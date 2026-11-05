2026. november 5. csütörtök Imre
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
WASHINGTON, EGYESÜLT ÁLLAMOK - JANUÁR 01.: A csillagos és csíkos zászló a Capitolium épületénél, Washington, USA.
Világ

Már a mostani ciklus alatt elindulhat az elszámoltatás az USA-ban: felülvizsgálnák a demokraták a Trump-család vagyonosodását

Pénzcentrum
2026. november 5. 09:26 4 perc

A 2026-os amerikai félidős választásokon a Demokrata Párt történelmi győzelmet aratott, így a kongresszus mindkét házában átvette az irányítást. Donald Trump elnök mozgástere ezzel jelentősen beszűkült, ami kiélezett belpolitikai csatározásokhoz, az elnöki jogkörök megnyirbálásához és a szövetségesekkel való viszony átalakulásához vezet. Mindeközben a színfalak mögött mindkét pártban megindult a helyezkedés a 2028-as elnökválasztásra.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A november elején lezajlott félidős választások a vártnál is súlyosabb vereséget hoztak a republikánusoknak. Bár a felmérések jelezték a demokrata előnyt, a "tarolás" mértéke még a szakértőket is meglepte, miután a képviselőházban az előzetes becsléseket túlszárnyalva nagyjából 255 mandátumot szereztek, és a szenátusban is magabiztos többségbe kerültek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Olyan hagyományosan republikánus államokban születtek történelmi demokrata győzelmek, mint Kansas, ahol 96 év után, vagy Texas, ahol 32 év után választottak meg demokrata szenátort. A texasi James Talarico megsemmisítő, tíz százalékpont feletti győzelméhez hozzájárult a latin-amerikai szavazók elfordulása, valamint az is, hogy Donald Trump egy kifejezetten gyenge ellenjelöltet támogatott.

A republikánus kudarc fő oka azonban az lehetett, hogy az amerikaiak megítélése szerint az elnök a mindennapi megélhetési problémák és az egekbe szökő üzemanyagárak kezelése helyett külföldi háborúkkal foglalkozott, amivel szembement korábbi kampányígéreteivel

mondta el Tábor Áron, Amerika-szakértő az szmo.hu-nak adott interjújában. Az ELTE oktatója korábban a Pénzcentrumnak is nyilatkozott a Trump-jelenségről.

A szakértő az interjúban hozzátette: kongresszusi többség elvesztése alapjaiban változtatja meg Trump második elnöki ciklusának hátralévő részét. Míg az elmúlt két évben zavartalanul terjeszthette ki hatalmát elnöki rendeletekkel, a jövőben komoly akadályokba ütközik.

A költségvetés elfogadásához elkerülhetetlen lesz a kompromisszum a törvényhozással, ennek hiányában pedig a kormányzati leállás réme fenyeget. A demokraták emellett várhatóan aktívan élnek majd ellenőrző jogkörükkel, és vizsgálóbizottságokat állíthatnak fel a Trump család vagyongyarapodásának, az esetleges korrupciós és adóügyeknek, valamint a bevándorlási hivatal (ICE) működésének feltárására.

Bár a feszültség borítékolható, az elnök elleni alkotmányos vádeljárás (impeachment) elindítása valószínűtlen. A szenátusi kétharmadhoz legalább tucatnyi republikánus átszavazására lenne szükség, a demokraták pedig aligha kockáztatnak meg egy eleve kudarcra ítélt, csupán szimbolikus kísérletet.

– állítja az Amerika-szakértő.

A belpolitikai bénultság a külpolitikára is rányomja a bélyegét. Bár az iráni konfliktus kapcsán a demokraták politikai nyomásgyakorlásra használhatják a hadviselési jogköröket korlátozó törvényt, egy esetleges alkotmányjogi vitában a konzervatív többségű Legfelsőbb Bíróság jó eséllyel az elnöknek adna igazat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ukrajna esetében a kongresszus stabilan támogatja Kijevet, a veszélyt inkább az jelenti, hogy a belpolitikában megbénított Trump a külföldi porondon akar majd gyors sikert felmutatni, így megpróbálhat átnyomni egy orosz érdekeknek kedvező békemegállapodást.

A washingtoni megosztottság legnagyobb nyertese Kína lehet, hiszen a januárban lejáró amerikai–kínai vámháborús tűzszünet után Hszi Csin-ping sokkal jobb alkupozícióból tárgyalhat az Egyesült Államokkal. Mindeközben az amerikai szövetségesek – látva Trump hatalmának gyengülését – a korábbi kompromisszumkereső diplomácia helyett várhatóan egyre határozottabban állnak majd bele az elnökkel szembeni vitákba.

A választási eredmények felgyorsították az amúgy is idősödő, újraválaszthatatlan elnök politikai súlyvesztését.

A Republikánus Párton belül komoly kihívás vár a jövő vezetőire, mivel a potenciális 2028-as elnökjelölteknek – mint Marco Rubio vagy a Trumphoz való kötődése miatt jelenleg esélytelennek tűnő J. D. Vance – úgy kellene túllépniük a leköszönő elnökön, hogy közben ne idegenítsék el annak továbbra is masszív támogatói bázisát.

A demokratáknál eközben az a fő kérdés, kikből lehetnek a legesélyesebb jelöltek. A most feltűnt új politikai generáció – mint a georgiai Jon Ossoff vagy a texasi James Talarico – mellett Kamala Harris számít a legtermészetesebb indulónak, különösen a párt fekete szavazói körében meglévő erős bázisa miatt.

"A háttérben azonban ott várakozik Gavin Newsom kaliforniai kormányzó, és a progresszív szárnyat képviselő Alexandria Ocasio-Cortez is komoly tényező lehet a következő másfél év párton belüli küzdelmeiben." – összegzett Tábor Áron.

A választások után podcast is készült arról, mit tartogat a jövő az amerikai bel- és külpolitikában. A Portfolio Checklist adása ide kattintva hallgatható meg.
Címlapkép: Getty Images
#világ #donald trump #politika #kína #elnökválasztás #amerikai egyesült államok #amerikai választások #külpolitika #orosz-ukrán háború #marco rubio #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:44
10:25
10:15
10:01
09:42
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 4. 17:51 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: ezerpontos ralival indított a Dow, szárnyal az OTP és a bankszektor
november 4. 10:38 Hatalmas fordulat a piacokon a választási sokk után: valósággal tépik a zöld részvényeket, szakadnak a techóriások
november 4. 10:20 Gyengül a dollár, esnek az MI-részvények: indul a tőzsdei hullámvasút az amerikai félidős választások után
november 3. 20:32 Az Egyesült Államokra figyel a világ, mégis nagyot ment a magyar tőzsde: megindult a szárnyalás
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 5.
Jön a Skoda nagy dobása: megújul Magyarország egyik kedvenc autója, elárulta a márkaigazgató, mi vár rá
2026. november 4.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
2026. november 5.
Egy nap helyett már egész hónapra szólnak az akciók: így készülnek a cégek az idei Black Fridayre
2026. november 4.
Ez Magyarország kedvenc új autója 2026-ban: a Suzuki Vitara csak a negyedik, egy kínai márka pedig 150 százalékkal nőtt
2026. november 4.
Havonta egymillió forintos fizetéssel csábítják a magyarokat Németországba: ilyen munkára keresnek embereket
NAPTÁR
Tovább
2026. november 5. csütörtök
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Közbelép az európai nagyhatalom: egyértelművé tették, vétózni fognak Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése esetén
2
7 napja
Visszatér a kötelező sorkatonaság? 2032-től általános hadkötelezettséget vezetnének be
3
6 napja
Automatikus állampolgárságot kaphatnak az Ausztriában élő magyarok: az osztrák államfő is támogatná az “Ein Pass, der passt”
4
4 napja
A saját bukását készíti elő Vlagyimir Putyin: kitálalt a börtönből szabadult orosz ellenzéki
5
5 napja
146 milliárd forintos támogatás: Elon Musk felforgatta a választási kampányt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 10:01
Egy nap helyett már egész hónapra szólnak az akciók: így készülnek a cégek az idei Black Fridayre
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 07:53
Kijött a világ 50 legjobb éttermének 2026-os toplistája: magyar hely nincs rajta, a határtól alig 75 km-re van a legközelebbi
Agrárszektor  |  2026. november 5. 09:01
Nagy változás jön december 21-én itthon: ezt mindenki meg fogja érezni