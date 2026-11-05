Már a mostani ciklus alatt elindulhat az elszámoltatás az USA-ban: felülvizsgálnák a demokraták a Trump-család vagyonosodását

A 2026-os amerikai félidős választásokon a Demokrata Párt történelmi győzelmet aratott, így a kongresszus mindkét házában átvette az irányítást. Donald Trump elnök mozgástere ezzel jelentősen beszűkült, ami kiélezett belpolitikai csatározásokhoz, az elnöki jogkörök megnyirbálásához és a szövetségesekkel való viszony átalakulásához vezet. Mindeközben a színfalak mögött mindkét pártban megindult a helyezkedés a 2028-as elnökválasztásra.

A november elején lezajlott félidős választások a vártnál is súlyosabb vereséget hoztak a republikánusoknak. Bár a felmérések jelezték a demokrata előnyt, a "tarolás" mértéke még a szakértőket is meglepte, miután a képviselőházban az előzetes becsléseket túlszárnyalva nagyjából 255 mandátumot szereztek, és a szenátusban is magabiztos többségbe kerültek.

Olyan hagyományosan republikánus államokban születtek történelmi demokrata győzelmek, mint Kansas, ahol 96 év után, vagy Texas, ahol 32 év után választottak meg demokrata szenátort. A texasi James Talarico megsemmisítő, tíz százalékpont feletti győzelméhez hozzájárult a latin-amerikai szavazók elfordulása, valamint az is, hogy Donald Trump egy kifejezetten gyenge ellenjelöltet támogatott.

A republikánus kudarc fő oka azonban az lehetett, hogy az amerikaiak megítélése szerint az elnök a mindennapi megélhetési problémák és az egekbe szökő üzemanyagárak kezelése helyett külföldi háborúkkal foglalkozott, amivel szembement korábbi kampányígéreteivel

– mondta el Tábor Áron, Amerika-szakértő az szmo.hu-nak adott interjújában. Az ELTE oktatója korábban a Pénzcentrumnak is nyilatkozott a Trump-jelenségről.

A szakértő az interjúban hozzátette: kongresszusi többség elvesztése alapjaiban változtatja meg Trump második elnöki ciklusának hátralévő részét. Míg az elmúlt két évben zavartalanul terjeszthette ki hatalmát elnöki rendeletekkel, a jövőben komoly akadályokba ütközik.

A költségvetés elfogadásához elkerülhetetlen lesz a kompromisszum a törvényhozással, ennek hiányában pedig a kormányzati leállás réme fenyeget. A demokraták emellett várhatóan aktívan élnek majd ellenőrző jogkörükkel, és vizsgálóbizottságokat állíthatnak fel a Trump család vagyongyarapodásának, az esetleges korrupciós és adóügyeknek, valamint a bevándorlási hivatal (ICE) működésének feltárására.

Bár a feszültség borítékolható, az elnök elleni alkotmányos vádeljárás (impeachment) elindítása valószínűtlen. A szenátusi kétharmadhoz legalább tucatnyi republikánus átszavazására lenne szükség, a demokraták pedig aligha kockáztatnak meg egy eleve kudarcra ítélt, csupán szimbolikus kísérletet.

– állítja az Amerika-szakértő.

A belpolitikai bénultság a külpolitikára is rányomja a bélyegét. Bár az iráni konfliktus kapcsán a demokraták politikai nyomásgyakorlásra használhatják a hadviselési jogköröket korlátozó törvényt, egy esetleges alkotmányjogi vitában a konzervatív többségű Legfelsőbb Bíróság jó eséllyel az elnöknek adna igazat.

Ukrajna esetében a kongresszus stabilan támogatja Kijevet, a veszélyt inkább az jelenti, hogy a belpolitikában megbénított Trump a külföldi porondon akar majd gyors sikert felmutatni, így megpróbálhat átnyomni egy orosz érdekeknek kedvező békemegállapodást.

A washingtoni megosztottság legnagyobb nyertese Kína lehet, hiszen a januárban lejáró amerikai–kínai vámháborús tűzszünet után Hszi Csin-ping sokkal jobb alkupozícióból tárgyalhat az Egyesült Államokkal. Mindeközben az amerikai szövetségesek – látva Trump hatalmának gyengülését – a korábbi kompromisszumkereső diplomácia helyett várhatóan egyre határozottabban állnak majd bele az elnökkel szembeni vitákba.

A választási eredmények felgyorsították az amúgy is idősödő, újraválaszthatatlan elnök politikai súlyvesztését.

A Republikánus Párton belül komoly kihívás vár a jövő vezetőire, mivel a potenciális 2028-as elnökjelölteknek – mint Marco Rubio vagy a Trumphoz való kötődése miatt jelenleg esélytelennek tűnő J. D. Vance – úgy kellene túllépniük a leköszönő elnökön, hogy közben ne idegenítsék el annak továbbra is masszív támogatói bázisát.

A demokratáknál eközben az a fő kérdés, kikből lehetnek a legesélyesebb jelöltek. A most feltűnt új politikai generáció – mint a georgiai Jon Ossoff vagy a texasi James Talarico – mellett Kamala Harris számít a legtermészetesebb indulónak, különösen a párt fekete szavazói körében meglévő erős bázisa miatt.

"A háttérben azonban ott várakozik Gavin Newsom kaliforniai kormányzó, és a progresszív szárnyat képviselő Alexandria Ocasio-Cortez is komoly tényező lehet a következő másfél év párton belüli küzdelmeiben." – összegzett Tábor Áron.

A választások után podcast is készült arról, mit tartogat a jövő az amerikai bel- és külpolitikában. A Portfolio Checklist adása ide kattintva hallgatható meg.