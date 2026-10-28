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London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Hol foglal helyet az angol focitörténelemben az Arsenal tegnapi, sokkoló kiesése? Itt az összes meglepő Ligakupa-eredmény az elmúlt 30 évből

Pénzcentrum
2026. október 28. 19:45 2 perc

A Ligakupa-negyeddöntőért vívott mérkőzésen a negyedosztályú Fleetwood Town tizenegyespárbajban búcsúztatta a címvédő bajnok Arsenalt, ezzel az angol labdarúgás történetének egyik legnagyobb kupameglepetését okozva - írja a BBC.

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Mikel Arteta csapata az angol ligarendszerben 84 hellyel lejjebb rangsorolt ellenfelével szemben bukott el az Emirates Stadionban. A League Two tabelláján mindössze a 19. helyen álló Fleetwood Aaron Loupalo-Bi góljával szerzett vezetést a 21. percben, majd Viktor Gyökeres a szünet után egyenlített az Arsenalnak. A vendégek helyzetét tovább nehezítette, hogy a 86. percben a tinédzser Max Dowmant kiállították, miután Harrison Neal szabálytalanságára törlesztéssel reagált. A büntetőpárbajban Jay Lynch, a hazaiak kapusa kivédte Bruno Guimarães lövését, a győztes tizenegyest pedig Conor Haughey értékesítette.

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A Fleetwood sikere méltó helyet foglal el az angol kupatörténet legnagyobb meglepetései között.

  • Tavaly a Grimsby Town produkált hasonló bravúrt, amikor a negyedosztályból ejtette ki a Manchester Unitedet a Ligakupából egy elképesztő, 12–11-es tizenegyespárbaj végén. A Grimsby 30 perc alatt kétgólos előnyt épített ki, a United pedig csak Harry Maguire 89. percben szerzett góljával tudott egyenlíteni, mielőtt a szétlövés során Bryan Mbeumo a keresztlécre lőtte volna a döntő büntetőt.
  • Szintén a 2024–2025-ös idényben a bajnoki tabella utolsó helyén álló Plymouth Argyle 1–0-ra győzte le a Liverpoolt az FA-kupában, bár Arne Slot tíz helyen változtatott a kezdőcsapatán. A történelmi kupasorozat meglepetései ugyanakkor ennél jóval messzebbre nyúlnak vissza.
  • 2015-ben a Bradford City 2–0-s hátrányból fordítva 4–2-re verte a Chelsea-t a Stamford Bridge-en, 2012-ben pedig ugyancsak a Bradford ejtette ki az Arsenalt a Ligakupa negyeddöntőjében, szintén tizenegyesekkel.
  • A legnagyobb klasszikusok között tartják számon az 1992-es FA-kupa-mérkőzést is, amelyen a negyedosztályú Wrexham 2–1-re verte a regnáló bajnok Arsenalt. Mickey Thomas 25 méteres szabadrúgása David Seaman kapujába, majd Steve Watkin győztes gólja mindössze két perc alatt fordította meg a találkozót.
  • 1995-ben a York City 3–0-ra nyert a Manchester United otthonában a Ligakupában – hiába kezdett David Beckham és Ryan Giggs is –, majd az összesítést is megnyerve jutott tovább.
  • Az angol kupatörténet talán legikonikusabb meglepetése azonban az 1972-es FA-kupa-mérkőzés volt, amelyen az amatőr Hereford United ejtette ki az élvonalbeli Newcastle csapatát. Ronnie Radford 30 méteres bombagólja, amellyel hosszabbításra mentette a meccset, azóta is az FA-kupa történetének egyik legemlékezetesebb pillanata. A Hereford 1949 óta az első ligán kívüli csapat volt, amely élvonalbeli riválist tudott legyőzni a kupasorozatban.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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