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Hol foglal helyet az angol focitörténelemben az Arsenal tegnapi, sokkoló kiesése? Itt az összes meglepő Ligakupa-eredmény az elmúlt 30 évből
A Ligakupa-negyeddöntőért vívott mérkőzésen a negyedosztályú Fleetwood Town tizenegyespárbajban búcsúztatta a címvédő bajnok Arsenalt, ezzel az angol labdarúgás történetének egyik legnagyobb kupameglepetését okozva - írja a BBC.
Mikel Arteta csapata az angol ligarendszerben 84 hellyel lejjebb rangsorolt ellenfelével szemben bukott el az Emirates Stadionban. A League Two tabelláján mindössze a 19. helyen álló Fleetwood Aaron Loupalo-Bi góljával szerzett vezetést a 21. percben, majd Viktor Gyökeres a szünet után egyenlített az Arsenalnak. A vendégek helyzetét tovább nehezítette, hogy a 86. percben a tinédzser Max Dowmant kiállították, miután Harrison Neal szabálytalanságára törlesztéssel reagált. A büntetőpárbajban Jay Lynch, a hazaiak kapusa kivédte Bruno Guimarães lövését, a győztes tizenegyest pedig Conor Haughey értékesítette.
A Fleetwood sikere méltó helyet foglal el az angol kupatörténet legnagyobb meglepetései között.
- Tavaly a Grimsby Town produkált hasonló bravúrt, amikor a negyedosztályból ejtette ki a Manchester Unitedet a Ligakupából egy elképesztő, 12–11-es tizenegyespárbaj végén. A Grimsby 30 perc alatt kétgólos előnyt épített ki, a United pedig csak Harry Maguire 89. percben szerzett góljával tudott egyenlíteni, mielőtt a szétlövés során Bryan Mbeumo a keresztlécre lőtte volna a döntő büntetőt.
- Szintén a 2024–2025-ös idényben a bajnoki tabella utolsó helyén álló Plymouth Argyle 1–0-ra győzte le a Liverpoolt az FA-kupában, bár Arne Slot tíz helyen változtatott a kezdőcsapatán. A történelmi kupasorozat meglepetései ugyanakkor ennél jóval messzebbre nyúlnak vissza.
- 2015-ben a Bradford City 2–0-s hátrányból fordítva 4–2-re verte a Chelsea-t a Stamford Bridge-en, 2012-ben pedig ugyancsak a Bradford ejtette ki az Arsenalt a Ligakupa negyeddöntőjében, szintén tizenegyesekkel.
- A legnagyobb klasszikusok között tartják számon az 1992-es FA-kupa-mérkőzést is, amelyen a negyedosztályú Wrexham 2–1-re verte a regnáló bajnok Arsenalt. Mickey Thomas 25 méteres szabadrúgása David Seaman kapujába, majd Steve Watkin győztes gólja mindössze két perc alatt fordította meg a találkozót.
- 1995-ben a York City 3–0-ra nyert a Manchester United otthonában a Ligakupában – hiába kezdett David Beckham és Ryan Giggs is –, majd az összesítést is megnyerve jutott tovább.
- Az angol kupatörténet talán legikonikusabb meglepetése azonban az 1972-es FA-kupa-mérkőzés volt, amelyen az amatőr Hereford United ejtette ki az élvonalbeli Newcastle csapatát. Ronnie Radford 30 méteres bombagólja, amellyel hosszabbításra mentette a meccset, azóta is az FA-kupa történetének egyik legemlékezetesebb pillanata. A Hereford 1949 óta az első ligán kívüli csapat volt, amely élvonalbeli riválist tudott legyőzni a kupasorozatban.
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