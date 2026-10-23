November első felében Abu-Dzabiban, orosz-amerikai-ukrán háromoldalú formátumban tervezik megtartani az ukrajnai rendezési tárgyalások újabb fordulóját.
Erős földrengéssorozat rázta meg a népszerű mediterrán szigetet: szökőárriadót rendeltek el
Öt földrengés rázta meg a Tirrén-tenger déli részét Szicília közelében, amelyek közül a legerősebb 5,5-ös magnitúdójú volt. A szeizmikus mozgások miatt a hatóságok másodfokú szökőár-riasztást adtak ki a térségben - közölte a HVG.
A ma dél körül észlelt rengéssorozat epicentruma a Lipari-szigetektől északnyugatra, Alicudi térségében volt. A földmozgást kiterjedt területen lehetett érezni, a mozgások tisztán tapasztalhatók voltak a tengerparti Palermóban, a legintenzívebb lökést pedig még a sziget keleti felén fekvő Cataniában is észlelték a lakosok.
A földrengést követően a hatóságok narancssárga, azaz a legmagasabb szintnél eggyel enyhébb fokozatú cunami-riasztást léptettek életbe. A szicíliai polgári védelem vezetője azonnali riadókészültséget rendelt el, egyúttal utasította az érintett önkormányzatokat és a mentésben részt vevő szervezeteket, hogy álljanak készen a haladéktalan beavatkozásra.
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