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Ukrán és orosz béketárgyalások, mint zászló szimbólumok, mint egy tárgyalási koncepció, hogy tárgyaljanak egy megállapodásról és tűzszünetről vagy tűzszünetről Moszkva és Kijev között a háború befejezése érdekében.
Világ

Kizárják az európaiakat a csúcstalálkozóról? Fontos bejelentést tett az orosz szóvivő

Pénzcentrum
2026. november 9. 16:16 2 perc

November 10–11-én Abu-Dzabiban folytatódnak az ukrajnai rendezésről szóló egyeztetések Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével. A Kreml hétfőn egyértelművé tette, hogy az Európai Uniót nem vesz részt a tárgyalásokon, noha korábban még nem zárták ki az európai részvétel lehetőségét, írja a Gazeta.ru.

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November 10–11-én tartják Abu-Dzabiban az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló tárgyalásokat, amelyeken Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok vesz részt. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn világossá tette, hogy az Európai Unió nem kap vesz részt az egyeztetéseken. Ez azért is érdekes, mert októberben még arról beszélt, hogy nem zárná ki az európaiak részvételének lehetőségét.

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Peszkov szerint a találkozó háromoldalú formátumban zajlik majd, az Egyesült Államok közvetítésével. Indoklása szerint az amerikaiaknak és az ukránoknak is megvannak a saját kommunikációs csatornáik az európaiakkal, emellett külön koordinációs mechanizmusokat is kialakítottak. A Kreml szóvivője ezért hangsúlyozta, hogy Abu-Dzabiban háromoldalú tárgyalásokról lesz szó.

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A francia álláspont ugyanakkor eltérni látszik ettől. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter előző nap arról beszélt, hogy Franciaország részt vesz az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseken, és szerinte az európai fél jól képviselteti magát a találkozón. Egyelőre azonban nem világos, hogy az Európai Unió képviselői pontosan milyen szerepet tölthetnének be a megbeszéléseken.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén a háromoldalú formátumról beszélt, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az Abu-Dzabiban tervezett találkozóról.
Címlapkép: Getty Images
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