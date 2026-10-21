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Világ

Ez Donald Trump eddigi legrosszabb ötlete: szuperhatalmi csúcstalálkozón dönthetnek a világ sorsáról

Pénzcentrum
2026. október 21. 09:02

A Wall Street Journal szerkesztőségi cikke élesen bírálja Donald Trump amerikai elnök tervét, amely az 1945-ös jaltai konferencia mintájára egy hármas csúcstalálkozón osztaná újra a globális befolyási övezeteket Oroszországgal és Kínával. A lap szerint a Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel tervezett egyezkedés nem hozna békét Ukrajnában, cserébe súlyosan károsítaná az Egyesült Államok szövetségi rendszerét és globális befolyását.

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A gazdasági lap értesülései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök vetette fel a közös hármas csúcstalálkozó ötletét, Donald Trump pedig nyitottnak mutatkozott a kezdeményezésre. A WSJ szerint a találkozó a világ befolyási övezetekre való újraosztását eredményezné. A szerzők emlékeztetnek arra, hogy már a 2024-es elnökválasztás előtt is számítani lehetett arra, hogy Trump a második ciklusában egy ilyen átfogó geopolitikai alkura fog törekedni.

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A cikk ugyanakkor rámutat egy alapvető különbségre, miszerint míg Jaltában három szövetséges nagyhatalom döntött a világ sorsáról, ma Washington, Moszkva és Peking riválisok. Ha az amerikai elnök belemegy a találkozóba, Kína és Oroszország elsősorban arra használja majd fel az eseményt, hogy tovább gyengítse az Egyesült Államok globális pozícióit. A szerzők szerint egy ilyen megállapodás az ukrajnai háborút sem zárná le, mivel Kijev akkor sem adná meg magát, ha Washington teljesen megvonná tőle a támogatást.

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A biztonság megteremtése helyett a találkozó – a történelmi előképhez hasonlóan – csak újabb konfliktusokhoz vezetne, és megrendítené az Egyesült Államok megbízhatóságába vetett hitet. Ez nemcsak Európában okozna feszültséget, hanem az ázsiai térségben is, ahol Japán és Dél-Korea egyaránt a kínai terjeszkedéstől tart.

Az elemzés szerint a legtöbb, amit Trump kiharcolhatna, az az, hogy Peking kihátráljon Irán mögül, ám ezért cserébe Kína nagy valószínűséggel Tajvan amerikai támogatásának csökkentését követelné. Bár az amerikai elnök korlátozni szeretné a kínai nukleáris fegyverkezést is, Peking már előre egyértelművé tette, hogy ebbe nem egyezik bele.

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A lap arra is kitér, hogy a rivális nagyhatalmakhoz való közeledés a közelgő novemberi választások előtt a Republikánus Párt esélyeit is ronthatja, hiszen az amerikai társadalom tisztában van a Kína és Oroszország jelentette fenyegetéssel. A szerkesztőség szerint egy újabb Jalta a második Trump-ciklus eddigi legrosszabb ötlete, amellyel az elnök a saját politikai örökségét is súlyosan kockáztatja.

címlapkép: Hivatalos Fehér Ház-fotó, Molly Riley
#ukrajna #oroszország #világ #usa #donald trump #kína #geopolitika #vlagyimir putyin #külpolitika #orosz-ukrán háború #diplomácia
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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