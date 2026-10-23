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Szupertajfun, trópusi vihar, ciklon, hurrikán, tornádó az óceán felett. Időjárási háttér. Tajfun, vihar, szélvihar, szupervihar, heves szél a szárazföld felé halad. A kép elemeit a NASA biztosította.
Világ

Közel ezer repülőjáratot töröltek a pusztító vihar miatt: ezreket kellett kimenekíteni a népszerű ázsiai szigeten

Pénzcentrum
2026. október 23. 21:03 2 perc

Pénteken elérte Tajvan északkeleti partvidékét a Champi tájfun. A vihar miatt egy ember életét vesztette, 163-an megsérültek, és az ország nagy része leállt. Bár a ciklon némileg gyengült, a meteorológusok továbbra sem zárják ki annak a lehetőségét, hogy a tájfun közvetlenül is eléri a szárazföldet - tudósított a Reuters.

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A Champi az idei csendes-óceáni tájfunszezon egyik legerősebb vihara, amely egy ponton szupertájfun besorolást is kapott. A tajvani Központi Meteorológiai Hivatal (CWA) adatai szerint a vihar központja körül a széllökések elérték a 191 km/h-s sebességet, maga a tájfun pedig pénteken mintegy 170 kilométerre feküdt Tajvantól keletre. Az előrejelzések alapján a vihar az északkeleti partvidék közelében halad el, majd észak felé, a kínai partok irányába fordul, végül Japán déli része felé veszi az irányt.

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A hatóságok 2639 embert telepítettek ki a hegyvidéki területekről, a Taipower áramszolgáltató tájékoztatása szerint pedig több mint 77 ezer háztartásban szünetelt az áramellátás, de a legtöbb helyen gyorsan sikerült helyreállítani a szolgáltatást. A világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a TSMC közölte, hogy a termelése zavartalanul folytatódik.

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Liu Pej-teng, a CWA meteorológusa a Reutersnek elmondta, hogy a szárazföld elérése sem zárható ki, ha a vihar "megtorpan, hurkot ír le, vagy oldalirányban ingadozik" a megközelítés során. A szakember kiemelte, hogy a tájfun szélmezeje rendkívül nagy, mintegy 320 kilométeres sugarú, így szinte egész Tajvant lefedi, a hatása pedig akár két napig is érezhető marad.

A tengerparti településeken mobiltelefonos riasztásokat küldtek ki, amelyekben a 150 km/h-t meghaladó széllökésekre figyelmeztettek. Az északi hegyvidéki területeken, beleértve Tajpej környékét is, csaknem egy méter csapadékot jeleztek előre. Az északkeleti Jilan megyében homokzsákokat osztottak ki, emellett kétéltű járműveket és felfújható mentőcsónakokat is felkészítettek a bevetésre.

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Tajvan pénzügyi piacai pénteken zárva tartottak, a közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint mind a 262 belföldi járatot törölték, a nemzetközi repülőjáratok közül pedig 717-et töröltek. Az észak-déli nagy sebességű vasút ugyanakkor menetrend szerint közlekedett, a tajpeji metró pedig csökkentett kapacitással ugyan, de működött. Egyedül a kínai partok közelében fekvő, tajvani fennhatóságú Csinmen-szigeteken nyitottak ki az iskolák és a hivatalok a megszokott rendben.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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