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Világ

Leálltak a kormányzati honlapok több európai országban, Magyarországon is kiadták a riasztást

Pénzcentrum/MTI
2026. október 21. 19:24

Több európai országban kormányzati honlapokat és internetes közszolgáltatásokat állítottak le szerdán két súlyos biztonsági hiba miatt. Hollandiában, Finnországban, Dániában és Franciaországban elővigyázatosságból több szolgáltatást is lekapcsoltak, Magyarországon pedig a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet riasztást adott ki. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Több európai országban kormányzati honlapokat és internetes közszolgáltatásokat állítottak le szerdán a világszerte elterjedt PHP programozási nyelvben azonosított két súlyos biztonsági hiba miatt. A hibákat kihasználva a támadók akár jelszó nélkül, távolról is programokat futtathatnak az érintett szervereken. A sérülékenységek világszerte több millió szervert veszélyeztethetnek, mivel a PHP számos weboldal működésében játszik szerepet.

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Hollandiában elővigyázatosságból lekapcsolták a rotterdami kikötő, a kormányzati ügyintézési portál, több kórház és az öt legnagyobb politikai párt honlapját. A nemzeti kiberbiztonsági központ saját weboldalát is leállította.

Finnországban több kormányzati internetes szolgáltatást függesztettek fel, Dániában az iskolák és a szülők közötti kapcsolattartásra használt országos rendszert is lekapcsolták, Franciaországban pedig a belügyminisztérium ideiglenesen leállította a helyi közigazgatási szervek egyes honlapjait.

A leállítások elővigyázatossági intézkedések voltak, az érintett kormányzati rendszerek feltöréséről nem érkezett megerősített jelentés. A Cloudflare internetbiztonsági vállalat ugyanakkor már a javítások megjelenése előtt észlelte, hogy támadók megpróbálják kihasználni a hibákat.

Magyarországon a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet riasztást adott ki a kritikus besorolású biztonsági hibák miatt, és a javítások haladéktalan telepítését sürgette. Az intézet azt javasolta, hogy ahol ez nem lehetséges, ott az érintett rendszereket ideiglenesen válasszák le az internetről, vagy szükség esetén állítsák le.

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A PHP fejlesztői szerdán közzétették a biztonsági javításokat. A szakértők figyelmeztettek, hogy a WordPress-alapú honlapok szokásos frissítése nem elegendő: a szervereken futó PHP-t is frissíteni kell.

Az Alphabet tulajdonában álló Wiz kiberbiztonsági vállalat, amely szintén részt vett a hibák feltárásában, külön hangsúlyozta a mesterséges intelligencia szerepét, és a sérülékenységeket az MI segítségével valaha feltárt legsúlyosabb biztonsági hibáknak nevezte. A cég szerint a hibák több mint egy évtizedig észrevétlenek maradtak, részben azért, mert kihasználásukhoz rendkívül bonyolult műveletsort kellett kidolgozni.
Címlapkép: Getty Images
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