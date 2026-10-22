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Világ

Egyre nagyobb bajban Trump: már a Bush-család is beintett a republikánusoknak, pénzzel is támogatják a demokrata jelöltet

Pénzcentrum
2026. október 22. 12:42 2 perc

A Bush család két tagja is a demokrata jelöltet támogatja a texasi szenátusi választási küzdelemben, ami azért különösen figyelemre méltó, mert a republikánus politikai dinasztia éppen Texast tekinti a legfőbb bázisának. A lépés alaposan felkavarta a politikai állóvizet a november 3-i félidős választások előtt.

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Barbara Bush, George W. Bush korábbi elnök lánya pénzadománnyal támogatta James Talarico demokrata párti jelölt kampányát. A kampányfinanszírozási nyilvántartás szerint 2500 dollárt utalt át egy, a demokrata jelöltet segítő politikai akcióbizottságnak. Eközben nagybátyja, Neil Bush nyíltan Talarico mellett foglalt állást, és az előzetes szavazás megkezdésével már le is adta voksát a demokrata politikusra - írja a BBC.

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Neil Bush a Facebookon jelentette be döntését. Mint írta, lépését két tényező motiválta: egyrészt a republikánus jelölt, Ken Paxton politikai múltja miatti aggodalma, másrészt Talarico emberi és politikai képességeinek elismerése. Neil Bush különösen Paxton azon lépéseit bírálta, amelyekkel Donald Trump elnöknek segített megkérdőjelezni a 2020-as elnökválasztási vereségét Joe Bidennel szemben.

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A republikánus jelölt, Ken Paxton viharos politikai múlttal rendelkezik. Korábban a texasi törvényhozás republikánus többsége is megszavazta az alkotmányos vádemelési eljárást ellene, és az előválasztáson is küzdelmes utat járt be, ahol éppen Jeb Bush fiát, George P. Busht győzte le. Ez utóbbi tény miatt a kritikusok szerint a Bush család kiállása a demokrata jelölt mellett személyes sértettséggel is magyarázható.

A közvélemény-kutatások fej-fej melletti versenyt mutatnak Paxton és Talarico között, ami önmagában is rendkívüli, hiszen Texasban legutóbb 1988-ban nyert demokrata párti jelölt szenátusi széket. A félidős választások tétje országos szinten is óriási, hiszen eldől, melyik párt szerzi meg a kongresszusi többséget.

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A Bush család és Trump viszonya 2016 óta meglehetősen feszült. Az idősebb George H. W. Bush annak idején "szélhámosnak" nevezte Trumpot, és Hillary Clintonra szavazott, míg fia, George W. Bush alig leplezett bírálatokat fogalmazott meg a volt elnökkel szemben. Érdekesség ugyanakkor, hogy George P. Bush a saját kampányai során maga is Trump mellé állt, ami jól jelzi a családon belüli megosztottságot.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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