Kétnapos oslói és szentpétervári diplomáciai egyeztetés után sem került érezhetően közelebb az ukrajnai háború lezárása
Egyre nagyobb bajban Trump: már a Bush-család is beintett a republikánusoknak, pénzzel is támogatják a demokrata jelöltet
A Bush család két tagja is a demokrata jelöltet támogatja a texasi szenátusi választási küzdelemben, ami azért különösen figyelemre méltó, mert a republikánus politikai dinasztia éppen Texast tekinti a legfőbb bázisának. A lépés alaposan felkavarta a politikai állóvizet a november 3-i félidős választások előtt.
Barbara Bush, George W. Bush korábbi elnök lánya pénzadománnyal támogatta James Talarico demokrata párti jelölt kampányát. A kampányfinanszírozási nyilvántartás szerint 2500 dollárt utalt át egy, a demokrata jelöltet segítő politikai akcióbizottságnak. Eközben nagybátyja, Neil Bush nyíltan Talarico mellett foglalt állást, és az előzetes szavazás megkezdésével már le is adta voksát a demokrata politikusra - írja a BBC.
Neil Bush a Facebookon jelentette be döntését. Mint írta, lépését két tényező motiválta: egyrészt a republikánus jelölt, Ken Paxton politikai múltja miatti aggodalma, másrészt Talarico emberi és politikai képességeinek elismerése. Neil Bush különösen Paxton azon lépéseit bírálta, amelyekkel Donald Trump elnöknek segített megkérdőjelezni a 2020-as elnökválasztási vereségét Joe Bidennel szemben.
A republikánus jelölt, Ken Paxton viharos politikai múlttal rendelkezik. Korábban a texasi törvényhozás republikánus többsége is megszavazta az alkotmányos vádemelési eljárást ellene, és az előválasztáson is küzdelmes utat járt be, ahol éppen Jeb Bush fiát, George P. Busht győzte le. Ez utóbbi tény miatt a kritikusok szerint a Bush család kiállása a demokrata jelölt mellett személyes sértettséggel is magyarázható.
A közvélemény-kutatások fej-fej melletti versenyt mutatnak Paxton és Talarico között, ami önmagában is rendkívüli, hiszen Texasban legutóbb 1988-ban nyert demokrata párti jelölt szenátusi széket. A félidős választások tétje országos szinten is óriási, hiszen eldől, melyik párt szerzi meg a kongresszusi többséget.
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