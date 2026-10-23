2026. október 23. péntek Gyöngyi
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
starlink
Világ

Hiába Trump ígérete, továbbra is bajban az ukrán hadsereg: Zelenszkij szerint még mindig korlátozzák a Starlinket

Pénzcentrum
2026. október 23. 13:22 3 perc

Az ukrán védelmi minisztérum forrásai szerint Ukrajnában továbbra is fennakadások tapasztalhatók a Starlink műholdas hálózat működésében, annak ellenére, hogy Donald Trump állítása szerint Elon Musk már visszaállította a korábban korlátozott szolgáltatást - közölte a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A források szerint a katonai drónok 161 km/h feletti sebességnél továbbra is elveszítik a kapcsolatot a hálózattal, ami jelentősen hátráltatja a hadműveleteket. Az ukrán védelmi tárca közlése alapján jelenleg nincs megerősítés arra vonatkozóan, hogy a korlátozásokat feloldották volna, így a hadsereg folyamatosan figyeli a civil Starlink és a katonai célú Starshield hálózat teljesítményét egyaránt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A probléma a múlt héten vált nyilvánossá, amikor Kijev jelezte, hogy a műholdas adatforgalom sebességét korlátozták, aminek következtében az óránkénti 100 mérföldnél gyorsabban haladó drónok elveszítik a kapcsolatot. Musk tagadta, hogy köze lenne a lassuláshoz, és a Pentagonra hárította a felelősséget, mivel a Starshield rendszert az amerikai hadsereg felügyeli. A Fehér Ház ugyanakkor többször is cáfolta, hogy szándékosan korlátozták volna a hálózatot Ukrajnában.

Trump csütörtökön nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy felhívta-e Muskot a korlátozások feloldása érdekében, csupán annyit mondott, hogy "a lényeg, hogy visszaállította". A Wall Street Journal értesülései szerint Trump közölte Muskkal, hogy frusztrálja a sebességkorlátozás fenntartása, és a beszélgetést követően a rendszer közelebb került a megszokott működéshez. Zelenszkij ugyanakkor még Trump nyilatkozata előtt jelezte, hogy a hálózat sebessége nem állt helyre teljesen, és Marco Rubio külügyminisztertől vár tájékoztatást.

Kapcsolódó cikkeink:

A Starlink körüli vita egy éles diplomáciai konfliktus közepette robbant ki. Trump bírálta az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapásokat, amelyek Kijev szerint elengedhetetlenek Moszkva fő bevételi forrásainak elvágásához. Trump szerint ezek a támadások felhajtják a globális olajárakat, noha az idei áremelkedés elsősorban az iráni háborúra vezethető vissza. Zelenszkij azt is állította, hogy az Egyesült Államok a hírszerzési együttműködés felfüggesztésével fenyegetőzött a csapások leállítása érdekében, amit Trump határozottan cáfolt.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szóváltás egyre élesebb fordulatot vett, amikor Trump felvetette, hogy Ukrajnának új elnökre lenne szüksége, Zelenszkij pedig megkérdőjelezte Trump vezetői képességeit. Mindeközben Trump a közelgő félidős választásokra készülve enyhített az Oroszország elleni egyes szankciókon, és megállapodást kötött az orosz dízel amerikai piaci importjáról – ezt a lépést Ukrajna és európai szövetségesei egyaránt élesen bírálták.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #usa #drón #donald trump #hadsereg #elon musk #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:03
14:48
14:32
14:02
13:48
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
október 22. 13:44 Tovább esik a forint: több mint egy évtizede nem látott fordulat rázza meg a piacokat
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 23.
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
2026. október 22.
Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
2026. október 23.
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
2026. október 23.
Elárulta a kertész, mit érdemes ültetni a sírra Mindenszentekkor: a legdrágább a magyal, az árvácska jóval olcsóbban megúszható
2026. október 22.
Hogyan hat a bankszámla-költségekre a tranzakciós illeték 2027-től várható módosítása
NAPTÁR
Tovább
2026. október 23. péntek
Gyöngyi
43. hét
Október 23.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Október 23.
Mole Avogadro nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Úton az új sorkatonai szolgálat január 1-től: több tízezer magyart érinthet, és nem csak a fiatalokat
2
1 hete
Döntött a kormány, eltörlik az érzékeny nyugdíjszabályt: rengeteg időst érhet meglepetés
3
2 hete
Megindultak a NATO-katonák az orosz határra: meglépte a balti ország, amitől sokan féltek
4
4 napja
Putyin merész tervvel állt elő a háború lezárását illetően: váratlan irányt vehetnek a béketárgyalások
5
2 hete
Kiderült Peking legújabb sötét terve: olyan helyen bukkantak fel a kínai hadihajók, ahol még soha nem látták őket
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon
Vagyonon vagyoni, értékű jogok és kötelezettségek összességét értjük.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 23. 15:26
Nem kapkodnak a Járai-házaspár budapesti otthonáért: már közel 10 millió forintot engedtek az árából
Pénzcentrum  |  2026. október 23. 14:02
Nem mindennapi hús került a Lidl kínálatába: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki ebből készítene vacsorát
Agrárszektor  |  2026. október 23. 14:01
Gyakran veszel csirkehúst? Jobb, ha tudod, mi derült ki róla