2026. október 24. szombat Salamon
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
demonstráció
Világ

Egyre súlyosabb a helyzet Európában: katonákat is bevetnek a zavargások miatt, több fővárosban forrnak az indulatok

Pénzcentrum
2026. október 24. 21:32 3 perc

Milánótól Madridig, Lisszabontól Tiranáig tüntetések rázták meg Európa nagyvárosait szombaton. Az olasz divatfővárosban katonák lepték el az utcákat, miután a kormány a múlt heti fosztogatások nyomán keményebb fellépést hirdetett, miközben a kontinens más pontjain a nyugdíjak, a lakhatás és az oktatás ügye vitte utcára az embereket - írta meg az AP News.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök korábban bejelentette, hogy ötszáz további katonát vezényel Milánóba, valamint szigorúbb büntetőjogi intézkedéseket vezetnek be a fiatalokkal szemben. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanis kiskorúak alkották a múlt heti zavargások résztvevőinek jelentős részét. A katonák a városban korábban is állomásozó egységeket és mintegy ötezer rendőrt egészítenek ki. A hatóságok drónokkal figyelik a várost, ellenőrzéseket végeznek a pályaudvarokon, és az interneten is nyomon követik az erőszakra buzdító felhívásokat. A luxusüzletek – köztük az Omega, a Tiffany és a Gucci – bedeszkázták kirakataikat a divatnegyedben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az olasz hatóságok szombaton közölték, hogy nyomozás indult egy harmincéves szabadúszó újságíró ellen, akit az újonnan alakult Október 17. mozgalom szervezőjeként tartanak számon. Ez a csoport volt a közelmúltbeli olasz tüntetéshullám fő mozgatórugója. A milánói rendőrség szerint a múlt heti erőszakos cselekményekben mintegy kétezer fiatal vett részt, köztük nagy számban második generációs bevándorlók és külföldi állampolgárok. Két nap alatt 45 embert tartóztattak le, köztük 34 kiskorút.

Kapcsolódó cikkeink:

Albánia fővárosában, Tiranában a rohamrendőrök vízágyúkat vetettek be a tüntetők ellen, akik közül többen kormányzati épületeket gyújtottak fel, és megdobálták a rendőröket. A középiskolások és egyetemisták alacsonyabb tandíjakat, nagyobb állami oktatási ráfordítást követelnek, valamint a felsőoktatási korrupció ellen tiltakoznak. Egy részük az Edi Rama miniszterelnök lemondását követelő, szélesebb körű kormányellenes mozgalomhoz is csatlakozott.

Madridban szintén ezrek vonultak utcára, ott a nyugdíjak védelmében tüntetnek. A békés tüntetők az állami nyugdíjrendszer esetleges privatizációja ellen tiltakoztak, miután az ellenzéki konzervatív Néppárt nyitottságot mutatott a magánnyugdíj-rendszer felé. Spanyolországban emellett már hetek óta tartanak a demonstrációk a lakhatási válság miatt: az emelkedő bérleti díjak és ingatlanárak, a rövid távú lakáskiadás terjedése, valamint egy 87 éves madridi nő szeptemberi kilakoltatása komoly társadalmi feszültségeket keltett. A főváros Puerta del Sol terén csaknem egy hónapja sátortábor működik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Lisszabonban a spanyol példát követve a megfizethető lakhatásért tüntettek. A demonstrálók Luis Montenegro miniszterelnök közelmúltban bejelentett intézkedéseit is bírálják, amelyek lazítanák a bérleti díjak emelésének korlátait, és megkönnyítenék a nem fizető bérlők kilakoltatását. A kormány álláspontja szerint az intézkedések a bérleti piac élénkítését szolgálják, a tüntetők viszont úgy vélik, hogy az új szabályozás egyoldalúan a bérlők kárára módosítja az erőviszonyokat.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a mai napon folytatódtak Franciaországban is a tüntetések. A hatóságok a múlt heti erőszak megismétlődésétől tartva fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be és közel 70 ezer rendőrt mozgósítottak, miközben a szakszervezetek és a diákmozgalmak a korlátozások ellenére is kitartanak a tüntetések mellett. Az előző hétvégi demonstrációkat kísérő fosztogatások után több luxusüzlet úgy döntött, hogy szombaton zárva tart, de a múzeumok, többek között a Louvre és a Musée d'Orsay sem nyitott ki a turisták előtt a mai napon.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #oktatás #európa #nyugdíjrendszer #olaszország #spanyolország #tüntetés #világ #lakhatás #bérleti díj #portugália
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
37 perce
Ezek a zavargások is az orosz hibrid háborús stratégia részei.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:32
21:01
20:18
19:59
19:19
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 24.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. október 23.
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
2026. október 24.
Havi 1 millió forintos fizetéssel keresnek magyar házvezetőket az osztrákok: semmilyen végzettség nem kell
2026. október 24.
Ilyen luxus karórákért állnak sorba a magyarok – nem olcsó mulatság, de busásan megtérül, ha valaki nem vakon vásárol
2026. október 23.
Magyar Péter október 23-i ünnepi beszéde röviden: a miniszterelnök legfontosabb üzenetei 10 pontban
NAPTÁR
Tovább
2026. október 24. szombat
Salamon
43. hét
Október 24.
Az ENSZ világnapja
Október 24.
Éghajlatvédelmi világnap
Október 24.
A magyar operett napja
Október 24.
A lefegyverzés hete (24-30)
Október 24.
Az origami világnapja
Október 24.
Globális média- és információs műveltségi hete
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Úton az új sorkatonai szolgálat január 1-től: több tízezer magyart érinthet, és nem csak a fiatalokat
2
1 hete
Döntött a kormány, eltörlik az érzékeny nyugdíjszabályt: rengeteg időst érhet meglepetés
3
6 napja
Putyin merész tervvel állt elő a háború lezárását illetően: váratlan irányt vehetnek a béketárgyalások
4
2 hete
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
5
1 hete
Döbbenetes vallomás az ukrán hadifogságba került orosz katonáktól: ilyen bánásmódról álmodni sem mertek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 19:59
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. október 24. 20:03
Aggódnunk kellene? Élelmiszerkatasztrófa jöhet Európában?