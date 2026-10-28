Kész horror, ami itt vár: így néz ki most a magyar szellemfalu, az üdülőfalunak épült Aprajafalva + Videó

Elhagyatott házak, egy tető nélküli fogadóépület és különleges, Makovecz világát idéző gombaházak: Tiszakécske határában egy egész üdülőfalu vált a pusztulás mementójává. Pedig egykor turisták százait várhatták volna ide, a különleges épületekben pedig nyaralók pihenhettek volna. Miért akadt el a nagyszabású beruházás, mi történt a 2000-es évek elején, és miért állnak ma is üresen a házak, amelyek akár lakhatásra is alkalmasak lehetnének? Újabb, hátborzongató urbexfotók mutatják meg a magyar szellemfalut, Aprajafalvát.

Gombaházak, fura, mesebeli formák, kísérteties csend – Tiszakécske szélén egészen szürreális látvány fogadja az embert. Újra felbukkant a közösségi médiában a hazai urbexfotósok egyik izgalmas helyszíne: az Urbexx Calico ezúttal a tiszakécskei szellemfaluról, Aprajafalváról osztott meg fotókat. A látvány egyszerre különleges és végtelenül szomorú: ami egykor turisták kedvelt üdülőhelye lehetett volna, abból végül csak néhány félbehagyott épület maradt.

A környékbeliek többféle néven is emlegetik a helyet: Aprajafalva, szellemváros vagy éppen gombaházak. Nem véletlenül. A népi építészet egyik legismertebb alakja, Makovecz Imre stílusát idéző épületek akár egy mesebeli üdülőfalu részei is lehetnének, a valóság azonban egészen másképp alakult. Tiszakécske üdülőterületének szélén ma is ott állnak a félbemaradt házak, amelyek évtizedek óta egy soha meg nem valósult terv emlékét őrzik.

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23 gombaház, amely soha nem fogadott vendégeket

A történet a kilencvenes évek közepén kezdődött, amikor egyre többen fedezték fel a tiszakécskei Tisza-partot és a környék termálvizes fürdőinek vonzerejét. Egy vállalkozó ekkor látott fantáziát abban, hogy a településen egy nagyobb üdülőkomplexumot hozzon létre. A terv nem volt szerény: az önkormányzattól megvásárolt, mintegy öthektáros területen 23 házat húztak fel. A beruházás részeként egy kétszintes kiszolgálóépület is készült volna, étteremmel, közösségi terekkel és a vendégek kényelmét szolgáló helyiségekkel. A tervek között sportolási lehetőségek is szerepeltek, a közeli termálfürdő vizét pedig az üdülőkomplexumba is bevezették volna.

Az építkezés egy darabig haladt, a házak falai felépültek, és a belső kialakítás egy része is elkészült. A gombaházakban szobákat, külön vizesblokkokat és közösségi tereket alakítottak ki. A beruházás azonban végül nem jutott el odáig, hogy a vendégek birtokba vehessék az épületeket.

Lakóparknak is jó lenne... Ti beköltöznétek, ha kipofoznák végre őket?

Elfogyott a pénz, a beruházás félbemaradt

A korabeli sajtóbeszámolók szerint a beruházás pénzügyi okok miatt hiúsult meg: a munkálatok leálltak, a vállalkozás csődbe ment, a házak pedig soha nem készültek el. Tiszakécske szélén így egy félbehagyott üdülőfalu maradt, amelyet hiába szántak nyaralóknak, végül senki sem költözött be.

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A 23 ház és a befejezetlen kiszolgálóépület azóta is a félbemaradt beruházás mementója. Az évek során az urbexfotósok, a drónpilóták és az airsoft kedvelői is felfedezték maguknak a területet. A különös formájú épületek és az elhagyatottság együtt egészen szürreális látványt nyújtanak, amit a helyszínen készült fotók is remekül visszaadnak.

"Mindent ki lehet javítani” – vajon lesz még valami Aprajafalvából?

Az új fotók alatt a kommentelők közül többen is felvetették, hogy talán még nem lenne késő megmenteni a különös épületeket. Egyikük szerint mindent ki lehet javítani, és arra is utalt, hogy korábban lakópark építéséről is szó lehetett. Hogy ebből mennyi valósult meg, illetve van-e jelenleg konkrét terv a terület hasznosítására, arról egyelőre nincs megerősített információ.

A 23 gombaház és a félbemaradt fogadóépület ma is ott árválkodik Tiszakécskén. Hogy kezdenek-e velük valamit, vagy marad minden a régiben, egyelőre nem tudni. Pedig mi simán el tudnánk képzelni, hogy az egyik félreeső gombaházból csinos kis otthon legyen.

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