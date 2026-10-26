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Világ

Kiszivárgott: Trump és Putyin az ENSZ élére javasolná Orbán Viktort

Pénzcentrum
2026. október 26. 07:33 2 perc

A Donald Trump vezette amerikai kormányzat Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnököt szeretné az ENSZ következő főtitkárának. Washington előzetes egyeztetései alapján Oroszország és Kína is támogathatja a kezdeményezést, így a három nagyhatalom közös jelöltjeként indulhatna az idén december végén megüresedő posztért.

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A Wall Street Journal értesülései szerint az amerikai diplomácia már megkezdte a háttérmunkát. A külügyminisztérium számításai alapján a tizenöt tagú Biztonsági Tanácsban (BT) nyolc szavazatot viszonylag könnyen megszerezhetne a volt kormányfő, további kettő pedig karnyújtásnyira van. A legfőbb kérdés jelenleg az, hogy a vétójoggal rendelkező Egyesült Királyság és Franciaország megakadályozná-e a kinevezését.

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Washington számára Orbán politikai irányvonala jelenti a fő vonzerőt, az amerikai vezetés ugyanis a MAGA-mozgalom szempontjából ideális, komoly hatalomgyakorlási tapasztalattal rendelkező konzervatív vezetőt lát benne. Az amerikai fél már fel is vette a kapcsolatot a volt miniszterelnökkel. Bár Orbán nyitott a lehetőségre, a források szerint csak akkor vállalná a megmérettetést, ha kellően biztosnak látja a győzelmét. Donald Trump és J. D. Vance alelnök – akik az áprilisi magyar parlamenti választásokon is nyíltan támogatták őt – egyelőre kivárhatnak a hivatalos bejelentéssel a közelgő amerikai félidős választásokig - írta a Portfolio.

Az ENSZ új vezetőjének kiválasztási folyamata már javában zajlik, mivel António Guterres jelenlegi főtitkár mandátuma idén december 31-én lejár. A hivatalos jelöltek között szerepel az Egyesült Arab Emírségek diplomatája, Lana Nusseibeh is, aki a napokban, október 21-én jelentette be indulását.

A Biztonsági Tanács következő informális szavazását ezen a héten szerdán tartják. Orbán Viktor hivatalos jelölése egyelőre nem történt meg. A főtitkár személyéről a BT ajánlása alapján az ENSZ Közgyűlése hozza meg a végső döntést, a kinevezéshez pedig a tanács legalább kilenc tagjának támogatása szükséges úgy, hogy az öt állandó tag egyike sem él a vétójogával.

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(Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA )
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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