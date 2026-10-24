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Világ

Fontos fordulat az ukrajnai háborúban: újra teljes erővel támadhatnak az ukrán drónok

Pénzcentrum
2026. október 24. 17:02 3 perc

Ukrajna védelmi minisztere bejelentette, hogy helyreállt az ország Starlink-hozzáférése, miután a műholdas internetszolgáltatás napokig korlátozottan működött, ami súlyosan akadályozta a drónműveleteket és a frontvonali kommunikációt - írta meg a BBC.

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Jevhen Hmara védelmi miniszter szombaton közölte, hogy a hálózaton a 400 km/h feletti sebességgel haladó eszközökön is visszaállt a kapcsolat, ami a teljes kapacitás újraindulására utal. "Ez az eredmény mindenekelőtt a frontunk, a katonáink, a drónok üzemeltetése, a logisztika és a híradás szempontjából fontos" – fogalmazott. Kijev mind a polgári célú Starlinkre, mind annak katonai változatára, a Starshieldre támaszkodik drónjai irányításában és hadműveleteinek koordinálásában, különösen a frontvonal távoli szakaszain.

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A korlátozások múlt héten kerültek nyilvánosságra, amikor Kijev azzal vádolta meg Donald Trumpot, hogy utasította Elon Muskot a szolgáltatás szűkítésére. Az ukrán fél szerint a drónok 161 km/h feletti sebességnél elveszítették a kapcsolatot. Trump előbb tagadta a vádat, majd kijelentette, hogy Musk "visszaállította" a rendszert. Musk ezzel szemben arra utalt, hogy a Starshield felett a Pentagon rendelkezik, így az amerikai hadsereg is állhat a problémák mögött.

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Az ukrán védelmi minisztérum forrásai szerint Ukrajnában továbbra is fennakadások tapasztalhatók a Starlink műholdas hálózat működésében.

Az ügy egy szélesebb diplomáciai konfliktus részeként robbant ki Trump és Zelenszkij között. A vita középpontjában a kőolaj-finomítók elleni ukrán csapások állnak, amelyeket Kijev az orosz háborús bevételek csökkentése érdekében létfontosságúnak tart, Trump viszont azzal érvel, hogy ezek felhajtják a globális üzemanyagárakat. Bár a támadások valóban hatással voltak az árakra, az idei áremelkedést elsősorban az iráni háború váltotta ki.

A novemberi félidős választásokra készülő Trump enyhített egyes Oroszország elleni szankciókon, és megállapodást kötött az orosz gázolaj amerikai piacra történő importjáról – ezt a lépést Ukrajna és európai szövetségesei egyaránt bírálták. Zelenszkij azt is állította, hogy az Egyesült Államok a hírszerzési együttműködés felfüggesztésével fenyegetőzött arra az esetre, ha a kőolaj-finomítók elleni csapások nem szűnnek meg, amit Trump szintén cáfolt.

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A harctéren eközben nem csitultak a harcok. Az orosz védelmi minisztérium szombaton arról számolt be, hogy légvédelmük 616 ukrán merevszárnyú drónt lőtt le, amelyek többek között az Oroszország által annektált Krímet is célba vették, ahol a dróncsapások okozta áramkimaradások miatt víz- és áramkorlátozást vezettek be. Az ukrán hatóságok ugyanakkor közölték, hogy az elmúlt 24 órában eltaláltak egy rakétaalkatrész-gyártó üzemet, egy vegyipari létesítményt és egy katonai repülőtéren álló repülőgépet Oroszország területén. Kijev adatai szerint Oroszország pénteken 88 légicsapást hajtott végre 309 siklóbombával, valamint 10 270 kamikazedrónt vetett be.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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