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Elszabadult a pokol Barcelonában is: fiatalok csaptak össze a rendőrökkel, tömeges letartóztatás lett a vége
Súlyos zavargások törtek ki szombat este Barcelona belvárosában, ahol fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrséggel, üzleteket fosztottak ki, és jelentős anyagi kárt okoztak a Plaça de Catalunya környékén - számolt be az euronews.
A késő délután kezdődő rendbontást a közösségi médiában "Instituts Indignats" néven hirdették meg, a francia "Lycéens Indignés" ifjúsági mozgalom mintájára. A spanyol sajtó beszámolói szerint a megmozdulás csúcspontján mintegy hatszázan gyűltek össze.
A zavargások hat óra körül kezdődtek, amikor fekete ruhás, csuklyás fiatalok utcai padokat rongáltak meg. A rohamrendőrség beavatkozását követően a tüntetők szétszóródtak a környező utcákban, ahol tovább folytatódtak az összecsapások. A résztvevők kövekkel és egyéb nehéz tárgyakkal dobálták a rendőröket, barikádokat emeltek, kukákat gyújtottak fel és kirakatokat törtek be. A La Vanguardia tudósítása szerint mintegy 14 üzletet fosztottak ki, emellett motorkerékpárok, kerékpárok és buszmegállók is megrongálódtak.
A hatóságok körülbelül száz embert vettek őrizetbe, akiknek csaknem a negyede kiskorú volt. Az erőszakhullám miatt számos üzlet kénytelen volt bezárni, a rendőrség lezárta a Plaça de Catalunya környékét, a tér metróállomásán pedig ideiglenesen leállították a vonatközlekedést.
Jaume Collboni, Barcelona polgármestere elítélte a történteket, és bejelentette, hogy az önkormányzat jogi eljárást indít a felelősök számonkérése érdekében. Egyúttal figyelmeztetett arra is, hogy az érintett kiskorúak szülei és törvényes gyámjai is következményekre számíthatnak. Salvador Illa katalán kormányelnök szintén elítélte a zavargásokat, hangsúlyozva, hogy a tiltakozás demokratikus jog, az erőszak azonban semmilyen formában nem igazolható.
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Núria Parlon katalán belügyminiszter "öncélú erőszaknak és vandalizmusnak" minősítette az eseményeket. A politikusok egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a zavargásoknak semmi közük a Plaça de Catalunyán több hete fennálló, a lakhatási jogokért demonstráló táborhoz.
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