2026. október 24. szombat Salamon
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kehlsteinhaus, Sasfészek, Berchtesgaden, Németország – történelmi helyszín, gyönyörű táj a hegycsúcson, ködös, felhős háttérrel
Világ

Szinte teljesen elpusztult a Sasfészek: őrizetbe vették a feltételezett gyújtogatót, az épület sorsáról is döntöttek

Pénzcentrum
2026. október 24. 21:01 2 perc

Nagyrészt elpusztult a Sasfészek, Adolf Hitler egykori bajorországi hegyvidéki rezidenciája, miután péntek este tűz ütött ki az épületben. A rendőrség gyújtogatás gyanújával vett őrizetbe egy 33 éves német állampolgárt - jelentette a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a lángokat egy füstérzékelő jelezte péntek este negyed tíz körül, de mire a tűzoltók fél órával később a helyszínre érkeztek, az 1834 méter magasan fekvő Kehlsteinhaus már teljes terjedelmében égett. Hat településről mintegy kétszáz tűzoltót vezényeltek ki az oltáshoz, amelyet a nehezen megközelíthető terep, az erős szél, az eső, majd az idei első havazás is jelentősen megnehezített. A tűzoltóknak az éjszaka folyamán többórás küzdelem után vissza kellett vonulniuk, és bár szombat délelőttre sikerült eloltaniuk a tüzet, az épület addigra nagyrészt megsemmisült. Személyi sérülés nem történt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendőrség által őrizetbe vett gyanúsított egy a térséghez kötődő, de nem ott lakó férfi, akinél az ügyészség szerint mentális betegség jelei mutatkoztak. Kihallgatása után pszichiátriai intézetbe szállították. A hatóságok vizsgálják az esetleges politikai indítékot, de egyelőre semmi sem utal arra, hogy más személy is érintett lenne az ügyben.

Kigyulladt a Sasfészek, Hitler hírhedt hegyi menedéke: gyújtogatásra gyanakodnak
EZ IS ÉRDEKELHET
Kigyulladt a Sasfészek, Hitler hírhedt hegyi menedéke: gyújtogatásra gyanakodnak
Tűz ütött ki péntek este a bajorországi Kehlsteinhaus épületében. Az épületet a világ Sasfészekként ismeri, és Adolf Hitler egyik hegyi menedéke volt.

Az épületet 1937 és 1938 között építették, és hivatalosan Hitler 1939-es születésnapján avatták fel, egy hegybe vágott úton, alagúton, valamint egy 124 méteres sárgaréz felvonón keresztül lehetett megközelíteni. Bár az amerikai háborús filmekben legendás találkozóhelyként ábrázolták, Hitler valójában ritkán járt itt, mert félt a magasban.

Az épületben 1952 óta a Kortörténeti Intézet kiállítása működött, emellett egy étterem is üzemelt benne. A bajor állam tulajdonában lévő épület műemléki védelem alatt állt. Joachim Herrmann bajor belügyminiszter bejelentette, hogy az épületet helyreállítják. "Nem hagyunk ott egy romot" – mondta, hozzátéve, hogy az emlékezés munkáját folytatni kell. A részletekről a helyi illetékesekkel, történészekkel és műemlékvédelmi szakemberekkel egyeztetnek.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #rendőrség #tűzoltók #tűz #németország #bűncselekmény #világ #történelem #épület #tűzeset #letartóztatás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:32
21:01
20:18
19:59
19:19
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 24.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. október 23.
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
2026. október 24.
Havi 1 millió forintos fizetéssel keresnek magyar házvezetőket az osztrákok: semmilyen végzettség nem kell
2026. október 24.
Ilyen luxus karórákért állnak sorba a magyarok – nem olcsó mulatság, de busásan megtérül, ha valaki nem vakon vásárol
2026. október 23.
Magyar Péter október 23-i ünnepi beszéde röviden: a miniszterelnök legfontosabb üzenetei 10 pontban
NAPTÁR
Tovább
2026. október 24. szombat
Salamon
43. hét
Október 24.
Az ENSZ világnapja
Október 24.
Éghajlatvédelmi világnap
Október 24.
A magyar operett napja
Október 24.
A lefegyverzés hete (24-30)
Október 24.
Az origami világnapja
Október 24.
Globális média- és információs műveltségi hete
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Úton az új sorkatonai szolgálat január 1-től: több tízezer magyart érinthet, és nem csak a fiatalokat
2
1 hete
Döntött a kormány, eltörlik az érzékeny nyugdíjszabályt: rengeteg időst érhet meglepetés
3
6 napja
Putyin merész tervvel állt elő a háború lezárását illetően: váratlan irányt vehetnek a béketárgyalások
4
2 hete
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
5
1 hete
Döbbenetes vallomás az ukrán hadifogságba került orosz katonáktól: ilyen bánásmódról álmodni sem mertek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 19:59
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. október 24. 20:03
Aggódnunk kellene? Élelmiszerkatasztrófa jöhet Európában?