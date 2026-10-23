Erős földrengéssorozat rázta meg a népszerű mediterrán szigetet: szökőárriadót rendeltek el

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Öt földrengés rázta meg a Tirrén-tenger déli részét Szicília közelében, amelyek közül a legerősebb 5,5-ös magnitúdójú volt. A szeizmikus mozgások miatt a hatóságok másodfokú szökőár-riasztást adtak ki a térségben - közölte a HVG.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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