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Világ

Rendkívüli döntést hozott Putyin, hatalmas létszámemelést rendeltek el az orosz hadseregben

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 11:46

Vlagyimir Putyin orosz elnök újabb létszámemelést rendelt el az orosz hadseregben. Volodimirr Zelenszkij ukrán elnök azt állítja, hogy Oroszország további mozgósítási erőfeszítéseket tett, valamint hogy több mint 8000 észak-koreai katona tartózkodik Oroszországban, és további 10 000 katonát készítenek elő a bevetésre, jelentette a CNBC.

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A hivatalos orosz jogszabálytárban hétfőn közzétett elnöki rendelet értelmében az orosz fegyveres erők összlétszáma 2 441 630 főre nő, amelyből 1 550 500 főt tesz ki az aktív katonai állomány. Ez utóbbi 15 500 fős bővítést jelent. A Kreml hivatalosan nem indokolta a döntést.

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Elemzők már a hónap elején megtartott orosz választások után számítottak valamilyen mozgósítási lépésre. Bár a mozgósítás kérdése a lakosság körében kifejezetten népszerűtlen és politikailag kényes témának számít, az Egységes Oroszország párt rekordszámú mandátumot szerzett a szeptember 25-én kihirdetett eredmények alapján, amely előre borítékolható volt.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn arról beszélt, hogy Oroszország gyakorlatilag újabb mozgósítási hullámot indított. Az ukrán államfő becslései szerint jelenleg több mint 8000 észak-koreai katona tartózkodik orosz területen, és további 10 000 katona bevetésének előkészítése, kiválasztása és kiképzése zajlik az oroszországi állomásoztatás céljából. Zelenszkij a közösségi médiában hozzátette, hogy Oroszország cserébe technológiával fizet, így orosz műszaki támogatással már meg is kezdődött a Sahed típusú drónok gyártása Észak-Koreában.

Az orosz–ukrán háború békés rendezését célzó diplomáciai tárgyalások az elmúlt hónapokban megrekedtek, miután az Egyesült Államok figyelmét az Irán elleni háború kötötte le. Zelenszkij az ENSZ-közgyűlésen tartott múlt heti felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy a közelgő tél fájdalmas lesz Oroszország számára, ha nem sikerül néhány héten belül tűzszünetet kötni, ugyanakkor elismerte, hogy az ukrán kormány is tart egy újabb nehéz téli időszaktól.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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