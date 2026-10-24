Kigyulladt a Sasfészek, Hitler hírhedt hegyi menedéke: gyújtogatásra gyanakodnak

Tűz ütött ki péntek este a bajorországi Kehlsteinhaus épületében. Az épületet a világ Sasfészek néven is ismeri, Adolf Hitler egyik hegyi menedéke volt. A hatóságok egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálják - tudósított a DW.

A rendőrség közleménye szerint péntek este kilenc óra tizenöt perckor szólalt meg a tűzjelző a Berchtesgaden melletti Obersalzberg hegyen álló épületben. A kiérkező tűzoltók már a helyszínhez közeledve jól látható lángokat észleltek. Mintegy kétszáz tűzoltót és mentőt vezényeltek a helyszínre, az oltást azonban rendkívül megnehezítette, hogy az épület 1834 méteres tengerszint feletti magasságban található, így a tűzoltójárművek nehezen tudták megközelíteni.

Az épület szinte teljes egészében égett, komoly károk keletkeztek benne, az oltás még a hajnali órákban is tartott. A rendőrség hozzátette, hogy az épületbe és annak közvetlen környezetébe kizárólag légzésvédő felszerelésben lehetett belépni.

Sérültről a hatóságok nem tudnak, beszámolójuk szerint azt feltételezik, hogy a jelenleg turisztikai célra használt házban senki nem tartózkodott. A rendőrség közlése szerint gyújtogatás gyanúja merült fel a tűz kapcsán. Egy motoron közlekedő embert őrizetbe is vettek, akivel a hatóságok a bevetés helyszíne felé közeledve akadtak össze.

A Kehlsteinhaust 1938-ban építették vendégházként a náci vezetés számára, Martin Bormann, Hitler kancelláriája vezetőjének megrendelésére, aki 50. születésnapjára akarta meglepni vele a vezetőt. Hitler azonban félt a nagy magasságtól és a ritkás hegyi levegőtől, ezért mindössze tizennégyszer látogatta meg születésnapi ajándékát, és akkor is csak órákat töltött ott.

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