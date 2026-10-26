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Donald J. Trump elnök sajtótájékoztatón mond beszédet 2026. március 9-én. (A Fehér Ház hivatalos fotója: Daniel Torok)
Világ

Kritikus ponthoz ért a konfliktus: Donald Trump újabb katonai akciót lengetett be

Pénzcentrum
2026. október 26. 15:16 2 perc

Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott vasárnapi interjújában kijelentette, hogy hamarosan döntést kell hoznia, és vagy megállapodást köt Iránnal, vagy újraindítja a katonai akciót az ország ellen. A feszültség tovább fokozódik a Közel-Keleten, miközben Szaúd-Arábiát újabb húszi támadások érték, a Hormuzi-szorosban pedig elsüllyedt egy konténerszállító hajó, amelyet ismeretlen eredetű találat ért, írta meg a CNBC.

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Trump az interjúban konkrét célpontként nevezte meg a Pickaxe Mountain fedőnevű, mélyen a föld alatt fekvő létesítményt, amelyet az iráni atomprogramhoz kötnek. Az elnök állítása szerint az Egyesült Államok pontosan tisztában van a helyszínen zajló tevékenységgel, és három másik nukleáris létesítményt már megsemmisített.

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A legutóbbi megerősített amerikai csapások szeptember 1-jén érték Iránt, Trump pedig korábban közölte, hogy a november 3-i félidős választásokig nem indítanak újabb akciókat. Teherán mindenesetre katonai válaszcsapással fenyegetőzik arra az esetre, ha újabb amerikai támadás érné az országot.

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Katari közvetítők vasárnap Teheránba látogattak, hogy folytassák a Washington és Teherán közötti tárgyalásokat, míg hétfőn szaúd-arábiai, török és pakisztáni vezető tisztségviselők is egyeztetnek az iráni vezetéssel. A három ország még augusztusban írta alá a mekkai közös védelmi megállapodást, amelynek értelmében a bármelyikük elleni fegyveres támadást mindannyiuk elleni akciónak tekintik. A mostani az első találkozójuk azóta, hogy az Irán által támogatott húszi milícia rakétákkal és drónokkal csapást mért Szaúd-Arábiára, célba véve többek között a rijádi repülőteret és a Saudi Aramco olajvállalat egyik épületét.

A Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés továbbra is éles vita tárgya, ugyanis Washington és Teherán egyaránt magának követeli az uralmat a globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú vízi út felett. Trump állítása szerint a nyersolaj-forgalom már visszatért a háború előtti szintre, a valóságban azonban a teljes kereskedelmi forgalom jelentősen visszaesett, ami a fogyasztói árakra is hatással van. Az energiaárak az ellátási fennakadások és a globális finomítói kapacitáshiány miatt továbbra is magasak. Az Iráni Forradalmi Gárda haditengerészeti parancsnoka, Ali Ozmai a hónap elején úgy fogalmazott, hogy Teherán már a pillanatokat számolja, mielőtt elsüllyesztheti az amerikai hadihajókat.

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Szaúd-Arábia a sorozatos halálos kimenetelű támadások nyomán a múlt héten biztonsági okokra hivatkozva 2027-re halasztotta a Future Investment Initiative elnevezésű, zászlóshajónak számító befektetési konferenciáját.

Címlapi kép: A Fehér Ház hivatalos fotója / Daniel Torok
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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