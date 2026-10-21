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Már a repülőjegy-foglalásokon is meglátszik az erőszakhullám: sok turista elkerüli Franciaországot
A franciaországi zavargások már az utazási keresletben is éreztethetik a hatásukat: az európai foglalási adatok alapján rövid távon visszaesés látszik a Franciaországba tartó utaknál. A csökkenés nemcsak Párizst, hanem több nagy francia úti célt is érint, miközben éves összevetésben továbbra is stabilnak tűnik az ország iránti érdeklődés.
Franciaországban napok óta feszült a helyzet: az október 17-i hétvégén országszerte tüntetések, összecsapások, gyújtogatások és fosztogatások voltak több nagyvárosban. A demonstrációk eredetileg diákmegmozdulásokból indultak, majd a megélhetési költségek, az oktatás alulfinanszírozottsága és a közszolgáltatások állapota miatti elégedetlenség szélesebb tiltakozási hullámmá nőtt. A francia hatóságok szerint több százezren vonultak utcára, a zavargások után pedig több városban, köztük Párizsban és Lyonban is éjszakai kijárási korlátozásokat vezettek be.
A zavargásoknak már most látható gazdasági következményei vannak. A francia kereskedők és biztosítók még mérik a károkat, de a francia sajtó már több ezer érintett üzletről és akár százmillió eurós nagyságrendű károkról ír. A Le Monde szerint nemcsak a betört kirakatok, a kifosztott üzletek és a javítási költségek jelentenek terhet, hanem az is, hogy az érintett vállalkozások forgalma is visszaeshet.
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A turizmus szintén érzékenyen reagálhat a helyzetre. A nemzetközi sajtó beszámolói szerint a francia turisztikai szereplők attól tartanak, hogy a zavargásokról készült képek ronthatják az ország imázsát a külföldi utazók szemében.
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A turisztikai szektorban már most komoly reputációs kockázatként kezelik az eseményeket, miközben több szimbolikus helyszín is érintett volt, köztük a lyoni turisztikai iroda. A Skift szerint ugyanakkor a közvetlen kereskedelmi hatást mérsékelheti, hogy az események az európai utazási szezon csendesebb időszakára estek.
A Pénzcentrum ezért megkérdezte a Kiwi.com-ot, látszik-e már a franciaországi helyzet a repülőjegy-foglalásokban. A cég válasza szerint rövid távon igen: Európa-szerte csökkent a Franciaországba irányuló foglalások száma.
Daniela Chovancová, a vállalat sajtókapcsolati menedzsere a Pénzcentrumnak azt írta:
A Kiwi.com európai ügyfelei körében az elmúlt hétvégén mintegy 10 százalékkal csökkent a Franciaországba szóló foglalások száma az előző hétvégéhez képest. A visszaesés általános volt, és a legtöbb jelentős francia úti célt, köztük Párizst, Nizzát, Lyont és Marseille-t is érintette. Az adatok tehát nem arra utalnak, hogy az utazók egyik francia város helyett egy másikat választanának.
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A rövid távú visszaesés ellenére éves összevetésben még nem látszik törés a Franciaország iránti érdeklődésben. Sőt, az adatok alapján a tavalyi évhez képest összességében még nőtt is a kereslet.
Éves összehasonlításban ugyanakkor enyhe növekedés látható a Franciaország iránti keresletben: a foglalások száma 5,9 százalékkal, az utasoké pedig 2,3 százalékkal emelkedett. Hosszabb ideje megfigyelhető, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a Párizson kívüli francia úti célok iránt. Toulouse esetében 90,3 százalékos, Bordeaux-nál 29,9 százalékos, Nizzánál pedig 26,4 százalékos növekedést regisztráltak az előző évhez képest, miközben Párizsban 7,7 százalékkal csökkent a foglalások száma. A vidéki úti célok térnyerése azonban hosszabb távú tendencia, amely nem hozható összefüggésbe a jelenlegi tüntetésekkel.
A magyar piac esetében a cég óvatosabban fogalmazott: egyetlen hétvége adataiból még nem lehet messzemenő következtetést levonni, de a keresésekben már látszik némi megtorpanás.
A magyar utazók esetében az egyetlen hétvégére jutó foglalások száma túl alacsony ahhoz, hogy abból megbízható következtetéseket lehessen levonni. Egyelőre mindenesetre stabilak a foglalási számok. A Franciaországba irányuló keresések száma ugyanakkor mintegy 12 százalékkal csökkent az előző héthez képest, ami az európai átlagnál nagyobb visszaesést jelent.
Vagyis az adatok alapján a franciaországi zavargások egyelőre nem okoztak általános összeomlást az utazási keresletben, de rövid távon már érezhető a bizonytalanság. A foglalások európai szinten visszaestek, a magyar keresések pedig az átlagosnál nagyobb mértékben csökkentek, miközben az éves adatok alapján Franciaország továbbra is népszerű úti cél maradt.
Kérdéseinkkel keresük a Wizz Airt sajtóosztályát is, akik elzárkóztak a válaszadás lehetőségétől, a Ryanair válaszaira még várunk.
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