Dróntalálat érhetett egy teherhajót péntek délelőtt a Fekete-tengeren, a romániai Konstancától mintegy 13 mérföldre.
Hiába Trump ígérete, továbbra is bajban az ukrán hadsereg: Zelenszkij szerint még mindig korlátozzák a Starlinket
Az ukrán védelmi minisztérum forrásai szerint Ukrajnában továbbra is fennakadások tapasztalhatók a Starlink műholdas hálózat működésében, annak ellenére, hogy Donald Trump állítása szerint Elon Musk már visszaállította a korábban korlátozott szolgáltatást - közölte a BBC.
A források szerint a katonai drónok 161 km/h feletti sebességnél továbbra is elveszítik a kapcsolatot a hálózattal, ami jelentősen hátráltatja a hadműveleteket. Az ukrán védelmi tárca közlése alapján jelenleg nincs megerősítés arra vonatkozóan, hogy a korlátozásokat feloldották volna, így a hadsereg folyamatosan figyeli a civil Starlink és a katonai célú Starshield hálózat teljesítményét egyaránt.
A probléma a múlt héten vált nyilvánossá, amikor Kijev jelezte, hogy a műholdas adatforgalom sebességét korlátozták, aminek következtében az óránkénti 100 mérföldnél gyorsabban haladó drónok elveszítik a kapcsolatot. Musk tagadta, hogy köze lenne a lassuláshoz, és a Pentagonra hárította a felelősséget, mivel a Starshield rendszert az amerikai hadsereg felügyeli. A Fehér Ház ugyanakkor többször is cáfolta, hogy szándékosan korlátozták volna a hálózatot Ukrajnában.
Trump csütörtökön nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy felhívta-e Muskot a korlátozások feloldása érdekében, csupán annyit mondott, hogy "a lényeg, hogy visszaállította". A Wall Street Journal értesülései szerint Trump közölte Muskkal, hogy frusztrálja a sebességkorlátozás fenntartása, és a beszélgetést követően a rendszer közelebb került a megszokott működéshez. Zelenszkij ugyanakkor még Trump nyilatkozata előtt jelezte, hogy a hálózat sebessége nem állt helyre teljesen, és Marco Rubio külügyminisztertől vár tájékoztatást.
A Starlink körüli vita egy éles diplomáciai konfliktus közepette robbant ki. Trump bírálta az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapásokat, amelyek Kijev szerint elengedhetetlenek Moszkva fő bevételi forrásainak elvágásához. Trump szerint ezek a támadások felhajtják a globális olajárakat, noha az idei áremelkedés elsősorban az iráni háborúra vezethető vissza. Zelenszkij azt is állította, hogy az Egyesült Államok a hírszerzési együttműködés felfüggesztésével fenyegetőzött a csapások leállítása érdekében, amit Trump határozottan cáfolt.
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A szóváltás egyre élesebb fordulatot vett, amikor Trump felvetette, hogy Ukrajnának új elnökre lenne szüksége, Zelenszkij pedig megkérdőjelezte Trump vezetői képességeit. Mindeközben Trump a közelgő félidős választásokra készülve enyhített az Oroszország elleni egyes szankciókon, és megállapodást kötött az orosz dízel amerikai piaci importjáról – ezt a lépést Ukrajna és európai szövetségesei egyaránt élesen bírálták.
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