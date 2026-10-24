Pénteken elérte Tajvan északkeleti partvidékét a Champi tájfun. A vihar miatt egy ember életét vesztette, 163-an megsérültek, és az ország nagy része leállt.
Kigyulladt a Sasfészek, Hitler hírhedt hegyi menedéke: gyújtogatásra gyanakodnak
Tűz ütött ki péntek este a bajorországi Kehlsteinhaus épületében. Az épületet a világ Sasfészek néven is ismeri, Adolf Hitler egyik hegyi menedéke volt. A hatóságok egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálják - tudósított a DW.
A rendőrség közleménye szerint péntek este kilenc óra tizenöt perckor szólalt meg a tűzjelző a Berchtesgaden melletti Obersalzberg hegyen álló épületben. A kiérkező tűzoltók már a helyszínhez közeledve jól látható lángokat észleltek. Mintegy kétszáz tűzoltót és mentőt vezényeltek a helyszínre, az oltást azonban rendkívül megnehezítette, hogy az épület 1834 méteres tengerszint feletti magasságban található, így a tűzoltójárművek nehezen tudták megközelíteni.
Az épület szinte teljes egészében égett, komoly károk keletkeztek benne, az oltás még a hajnali órákban is tartott. A rendőrség hozzátette, hogy az épületbe és annak közvetlen környezetébe kizárólag légzésvédő felszerelésben lehetett belépni.
Sérültről a hatóságok nem tudnak, beszámolójuk szerint azt feltételezik, hogy a jelenleg turisztikai célra használt házban senki nem tartózkodott. A rendőrség közlése szerint gyújtogatás gyanúja merült fel a tűz kapcsán. Egy motoron közlekedő embert őrizetbe is vettek, akivel a hatóságok a bevetés helyszíne felé közeledve akadtak össze.
A Kehlsteinhaust 1938-ban építették vendégházként a náci vezetés számára, Martin Bormann, Hitler kancelláriája vezetőjének megrendelésére, aki 50. születésnapjára akarta meglepni vele a vezetőt. Hitler azonban félt a nagy magasságtól és a ritkás hegyi levegőtől, ezért mindössze tizennégyszer látogatta meg születésnapi ajándékát, és akkor is csak órákat töltött ott.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Sasfészek felhúzása óriási kihívás volt, hiszen több mint 1800 méter magasan kellett építkezni, és föl kellett építeni az oda vezető utat is. A munka 13 hónapig tartott, és télen, több méteres hóban és lavinaveszélyben sem maradt abba. A mostoha körülmények között összesen 12 építőmunkás vesztette életét.
A második világháborús bombázásokat szinte sértetlenül vészelte át, így a náci korszak kevés fennmaradt építményének egyike. A műemléki védelem alatt álló épület az utóbbi évtizedekben népszerű étteremként és turisztikai látványosságként működött.
Jöhet a Putyin–Zelenszkij–Trump-csúcstalálkozó? Kiderült mikor és hol folytatódhatnak a béketárgyalások
November első felében Abu-Dzabiban, orosz-amerikai-ukrán háromoldalú formátumban tervezik megtartani az ukrajnai rendezési tárgyalások újabb fordulóját.
XIV. Leó pápa orvosi javaslatra lemondta a jövő hétre tervezett assisi látogatását, mivel a nemrégiben elvégzett tüdőműtétje után még kockázatos lenne számára a helikopteres utazás.
Ismét szigorítanak Franciaországban a zavargások miatt: a Louvre bezár, több városban kijárási tilalom lép életbe
Franciaországban tovább szigorítják a biztonsági intézkedéseket az október 17-i tüntetéseket kísérő súlyos zavargások után.
Hiába Trump ígérete, továbbra is bajban az ukrán hadsereg: Zelenszkij szerint még mindig korlátozzák a Starlinket
Az ukrán védelmi minisztérum forrásai szerint Ukrajnában továbbra is fennakadások tapasztalhatók a Starlink műholdas hálózat működésében.
Dróntalálat érhetett egy teherhajót péntek délelőtt a Fekete-tengeren, a romániai Konstancától mintegy 13 mérföldre.
Putyin bejelentése: Oroszország készen áll az Ukrajnával kapcsolatos orosz–amerikai–ukrán háromoldalú béketárgyalásra
Oroszország kész újraindítani az Egyesült Államokkal és Ukrajnával folytatott háromoldalú béketárgyalásokat.
Zelenszkij már november elején tárgyalna az oroszokkal és az amerikaiakkal, Moszkva azonban későbbi időponttal számol.
Egyetlen TikTok-videó döntött kaotikus állapotokba Franciaországot: lekapcsolhatják a közösségi médiát?
Franciaországban kirobbant tüntetések hátterében nemcsak a közösségi média mozgósító ereje, hanem külföldi dezinformációs hálózatok feltételezett beavatkozása is áll.
Egyre nagyobb bajban Trump: már a Bush-család is beintett a republikánusoknak, pénzzel is támogatják a demokrata jelöltet
A Bush család két tagja is a demokrata jelöltet támogatja a texasi szenátusi választási küzdelemben
Jöhet végre a Putyin-Zelenszkij-Trump csúcstalálkozó? Megüzente a Kreml, mikor folytatódhatnak a béketárgyalások
Kétnapos oslói és szentpétervári diplomáciai egyeztetés után sem került érezhetően közelebb az ukrajnai háború lezárása
Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
A helyzet több ponton a 2018-as sárgamellényes mozgalmat idézi, a válság kezelése azonban most is komoly politikai és pénzügyi kihívást jelent Franciaország számára.
Az ukrán elnök szerint a harcok befagyasztása lehet a béke első lépése, de biztonsági garanciákat is követel.
Jelszó nélkül is feltörhetők lehetnek az érintett szerverek, ezért több országban leállították az internetes szolgáltatásokat.
Újabb egyeztetések indulhatnak az ukrajnai háború lezárásáról, de Moszkva továbbra sem akar politikai engedményeket tenni.
A 2027-es költségvetési tervekről szólva vagyonadóról, adócsökkentésről, valamint a családi támogatások és a legalacsonyabb nyugdíjak emeléséről is beszélt.
Siniša Mali szerb pénzügyminiszter szerint a megállapodással a tulajdonosváltás újabb fontos szakaszába lépett.
Ez Donald Trump eddigi legrosszabb ötlete: szuperhatalmi csúcstalálkozón dönthetnek a világ sorsáról
Az 1945-ös jaltai konferenciához hasonló formátum alapján rendezné az ukrajnai háborút és a nemzetközi geopolitikai viszonyok átalakítását Donald Trump elnök
A kormány által frissen bejelentett, euróbevezetést célzó költségvetési pálya – ezen belül a 2027-re kitűzött 4,9 százalékos hiánycél – megfelelt a befektetői várakozásoknak.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.