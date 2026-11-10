Nem véletlenül ilyen drága a Tokaji Aszú: kiderült, miért kerül ennyibe a híres magyar bor

Akár 480 százalékkal is drágábbak lehetnek a Tokaji Aszúk más hazai boroknál – derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóinak friss tanulmányából. Az 1216 bor online árát vizsgáló elemzés szerint a származási hely, az évjárat és a biominősítés is jelentősen befolyásolja az árakat. A legdrágább kategóriában ugyanakkor az importborok és a nemzetközi minőségi besorolások szerepe is meghatározó.

Nemcsak a szőlőfajta vagy a bor minősége határozza meg, mennyit kell fizetni egy palackért. A származási hely, az évjárat, a történelmi hírnév és a különböző minősítések is jelentős árkülönbségeket eredményezhetnek a magyar online borpiacon. A Budapesti Corvinus Egyetem kutatói most azt vizsgálták meg, hogy ezek a tényezők pontosan mekkora felárat jelentenek a különböző árkategóriákban.

A Humanities and Social Sciences Communications című nemzetközi szakfolyóiratban megjelent tanulmányt Balogh Jeremiás Máté egyetemi tanár és Maró Zalán Márk egyetemi adjunktus, a Corvinus Agrárközgazdaságtani Tanszékének munkatársai készítették.

A kutatók két meghatározó hazai online borkereskedő, a Borháló és a Bortársaság kínálatából összesen 1216 hazai és importbor adatait elemezték. Statisztikai módszerekkel azt vizsgálták, hogy az egyes bortulajdonságok milyen árprémiummal járnak együtt, és ezek a különbségek hogyan változnak az olcsóbb, középkategóriás és prémiumborok között.

Akár 480 százalékos felárat is jelenthet a Tokaji Aszú név

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a Tokaji borvidékhez tartozó eredetmegjelölés önmagában is jelentős árprémiummal jár együtt. A tokaji borok a különböző árszegmensekben 77–147 százalékkal magasabb áron szerepeltek az online kínálatban, mint más hazai borok.

A különbség még látványosabb a Tokaji Aszú esetében. A botritiszes aszúboroknál a kutatók 196–480 százalékos ártöbbletet mutattak ki, vagyis az aszúhoz kapcsolódó felár a legmagasabb árkategóriában különösen jelentős.

Az elemzés szerint a Tokaji Aszú árprémiuma a felső árszegmensben csaknem kétszerese a mediánnál mért értéknek. Ez arra utal, hogy a bor történelmi hírneve és különleges előállítási módja a luxuskategóriában még nagyobb értéket képvisel. A kutatók megállapításai alapján tehát Tokaj nemcsak Magyarország egyik legismertebb borvidéke, hanem olyan eredetmegjelölés is, amely önmagában jelentősen befolyásolja a palackok online árát.

Az évjárat is sokat számít, különösen a drágább boroknál

A borok árát az is jelentősen befolyásolja, hogy mikor készültek. A kutatás szerint egy-egy évvel korábbi évjárat 13–27 százalékos árprémiummal jár együtt az online kínálatban. A régebbi évjáratok magasabb ára több tényezővel magyarázható. Szerepet játszhat a borok érlelési potenciálja, a hosszabb tárolás költsége, valamint az is, hogy a korábbi évjáratokból idővel egyre kevesebb palack marad elérhető.

Az évjárat hatása ráadásul nem minden árkategóriában azonos. A legdrágább boroknál jóval nagyobb felár kapcsolódik a régebbi évjáratokhoz, mint az alacsonyabb árszegmensekben. Ez azt jelzi, hogy a prémiumkategóriában az idősebb borok ritkasága és egyedisége különösen fontos árazási tényező.

Az importborok jóval drágábbak a hazaiaknál

A kutatás szerint az importált borok minden vizsgált árszegmensben jelentősen drágábbak voltak a magyar boroknál. A külföldi eredethez kapcsolódó árprémium 171 és 339 százalék között alakult. Az importborok különösen a legfelső árkategóriában meghatározók. Ebben a szegmensben a külföldi származás mellett a nemzetközileg elismert minőségi besorolások is jelentős szerepet játszanak.

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A francia Premier Cru és Grand Cru megjelölések például a legmagasabb árprémiumok közé tartoznak, és akár többszörösére is növelhetik a borok árát. Ezek a besorolások a prémiumkategóriában különösen erős értéket képviselnek.

Más, a palackokon gyakran feltüntetett jelölések ennél mérsékeltebb hatással járnak. A „Selection” és „Superior” megnevezésekhez a kutatás szerint 26–94 százalékos ártöbblet kapcsolódhat, a felső árszegmensben azonban ezek hatása már nem minden esetben bizonyult statisztikailag szignifikánsnak.

A biominősítés is komoly felárat jelenthet

A fenntarthatósági szempontok szintén megjelennek a borok online árazásában. A kutatás szerint az organikus, vagyis bio tanúsítvánnyal rendelkező borok 39–106 százalékos árprémiummal szerepelhetnek a kínálatban. Érdekesség, hogy a biominősítés relatív árhatása az alacsonyabb árszegmensben volt a legerősebb. Ez arra utal, hogy a fenntarthatóságot igazoló jelölések nem kizárólag a drágább borok piacán képviselnek értéket.

A kutatók szerint az olcsóbb és középkategóriás boroknál a környezeti szempontok, valamint az egyedi termelői jelölések fontosabb szerepet játszhatnak az árak alakulásában. A luxuskategóriában ezzel szemben inkább a történelmi hírnév, a származási hely, a ritkaság és a nemzetközi minőségi besorolások kerülnek előtérbe.

Két külön világra oszlik a magyar online borpiac

A tanulmány egyik legfontosabb következtetése, hogy a magyar online borpiac árazása jelentősen eltér az egyes árszegmensekben. Míg az alacsonyabb és középső árkategóriákban a fenntarthatósági minősítések és a termelői jelölések is számottevő szerepet játszanak, addig a prémium- és luxusboroknál a hagyomány, az eredet és a nemzetközi elismertség válik meghatározóvá.

A Tokaji Aszú kiemelkedő árprémiuma jól mutatja, hogy egy borvidék történelmi hírneve jelentős gazdasági értéket képviselhet. Ugyanakkor a külföldi csúcsborok magas árai arra is rávilágítanak, hogy a nemzetközi eredetmegjelölések és minőségi besorolások rendkívül erős pozícióval rendelkeznek a hazai online kínálat legdrágább szegmensében.

A kutatás eredményei a hazai borászatok és kereskedők számára is hasznosak lehetnek. Segíthetnek annak meghatározásában, hogy az egyes árkategóriákban mely tulajdonságokat érdemes hangsúlyozni, és milyen tényezők alapján alakítható ki hatékonyabb online árazási és értékesítési stratégia.