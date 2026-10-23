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Szicília szigetének Catania történelmi városközpontjában található régi épületek erkélyeivel és utcai éttermeivel, a háttérben az aktív Etna vulkánnal.
Világ

Erős földrengéssorozat rázta meg a népszerű mediterrán szigetet: szökőárriadót rendeltek el

Pénzcentrum
2026. október 23. 18:33 1 perc

Öt földrengés rázta meg a Tirrén-tenger déli részét Szicília közelében, amelyek közül a legerősebb 5,5-ös magnitúdójú volt. A szeizmikus mozgások miatt a hatóságok másodfokú szökőár-riasztást adtak ki a térségben - közölte a HVG.

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A ma dél körül észlelt rengéssorozat epicentruma a Lipari-szigetektől északnyugatra, Alicudi térségében volt. A földmozgást kiterjedt területen lehetett érezni, a mozgások tisztán tapasztalhatók voltak a tengerparti Palermóban, a legintenzívebb lökést pedig még a sziget keleti felén fekvő Cataniában is észlelték a lakosok.

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A földrengést követően a hatóságok narancssárga, azaz a legmagasabb szintnél eggyel enyhébb fokozatú cunami-riasztást léptettek életbe. A szicíliai polgári védelem vezetője azonnali riadókészültséget rendelt el, egyúttal utasította az érintett önkormányzatokat és a mentésben részt vevő szervezeteket, hogy álljanak készen a haladéktalan beavatkozásra.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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