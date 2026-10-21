A 2027-es költségvetési tervekről szólva vagyonadóról, adócsökkentésről, valamint a családi támogatások és a legalacsonyabb nyugdíjak emeléséről is beszélt.
Moszkvába utazott Trump embere, Putyin fontos üzenetet kapott a tárgyalások előtt
Szentpétervárra érkezett Steven Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, akit szerdán Vlagyimir Putyin is fogad. A tárgyalások középpontjában az ukrajnai háború rendezése áll, miután Witkoff előző nap Oslóban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel egyeztetett. A norvégiai megbeszéléseken biztonsági és gazdasági elemeket is kidolgoztak, amelyeket az amerikai különmegbízott az orosz vezetés elé terjeszt. Moszkva ugyanakkor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy nem egyszerű fegyverszünetre, hanem békére van szüksége, és politikai engedmények nélkül nyitott az Egyesült Államokkal kötendő gazdasági megállapodásokra.
Szentpétervárra érkezett Steven Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja, akit a pulkovói repülőtéren Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója fogadott, majd a Konstantin-palotába kísért - közölték szerdán orosz hírügynökségek.
Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai megbízottja bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin szerda délelőtt fogadja majd az amerikai tisztségviselőt, és a megbeszélés középpontjában az ukrajnai rendezés áll majd. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán azt hangoztatta, hogy Oroszország álláspontja az Ukrajnával való esetleges energetikai fegyverszünet ügyében nem változott; Moszkvának béke kell, nem pedig fegyverszünet.
"Természetesen teljesen lehetetlen az ukrán problémát rendezni anélkül, hogy valaki Kijevből jelen ne lenne. Ezért valakinek Kijevben természetesen meg kellen hoznia a felelősségteljes döntést. Ez elengedhetetlen" - hangoztatta.
Witkoff kedden Oslóban az ukrajnai rendezésről tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Jonas Gar Store norvég kormányfővel és Alexander Stubb finn államfővel. A megbeszélésen távkapcsolat segítségével részt vett Jared Kushner, az amerikai elnök veje is.
Stubb a konzultációk nyomán előrelépésről és arról számolt be, hogy biztonsági és gazdasági elemeket dolgoztak ki, amelyeket a különmegbízott be fog mutatni az orosz vezetésnek. Marco Rubio kijelentette, hogy az oslói találkozó sikeres volt, de nem hozott semmi váratlant.
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Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedd este pályakezdő orosz diplomaták előtt azt hangoztatta, hogy Moszkva kész meghallgatni az amerikai tárgyalókat, és Oroszország nyitott a gazdasági megállapodásokra az Egyesült Államokkal, de politikai engedmények nélkül. Arra intette hallgatóságát, ne lelkesedjen amiatt, hogy Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, nem alkalmazza az általa "pokoli szankcióknak" nevezett törvényt, mivel nem tudható, hogyan fog viselkedni egy másik elnök. Emlékeztetett rá, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter az orosz-amerikai dízelmegállapodást úgy kommentálta, hogy az csupán kivétel a hatályos korlátozó intézkedések alól, amelyek elől nincs kibúvó.
Lavrov szerint abból kell kiindulni, hogy az Egyesült Államok a legjobb esetben is vetélytársa, de legalábbis ellenfele Oroszországnak, és nem hajlandó tisztességes verseny folytatására.
Az orosz diplomácia vezetője arról is szólt, hogy Moszkva kész helyreállítani a kapcsolatokat a nyugati országokkal, de úgy vélekedett, hogy az utóbbiak soha többé nem lesznek olyanok, mint 2022 februárja előtt voltak. Fontosnak nevezte, hogy Oroszország felszámolja "a Nyugat által az ukránok keze által elindított háborúból fakadó fenyegetéseket". Lavrov szerint a Nyugat soha többé nem lesz az a főszereplő, aki "a zenét húzatja".
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