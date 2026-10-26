Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előre hozott parlamenti választáson
Kiszivárgott: Trump és Putyin az ENSZ élére javasolná Orbán Viktort
A Donald Trump vezette amerikai kormányzat Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnököt szeretné az ENSZ következő főtitkárának. Washington előzetes egyeztetései alapján Oroszország és Kína is támogathatja a kezdeményezést, így a három nagyhatalom közös jelöltjeként indulhatna az idén december végén megüresedő posztért.
A Wall Street Journal értesülései szerint az amerikai diplomácia már megkezdte a háttérmunkát. A külügyminisztérium számításai alapján a tizenöt tagú Biztonsági Tanácsban (BT) nyolc szavazatot viszonylag könnyen megszerezhetne a volt kormányfő, további kettő pedig karnyújtásnyira van. A legfőbb kérdés jelenleg az, hogy a vétójoggal rendelkező Egyesült Királyság és Franciaország megakadályozná-e a kinevezését.
Washington számára Orbán politikai irányvonala jelenti a fő vonzerőt, az amerikai vezetés ugyanis a MAGA-mozgalom szempontjából ideális, komoly hatalomgyakorlási tapasztalattal rendelkező konzervatív vezetőt lát benne. Az amerikai fél már fel is vette a kapcsolatot a volt miniszterelnökkel. Bár Orbán nyitott a lehetőségre, a források szerint csak akkor vállalná a megmérettetést, ha kellően biztosnak látja a győzelmét. Donald Trump és J. D. Vance alelnök – akik az áprilisi magyar parlamenti választásokon is nyíltan támogatták őt – egyelőre kivárhatnak a hivatalos bejelentéssel a közelgő amerikai félidős választásokig - írta a Portfolio.
Az ENSZ új vezetőjének kiválasztási folyamata már javában zajlik, mivel António Guterres jelenlegi főtitkár mandátuma idén december 31-én lejár. A hivatalos jelöltek között szerepel az Egyesült Arab Emírségek diplomatája, Lana Nusseibeh is, aki a napokban, október 21-én jelentette be indulását.
A Biztonsági Tanács következő informális szavazását ezen a héten szerdán tartják. Orbán Viktor hivatalos jelölése egyelőre nem történt meg. A főtitkár személyéről a BT ajánlása alapján az ENSZ Közgyűlése hozza meg a végső döntést, a kinevezéshez pedig a tanács legalább kilenc tagjának támogatása szükséges úgy, hogy az öt állandó tag egyike sem él a vétójogával.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
(Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA )
Négy ember megsebesült orosz légicsapásban hétfőre virradóra a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában.
Elszabadult a pokol Barcelonában is: fiatalok csaptak össze a rendőrökkel, tömeges letartóztatás lett a vége
Súlyos zavargások törtek ki szombat este Barcelona belvárosában, ahol fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrséggel.
Egyre súlyosabb a helyzet Európában: katonákat is bevetnek a zavargások miatt, több fővárosban forrnak az indulatok
Milánótól Madridig, Lisszabontól Tiranáig tüntetések rázták meg Európa nagyvárosait szombaton.
Szinte teljesen elpusztult a Sasfészek: őrizetbe vették a feltételezett gyújtogatót, az épület sorsáról is döntöttek
Tűzvészben nagyrészt elpusztult Hitler egykori bajorországi rezidenciája, a Sasfészek. A rendőrség gyújtogatás gyanújával őrizetbe vett egy 33 éves férfit.
Ukrajna védelmi minisztere bejelentette, hogy helyreállt az ország Starlink-hozzáférése, miután a műholdas internetszolgáltatás napokig korlátozottan működött.
Fokozódik a feszültség Franciaországban: 70 ezer rendőrrel készülnek az újabb zavargásokra, ledeszkázták a luxusüzleteket
Újabb országos tiltakozáshullámra készül Franciaország, a boltokat bedeszkázzák, 70 ezer csendőrt és rendőrt mozgósítanak.
Tűz ütött ki péntek este a bajorországi Kehlsteinhaus épületében. Az épületet a világ Sasfészekként ismeri, és Adolf Hitler egyik hegyi menedéke volt.
Közel ezer repülőjáratot töröltek a pusztító vihar miatt: ezreket kellett kimenekíteni a népszerű ázsiai szigeten
Pénteken elérte Tajvan északkeleti partvidékét a Champi tájfun. A vihar miatt egy ember életét vesztette, 163-an megsérültek, és az ország nagy része leállt.
Hatalmas olajfolt terjed a népszerű üdülőhely partjainál: sorra zárják le a strandokat a tartályhajót ért támadás után
Egy, a Hormuzi-szoros közelében megtámadott tartályhajóból származó olajfolt folyamatosan terjed az Egyesült Arab Emírségek partjai mentén.
Öt földrengés rázta meg a Tirrén-tenger déli részét Szicília közelében, amelyek közül a legerősebb 5,5-ös magnitúdójú volt.
Jöhet a Putyin–Zelenszkij–Trump-csúcstalálkozó? Kiderült mikor és hol folytatódhatnak a béketárgyalások
November első felében Abu-Dzabiban, orosz-amerikai-ukrán háromoldalú formátumban tervezik megtartani az ukrajnai rendezési tárgyalások újabb fordulóját.
XIV. Leó pápa orvosi javaslatra lemondta a jövő hétre tervezett assisi látogatását, mivel a nemrégiben elvégzett tüdőműtétje után még kockázatos lenne számára a helikopteres utazás.
Ismét szigorítanak Franciaországban a zavargások miatt: a Louvre bezár, több városban kijárási tilalom lép életbe
Franciaországban tovább szigorítják a biztonsági intézkedéseket az október 17-i tüntetéseket kísérő súlyos zavargások után.
Hiába Trump ígérete, továbbra is bajban az ukrán hadsereg: Zelenszkij szerint még mindig korlátozzák a Starlinket
Az ukrán védelmi minisztérum forrásai szerint Ukrajnában továbbra is fennakadások tapasztalhatók a Starlink műholdas hálózat működésében.
Dróntalálat érhetett egy teherhajót péntek délelőtt a Fekete-tengeren, a romániai Konstancától mintegy 13 mérföldre.
Putyin bejelentése: Oroszország készen áll az Ukrajnával kapcsolatos orosz–amerikai–ukrán háromoldalú béketárgyalásra
Oroszország kész újraindítani az Egyesült Államokkal és Ukrajnával folytatott háromoldalú béketárgyalásokat.
Zelenszkij már november elején tárgyalna az oroszokkal és az amerikaiakkal, Moszkva azonban későbbi időponttal számol.
Egyetlen TikTok-videó döntött kaotikus állapotokba Franciaországot: lekapcsolhatják a közösségi médiát?
Franciaországban kirobbant tüntetések hátterében nemcsak a közösségi média mozgósító ereje, hanem külföldi dezinformációs hálózatok feltételezett beavatkozása is áll.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.