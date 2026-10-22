A Bush család két tagja is a demokrata jelöltet támogatja a texasi szenátusi választási küzdelemben
Egyetlen TikTok-videó döntött kaotikus állapotokba Franciaországot: lekapcsolhatják a közösségi médiát?
A megélhetési költségek növekedése és a közszolgáltatások romló állapota miatt Franciaországban kirobbant, majd október 17-én súlyos erőszakba torkolló tüntetések hátterében nemcsak a közösségi média példátlan mozgósító ereje, hanem külföldi dezinformációs hálózatok feltételezett beavatkozása is áll. A zavargások, amelyek során több száz egyenruhás megsérült és hatalmas anyagi kár keletkezett, ismét felerősítették a vitát a közösségi platformok korlátozásának politikai és jogi dilemmáiról
Az október 17-i demonstrációk során több mint ötszáz rendőr, csendőr és tűzoltó sérült meg, emellett mintegy ezerötszáz üzlet és több történelmi emlékhely is megrongálódott. A tömeges megmozdulások kiindulópontja azonban meglepő módon egy Haitin élő, jellemzően futballal foglalkozó TikTok-influenszerhez vezethető vissza.
A "v2.95" álnevet használó fiatal férfi még szeptember elején tette közzé azt a videót, amelyben a drasztikusan emelkedő üzemanyagárak elleni tiltakozásra szólította fel a Z generációt, egyenesen október 17-ét jelölve meg a tüntetések napjaként - írja a BBC magyar nyelvű oldala.
A felhívás futótűzként terjedt az interneten, a TikTokon és az X-en napok alatt több millió megtekintést érve el. Bár a tartalomgyártó később ellentmondásosan nyilatkozott saját szerepéről – hol elhatárolódott a megmozdulásoktól, hol támogatásáról biztosította azokat –, elemzők szerint ez csupán a nézettség maximalizálását célzó tudatos stratégia volt. A közösségi média ráadásul nemcsak a kezdeti mozgósításban játszott döntő szerepet, hanem a folyamatos szervezésben is: a résztvevők a Telegramot, a Snapchatet és az Instagramot használták a gyülekezők koordinálására, a rendőri mozgások nyomon követésére, sőt lenyomozhatatlan fizetési megoldások segítségével pirotechnikai eszközöket is beszereztek.
A történtek hatására a francia politikában újra napirendre került a közösségi oldalak ideiglenes blokkolásának kérdése.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Gabriel Attal, Emmanuel Macron pártjának parlamenti frakcióvezetője azt javasolta, hogy a zavargások által érintett területeken korlátozzák a platformok elérését, mivel azok megkönnyítik a szerveződést, és mintakövető magatartásra ösztönzik a fiatalokat. Bár hasonló lépésre 2024-ben már volt példa a tengerentúli Új-Kaledóniában, a szakértők rámutattak, hogy Franciaországban a mobilszolgáltatók nagy száma és a szigorú európai uniós digitális szabályozás miatt ez sokkal nehezebben kivitelezhető, ráadásul súlyos demokratikus aggályokat is felvetne.
Az eseményeket tovább bonyolítja, hogy az októberi káoszt a gyanú szerint külföldi dezinformációs hálózatok is igyekeztek a saját javukra fordítani. A francia hatóságok szerint az orosz "Matrjoska" hálózat álhíreket terjesztett – például meggyilkolt tanárokról és a zavargások kormányzati finanszírozásáról –, hogy Franciaországot összeomló államként mutassa be. Mindemellett felmerült annak a gyanúja is, hogy iráni ügynökök radikális csoportokon keresztül szították a feszültséget és fizettek a zavargóknak, amit a palesztin zászlók feltűnő utcai jelenléte is jelezhet. Az uniós hatóságok jelenleg is vizsgálják a külföldi beavatkozás és a hibrid műveletek hátterét.
Zelenszkij már november elején tárgyalna az oroszokkal és az amerikaiakkal, Moszkva azonban későbbi időponttal számol.
Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
A helyzet több ponton a 2018-as sárgamellényes mozgalmat idézi, a válság kezelése azonban most is komoly politikai és pénzügyi kihívást jelent Franciaország számára.
Az ukrán elnök szerint a harcok befagyasztása lehet a béke első lépése, de biztonsági garanciákat is követel.
Jelszó nélkül is feltörhetők lehetnek az érintett szerverek, ezért több országban leállították az internetes szolgáltatásokat.
Újabb egyeztetések indulhatnak az ukrajnai háború lezárásáról, de Moszkva továbbra sem akar politikai engedményeket tenni.
A 2027-es költségvetési tervekről szólva vagyonadóról, adócsökkentésről, valamint a családi támogatások és a legalacsonyabb nyugdíjak emeléséről is beszélt.
Siniša Mali szerb pénzügyminiszter szerint a megállapodással a tulajdonosváltás újabb fontos szakaszába lépett.
Ez Donald Trump eddigi legrosszabb ötlete: szuperhatalmi csúcstalálkozón dönthetnek a világ sorsáról
Az 1945-ös jaltai konferenciához hasonló formátum alapján rendezné az ukrajnai háborút és a nemzetközi geopolitikai viszonyok átalakítását Donald Trump elnök
A kormány által frissen bejelentett, euróbevezetést célzó költségvetési pálya – ezen belül a 2027-re kitűzött 4,9 százalékos hiánycél – megfelelt a befektetői várakozásoknak.
Előrelépésről és konstruktív egyeztetésekről számoltak be az amerikai elnök küldöttei és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi, oslói találkozójuk után.
Vészjósló figyelmeztetés érkezett Brüsszelből: az egész világ megérezheti a fekete-tengeri támadások hatását
Oroszország a gyanú szerint drónokkal támadja a fekete-tengeri polgári hajóforgalmat, amelyen keresztül Ukrajna a gabonaexportját bonyolítja.
Újabb fenyegetés érheti Ukrajnát, ezúttal a világűrből: szokatlan manőverrel keltett riadalmat egy orosz műhold
Egy orosz katonai műhold október közepén, amikor megközelítette a finn-amerikai Iceye cég egyik kereskedelmi megfigyelő műholdját, ami többek között az ukránokat is segíti.
Lassan élhetetlenné válhat Európa a pokoli hőség miatt: egyre nagyobb területeket perzselnek fel a hőhullámok
Egy átfogó klímakutatás szerint az 1960-as évek óta húszszorosára nőtt a hatalmas területeket érintő, rendkívüli hőhullámok, az úgynevezett hőviharok éves száma.
Hetedik napja tartanak a zavargások Albánia fővárosában: már közel háromszáz sérültje van az összecsapásoknak
Hetedik napja tartanak az egyre hevesebbé váló tüntetések Albániában, ahol többségében diákok követelik Edi Rama miniszterelnök lemondását.
Több francia városban is kijárási tilalmat vezettek be az elmúlt hetekben kirobbant zavargások miatt, amelyek során már több mint 2500 embert tartóztattak le, és mintegy...
Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő helyett másnak kellene képviselnie Ukrajnát a háború lezárását célzó béketárgyalásokon.
Tömeges fosztogatások és kaotikus állapotok: kijárási tilalom lépett életbe Franciaország több városában
A válság kezelése komoly belpolitikai feszültséget szült a jövő tavaszi elnökválasztásra készülő országban, a kormány pedig elismerte a rendvédelmi és hírszerzési mulasztásokat.
A szeptember végén, egy párizsi elővárosból kiindult megmozdulás eredetileg az alulfinanszírozott iskolák és a krónikus tanárhiány elleni békés diákblokádnak indult.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.