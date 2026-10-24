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Szinte teljesen elpusztult a Sasfészek: őrizetbe vették a feltételezett gyújtogatót, az épület sorsáról is döntöttek
Nagyrészt elpusztult a Sasfészek, Adolf Hitler egykori bajorországi hegyvidéki rezidenciája, miután péntek este tűz ütött ki az épületben. A rendőrség gyújtogatás gyanújával vett őrizetbe egy 33 éves német állampolgárt - jelentette a The Guardian.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a lángokat egy füstérzékelő jelezte péntek este negyed tíz körül, de mire a tűzoltók fél órával később a helyszínre érkeztek, az 1834 méter magasan fekvő Kehlsteinhaus már teljes terjedelmében égett. Hat településről mintegy kétszáz tűzoltót vezényeltek ki az oltáshoz, amelyet a nehezen megközelíthető terep, az erős szél, az eső, majd az idei első havazás is jelentősen megnehezített. A tűzoltóknak az éjszaka folyamán többórás küzdelem után vissza kellett vonulniuk, és bár szombat délelőttre sikerült eloltaniuk a tüzet, az épület addigra nagyrészt megsemmisült. Személyi sérülés nem történt.
A rendőrség által őrizetbe vett gyanúsított egy a térséghez kötődő, de nem ott lakó férfi, akinél az ügyészség szerint mentális betegség jelei mutatkoztak. Kihallgatása után pszichiátriai intézetbe szállították. A hatóságok vizsgálják az esetleges politikai indítékot, de egyelőre semmi sem utal arra, hogy más személy is érintett lenne az ügyben.
Az épületet 1937 és 1938 között építették, és hivatalosan Hitler 1939-es születésnapján avatták fel, egy hegybe vágott úton, alagúton, valamint egy 124 méteres sárgaréz felvonón keresztül lehetett megközelíteni. Bár az amerikai háborús filmekben legendás találkozóhelyként ábrázolták, Hitler valójában ritkán járt itt, mert félt a magasban.
Az épületben 1952 óta a Kortörténeti Intézet kiállítása működött, emellett egy étterem is üzemelt benne. A bajor állam tulajdonában lévő épület műemléki védelem alatt állt. Joachim Herrmann bajor belügyminiszter bejelentette, hogy az épületet helyreállítják. "Nem hagyunk ott egy romot" – mondta, hozzátéve, hogy az emlékezés munkáját folytatni kell. A részletekről a helyi illetékesekkel, történészekkel és műemlékvédelmi szakemberekkel egyeztetnek.
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