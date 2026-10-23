Hatalmas olajfolt terjed a népszerű üdülőhely partjainál: sorra zárják le a strandokat a tartályhajót ért támadás után

Egy, a Hormuzi-szoros közelében megtámadott tartályhajóból származó olajfolt folyamatosan terjed az Egyesült Arab Emírségek partjai mentén, ami miatt a hatóságok kénytelenek voltak strandokat és part menti területeket lezárni - közölte a BBC.

A Gem No.2 nevű, panamai lobogó alatt közlekedő nyersolajtankert még október 9. és 10. között érte találat egy egyelőre azonosítatlan lövedéktől Al-Dzsazíra al-Hamrá városának közelében. A fedélzeten tűz ütött ki, amelyet később sikerült eloltani, a 22 fős indiai legénységet pedig kimentették. Az iráni állami média beszámolója szerint a hajó "engedély nélkül és veszélyes útvonalon" próbált áthaladni a Hormuzi-szoroson. A támadás egy október eleji, példátlan mértékű iráni hajóellenes akciósorozat része volt, amellyel Teherán – biztonsági szakértők szerint – a szoros feletti ellenőrzését kívánta demonstrálni, válaszul arra, hogy az amerikai haditengerészet mind több hajót kísér át a stratégiai jelentőségű vízi úton.

A műholdfelvételek tanúsága szerint a szivárgás már október 20-án megkezdődött, majd az olajfolt rendkívül gyorsan terjedt, és szerdára már több mint 35 kilométer hosszan húzódott a sérült hajótól. Az Emírségek Éghajlatváltozási és Környezetvédelmi Minisztériuma csütörtökön közölte, hogy haladéktalanul megkezdték a környezetszennyezés feltartóztatását. Az északi Umm al-Kajvajn városánál a strandokat is elérték a fekete hullámok, a pénteki videófelvételeken jól látható, ahogy a kiömlött olaj sötétre színezi a part menti vizeket.

A környezeti károk pontos mértéke egyelőre nehezen mérhető fel, mivel az nagyban függ a kiömlött nyersolaj mennyiségétől és típusától, a párolgási és lebomlási folyamatok gyorsaságától, valamint a mentesítés hatékonyságától. Steve Widdicombe, a shardzsai Tengerkutatási Központ igazgatója hangsúlyozta, hogy a károk keletkezése szinte "elkerülhetetlen". Az olajszennyezés közvetlen pusztulást okozhat a tengeri élőlények körében: fizikailag csapdába ejtheti a teknősöket, bevonhatja a tengeri madarak tollazatát, és károsíthatja a halak kopoltyúját, emellett a mérgező vegyületek hosszabb távon az élőlények szaporodási képességét is károsítják.

Különösen aggasztó, hogy az olajfolt a Szinija- és a Hor al-Bejda-sziget irányába sodródik. Ez a térség nemzetközileg elismert, kiemelten fontos biodiverzitási terület, ahol korallzátonyok, tengerifű-mezők és szikes mocsarak nyújtanak élőhelyet a zöld teknősöknek és a súlyosan veszélyeztetett halávi gitárcápáknak.

Eoghan Darbyshire, a Conflict and Environment Observatory kutatója kiemelte, hogy az olajfolt közelsége ehhez a sérülékeny ökoszisztémához jelenti jelenleg a legnagyobb környezeti kockázatot. Augusztusban egy másik jelentős olajszennyezés érte el az iráni Kesm-sziget partjait, amely szintén súlyosan veszélyeztette a helyi védett ökoszisztémákat és a halászközösségek megélhetését.

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A Brent ára 117 dollár fölé emelkedett

Mindeközben felgyorsult az olaj áremelkedése is péntek délután, percekkel 18 óra előtt az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 4,05 dollárral (3,58 százalékkal) 117,22 dollárra nőtt. Az energiahordozó drágulását a közel-keleti konfliktus eszkalálódásától való félelem táplálja. Előzőleg az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke a közösségi médiában azt írta, hogy az iráni csapatok erőteljes választ adnak egy újabb amerikai támadásra.

Egy másik iráni illetékes pedig arra figyelmeztetett, hogy ha a teljes körű katonai akció folytatódik, Teherán olajlétesítményeket és tenger alatti kábeleket fog támadni a Perzsa-öbölben, illetve mesterséges intelligenciával működő létesítmények és adatközpontok is célpontok lehetnek.