásba, a nemzeti kisebbségek képviseletében azonban a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 3, míg az albán kisebbség és a bosnyák Demokratikus Akciópárt (SDA) 1-1 mandátumot szerezhetett. Hangsúlyozta, hogy ezek az adatok még nem véglegesek.

Magyar Péter magyar miniszterelnök telefonon gratulált a szerbiai választáson vasárnap győztes lista vezetőinek. A kormányfő a Facebook-oldalán azt írta, biztosította őket Magyarország támogatásáról.

Szerbia-szerte ünnepelték az Egyetemista Lista győzelmét

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Utcai felvonulásokkal, énekléssel, tűzijátékkal és autódudálással ünnepelték Szerbia több városában vasárnap éjjel az ellenzéki Egyetemista Lista győzelmét az előre hozott parlamenti választáson. Aleksandar Vucic korábbi államfő, a kormányzó erők listavezetője már vasárnap este elismerte vereségét, az Európai Unió vezetői pedig gratuláltak a győzteseknek.

@bzi_romania

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Címlapkép: Getty Images
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