A republikánusok súlyos félidős választási kudarca után belső háború robbant ki a Fehér Házban az iráni konfliktus jövőjéről.
Már a mostani ciklus alatt elindulhat az elszámoltatás az USA-ban: felülvizsgálnák a demokraták a Trump-család vagyonosodását
A 2026-os amerikai félidős választásokon a Demokrata Párt történelmi győzelmet aratott, így a kongresszus mindkét házában átvette az irányítást. Donald Trump elnök mozgástere ezzel jelentősen beszűkült, ami kiélezett belpolitikai csatározásokhoz, az elnöki jogkörök megnyirbálásához és a szövetségesekkel való viszony átalakulásához vezet. Mindeközben a színfalak mögött mindkét pártban megindult a helyezkedés a 2028-as elnökválasztásra.
A november elején lezajlott félidős választások a vártnál is súlyosabb vereséget hoztak a republikánusoknak. Bár a felmérések jelezték a demokrata előnyt, a "tarolás" mértéke még a szakértőket is meglepte, miután a képviselőházban az előzetes becsléseket túlszárnyalva nagyjából 255 mandátumot szereztek, és a szenátusban is magabiztos többségbe kerültek.
Olyan hagyományosan republikánus államokban születtek történelmi demokrata győzelmek, mint Kansas, ahol 96 év után, vagy Texas, ahol 32 év után választottak meg demokrata szenátort. A texasi James Talarico megsemmisítő, tíz százalékpont feletti győzelméhez hozzájárult a latin-amerikai szavazók elfordulása, valamint az is, hogy Donald Trump egy kifejezetten gyenge ellenjelöltet támogatott.
A republikánus kudarc fő oka azonban az lehetett, hogy az amerikaiak megítélése szerint az elnök a mindennapi megélhetési problémák és az egekbe szökő üzemanyagárak kezelése helyett külföldi háborúkkal foglalkozott, amivel szembement korábbi kampányígéreteivel
– mondta el Tábor Áron, Amerika-szakértő az szmo.hu-nak adott interjújában. Az ELTE oktatója korábban a Pénzcentrumnak is nyilatkozott a Trump-jelenségről.
A szakértő az interjúban hozzátette: kongresszusi többség elvesztése alapjaiban változtatja meg Trump második elnöki ciklusának hátralévő részét. Míg az elmúlt két évben zavartalanul terjeszthette ki hatalmát elnöki rendeletekkel, a jövőben komoly akadályokba ütközik.
A költségvetés elfogadásához elkerülhetetlen lesz a kompromisszum a törvényhozással, ennek hiányában pedig a kormányzati leállás réme fenyeget. A demokraták emellett várhatóan aktívan élnek majd ellenőrző jogkörükkel, és vizsgálóbizottságokat állíthatnak fel a Trump család vagyongyarapodásának, az esetleges korrupciós és adóügyeknek, valamint a bevándorlási hivatal (ICE) működésének feltárására.
Bár a feszültség borítékolható, az elnök elleni alkotmányos vádeljárás (impeachment) elindítása valószínűtlen. A szenátusi kétharmadhoz legalább tucatnyi republikánus átszavazására lenne szükség, a demokraták pedig aligha kockáztatnak meg egy eleve kudarcra ítélt, csupán szimbolikus kísérletet.
– állítja az Amerika-szakértő.
A belpolitikai bénultság a külpolitikára is rányomja a bélyegét. Bár az iráni konfliktus kapcsán a demokraták politikai nyomásgyakorlásra használhatják a hadviselési jogköröket korlátozó törvényt, egy esetleges alkotmányjogi vitában a konzervatív többségű Legfelsőbb Bíróság jó eséllyel az elnöknek adna igazat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ukrajna esetében a kongresszus stabilan támogatja Kijevet, a veszélyt inkább az jelenti, hogy a belpolitikában megbénított Trump a külföldi porondon akar majd gyors sikert felmutatni, így megpróbálhat átnyomni egy orosz érdekeknek kedvező békemegállapodást.
A washingtoni megosztottság legnagyobb nyertese Kína lehet, hiszen a januárban lejáró amerikai–kínai vámháborús tűzszünet után Hszi Csin-ping sokkal jobb alkupozícióból tárgyalhat az Egyesült Államokkal. Mindeközben az amerikai szövetségesek – látva Trump hatalmának gyengülését – a korábbi kompromisszumkereső diplomácia helyett várhatóan egyre határozottabban állnak majd bele az elnökkel szembeni vitákba.
A választási eredmények felgyorsították az amúgy is idősödő, újraválaszthatatlan elnök politikai súlyvesztését.
A Republikánus Párton belül komoly kihívás vár a jövő vezetőire, mivel a potenciális 2028-as elnökjelölteknek – mint Marco Rubio vagy a Trumphoz való kötődése miatt jelenleg esélytelennek tűnő J. D. Vance – úgy kellene túllépniük a leköszönő elnökön, hogy közben ne idegenítsék el annak továbbra is masszív támogatói bázisát.
A demokratáknál eközben az a fő kérdés, kikből lehetnek a legesélyesebb jelöltek. A most feltűnt új politikai generáció – mint a georgiai Jon Ossoff vagy a texasi James Talarico – mellett Kamala Harris számít a legtermészetesebb indulónak, különösen a párt fekete szavazói körében meglévő erős bázisa miatt.
"A háttérben azonban ott várakozik Gavin Newsom kaliforniai kormányzó, és a progresszív szárnyat képviselő Alexandria Ocasio-Cortez is komoly tényező lehet a következő másfél év párton belüli küzdelmeiben." – összegzett Tábor Áron.
A választások után podcast is készült arról, mit tartogat a jövő az amerikai bel- és külpolitikában. A Portfolio Checklist adása ide kattintva hallgatható meg.
Fordulat a háborúban: Donald Trump vétóját felülírva indítanák újra az amerikai fegyverszállításokat Ukrajnába
Januártól a demokraták kerülhetnek többségbe a kongresszus mindkét házában, és akár Trump vétóját is megkerülhetik.
A demokrata párti szenátorok jövőre kétpárti támogatással lezárnák az iráni háborút – jelentette be Chuck Schumer szenátusi frakcióvezető.
Komoly átszervezést és létszámleépítést jelentett be a Canva, Ausztrália egyik legismertebb technológiai vállalata.
Súlyos orosz légitámadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát: mi lesz itt a béketárgyalásokon?
Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, több száz drónt és rakétát bevetve. A támadások több régióban áramkimaradásokat okoztak.
Megszólalt Donald Trump a választási vereség után: nem magát hibáztatja, másokban látja a kudarc okát
Donald Trump amerikai elnök a félidős választások után kijelentette, hogy nem őt terheli a felelősség a republikánusok vereségéért.
Újabb rakétákkal üzent Észak-Korea: olyan hadihajót építenek, amilyen szerintük még nem volt a világon
Több rakétát lőtt ki Észak-Korea szerdán a Japán-tenger irányába, a rakéták pontos típusát amerikai és dél-koreai szakértők vizsgálják.
Súlyos vereséget szenvedett Donald Trump pártja: átrendeződnek a hatalmi viszonyok az Egyesült Államokban
A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a keddi félidős választásokon.
A Föld felé száguld a NASA gigantikus űreszköze: megindult a visszaszámlálás, ekkor csapódhatnak be a darabjai
Közel huszonkét évnyi szolgálat után holnap, november 4-én visszatér a Föld légkörébe és megsemmisül a NASA Neil Gehrels Swift űrtávcsöve.
Mekkora az esélye, hogy Trump óriási pofonba szalad a félidős választásokon? Így látják az esélyeket a Polymarketen
Több mint 1,48 milliárd dollárnyi tétet tettek fel a keddi amerikai félidős választásokra, ami az eddigi legnagyobb próbatételt jelenti a predikciós piacok számára
Béna kacsa lesz a következő 2 évben Donald Trump? Politikai patthelyzet rázhatja meg az Egyesült Államokat
Bár a legfrissebb közvélemény-kutatások a demokraták előnyét mutatják, a felmérések korábban sem bizonyultak mindig megbízhatónak.
Borulhat a papírforma az Egyesült Államokban: így okozhat meglepetést Trump pártja a félidős választáson
Egy friss elemzés szerint a republikánusok több tényező kedvező együttállása esetén mégis megőrizhetik többségüket mindkét házban.
Orosz drónok legalább egy tucat kereskedelmi hajót találtak el a Fekete-tengeren az elmúlt hetekben.
Rezsiválság hozhatja el Putyin bukását? Egyre több orosz nem tudja fizetni a számláit: már a Kreml-párti politikusok is zúgolódnak
Drasztikusan megemelkedtek a közüzemi díjak Oroszországban a szeptemberi parlamenti választások után
Megállapodástervezetet dolgozott ki az Egyesült Királyság és az Európai Unió, amely megszüntetné a Brexit után bevezetett ellenőrzéseket az élelmiszeripari és mezőgazdasági exportra vonatkozóan.
Hónapok óta nem jutottak előre a béketárgyalások, most amerikai közvetítéssel próbálhatnak áttörést elérni.
Súlyos hírszerzési riasztást kaptak a lengyelek: elképesztő fenyegetés miatt erősítik az orosz határszakaszt
A rendkívüli intézkedéseket az általános biztonsági helyzet romlása, az orosz hibrid fenyegetések, valamint a keleti titkosszolgálatok fokozott aktivitása indokolta.
Az európai NATO-szövetségesek a legrosszabb forgatókönyvre készülnek a keddi amerikai félidős választások előtt.
Egyelőre nem lát lehetőséget az orosz földgáz Ukrajnán keresztüli európai szállításának újraindítására Moszkva.