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Az ukrajnai Zaporozhye-i üzem csővezetékeiből a légkörbe jutó káros kibocsátások.
Világ

Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt

MTI
2026. szeptember 5. 12:02

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szombaton bejelentette, közvetítésével helyi tűzszünet lépett életbe, annak érdekében, hogy helyre tudják állítani a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátását.

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Az Ukrajnában található, orosz ellenőrzés alatt álló atomerőmű augusztus 20. óta külső áramellátás nélkül működik, és vészhelyzeti dízelgenerátorokra támaszkodik a létfontosságú biztonsági rendszereinek hűtéséhez.

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A NAÜ közlése szerint fogytán vannak az erőmű dízelolaj tartalékai, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti, hacsak nem állítják helyre az áramellátást, vagy nem gondoskodnak az üzemanyag pótlásáról.

Az ukrán szakemberek szombaton kezdik meg az áramvezetékek javítását, miután az érintett területet aknamentesítették - tette hozzá az ügynökség.

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Elvesztette elsődleges külső áramellátását a zaporizzsjai atomerőmű. Európa legnagyobb nukleáris létesítménye így jelenleg egyetlen tartalékvezetékre utalva működik.
Címlapkép: Getty Images
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