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Fegyveres rendőr, amelyre francia zászló van ráhelyezve
Világ

Egyetlen TikTok-videó döntött kaotikus állapotokba Franciaországot: lekapcsolhatják a közösségi médiát?

Pénzcentrum
2026. október 22. 14:16 3 perc

A megélhetési költségek növekedése és a közszolgáltatások romló állapota miatt Franciaországban kirobbant, majd október 17-én súlyos erőszakba torkolló tüntetések hátterében nemcsak a közösségi média példátlan mozgósító ereje, hanem külföldi dezinformációs hálózatok feltételezett beavatkozása is áll. A zavargások, amelyek során több száz egyenruhás megsérült és hatalmas anyagi kár keletkezett, ismét felerősítették a vitát a közösségi platformok korlátozásának politikai és jogi dilemmáiról

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Az október 17-i demonstrációk során több mint ötszáz rendőr, csendőr és tűzoltó sérült meg, emellett mintegy ezerötszáz üzlet és több történelmi emlékhely is megrongálódott. A tömeges megmozdulások kiindulópontja azonban meglepő módon egy Haitin élő, jellemzően futballal foglalkozó TikTok-influenszerhez vezethető vissza.

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A "v2.95" álnevet használó fiatal férfi még szeptember elején tette közzé azt a videót, amelyben a drasztikusan emelkedő üzemanyagárak elleni tiltakozásra szólította fel a Z generációt, egyenesen október 17-ét jelölve meg a tüntetések napjaként - írja a BBC magyar nyelvű oldala

A felhívás futótűzként terjedt az interneten, a TikTokon és az X-en napok alatt több millió megtekintést érve el. Bár a tartalomgyártó később ellentmondásosan nyilatkozott saját szerepéről – hol elhatárolódott a megmozdulásoktól, hol támogatásáról biztosította azokat –, elemzők szerint ez csupán a nézettség maximalizálását célzó tudatos stratégia volt. A közösségi média ráadásul nemcsak a kezdeti mozgósításban játszott döntő szerepet, hanem a folyamatos szervezésben is: a résztvevők a Telegramot, a Snapchatet és az Instagramot használták a gyülekezők koordinálására, a rendőri mozgások nyomon követésére, sőt lenyomozhatatlan fizetési megoldások segítségével pirotechnikai eszközöket is beszereztek.

A történtek hatására a francia politikában újra napirendre került a közösségi oldalak ideiglenes blokkolásának kérdése.

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Gabriel Attal, Emmanuel Macron pártjának parlamenti frakcióvezetője azt javasolta, hogy a zavargások által érintett területeken korlátozzák a platformok elérését, mivel azok megkönnyítik a szerveződést, és mintakövető magatartásra ösztönzik a fiatalokat. Bár hasonló lépésre 2024-ben már volt példa a tengerentúli Új-Kaledóniában, a szakértők rámutattak, hogy Franciaországban a mobilszolgáltatók nagy száma és a szigorú európai uniós digitális szabályozás miatt ez sokkal nehezebben kivitelezhető, ráadásul súlyos demokratikus aggályokat is felvetne.

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A franciaországi zavargások már az utazási keresletben is éreztethetik a hatásukat.

Az eseményeket tovább bonyolítja, hogy az októberi káoszt a gyanú szerint külföldi dezinformációs hálózatok is igyekeztek a saját javukra fordítani. A francia hatóságok szerint az orosz "Matrjoska" hálózat álhíreket terjesztett – például meggyilkolt tanárokról és a zavargások kormányzati finanszírozásáról –, hogy Franciaországot összeomló államként mutassa be. Mindemellett felmerült annak a gyanúja is, hogy iráni ügynökök radikális csoportokon keresztül szították a feszültséget és fizettek a zavargóknak, amit a palesztin zászlók feltűnő utcai jelenléte is jelezhet. Az uniós hatóságok jelenleg is vizsgálják a külföldi beavatkozás és a hibrid műveletek hátterét.

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Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #európai unió #oroszország #franciaország #tüntetés #világ #közösségi média #irán #tiktok #gen z #Emmanuel Macron
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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