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Rendkívüli döntést hozott Putyin, hatalmas létszámemelést rendeltek el az orosz hadseregben
Vlagyimir Putyin orosz elnök újabb létszámemelést rendelt el az orosz hadseregben. Volodimirr Zelenszkij ukrán elnök azt állítja, hogy Oroszország további mozgósítási erőfeszítéseket tett, valamint hogy több mint 8000 észak-koreai katona tartózkodik Oroszországban, és további 10 000 katonát készítenek elő a bevetésre, jelentette a CNBC.
A hivatalos orosz jogszabálytárban hétfőn közzétett elnöki rendelet értelmében az orosz fegyveres erők összlétszáma 2 441 630 főre nő, amelyből 1 550 500 főt tesz ki az aktív katonai állomány. Ez utóbbi 15 500 fős bővítést jelent. A Kreml hivatalosan nem indokolta a döntést.
Elemzők már a hónap elején megtartott orosz választások után számítottak valamilyen mozgósítási lépésre. Bár a mozgósítás kérdése a lakosság körében kifejezetten népszerűtlen és politikailag kényes témának számít, az Egységes Oroszország párt rekordszámú mandátumot szerzett a szeptember 25-én kihirdetett eredmények alapján, amely előre borítékolható volt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn arról beszélt, hogy Oroszország gyakorlatilag újabb mozgósítási hullámot indított. Az ukrán államfő becslései szerint jelenleg több mint 8000 észak-koreai katona tartózkodik orosz területen, és további 10 000 katona bevetésének előkészítése, kiválasztása és kiképzése zajlik az oroszországi állomásoztatás céljából. Zelenszkij a közösségi médiában hozzátette, hogy Oroszország cserébe technológiával fizet, így orosz műszaki támogatással már meg is kezdődött a Sahed típusú drónok gyártása Észak-Koreában.
Az orosz–ukrán háború békés rendezését célzó diplomáciai tárgyalások az elmúlt hónapokban megrekedtek, miután az Egyesült Államok figyelmét az Irán elleni háború kötötte le. Zelenszkij az ENSZ-közgyűlésen tartott múlt heti felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy a közelgő tél fájdalmas lesz Oroszország számára, ha nem sikerül néhány héten belül tűzszünetet kötni, ugyanakkor elismerte, hogy az ukrán kormány is tart egy újabb nehéz téli időszaktól.
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