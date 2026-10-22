Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?

A franciaországi zavargások mögött évtizedek óta gyülemlő társadalmi és gazdasági feszültségek húzódnak meg, az oktatási rendszer problémáitól és a drága lakhatástól a romló vásárlóerőn át a költségvetési válságig. Szűcs Anita, a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint a tiltakozások nem egyetlen intézkedés ellen irányulnak, hanem mélyebben gyökerező társadalmi elégedetlenséget tükröznek. Soós Eszter Petronella arról beszélt, hogy nem szabad a tiltakozókat és a rendbontókat összemosni. Szabó Dániel, a Portfolio elemzője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány mozgásterét a magas államadósság, a költségvetési hiány és a politikai megosztottság is szűkíti. A helyzet több ponton a 2018-as sárgamellényes mozgalmat idézi, a válság kezelése azonban most is komoly politikai és pénzügyi kihívást jelent Franciaország számára.

A hétvégi zavargásokban több ezer üzletet értek károk, országszerte mintegy 2500 embert vettek őrizetbe, a politikai felelősség kérdése pedig már a parlamentben is napirendre került. Az újabb szombati demonstrációk előtt Sébastien Lecornu kabinetjének egyszerre kell helyreállítania a közbiztonságot, támogatnia a károsult vállalkozásokat és kezelnie a megélhetési feszültségeket. A kormány hétfőn több településen és párizsi városrészben korlátozta az éjszakai mozgást, hogy megakadályozza a további fosztogatásokat és rongálásokat.

Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden azt közölte, hogy az intézkedések hozzájárultak a nyugalom helyreállításához. A kabinet ugyanakkor nem zárja ki újabb korlátozások bevezetését. A helyi prefektusok az önkormányzatokkal egyeztetve dönthetnek arról, hol indokolt a kijárási tilalom meghosszabbítása.

A viszonylagos nyugalom egyelőre nem jelenti azt, hogy a válság véget ért. A rendőrségnek a következő napokban is számolnia kell újabb megmozdulásokkal, miközben a kormány a hétvégi események során elkövetett hibák feltárását ígéri.

A Reuters beszámolója szerint a tiltakozások újabb hullámára szombaton lehet számítani. A diákok és középiskolások szervezetei továbbra is nyomást gyakorolnának a kormányra az oktatási rendszer állapota és finanszírozása miatt, miközben a sárgamellényes mozgalomhoz kötődő csoportok az emelkedő üzemanyagárak ellen is tiltakozást hirdettek.

Több ezer őrizetbe vétel, szigorúbb büntetések

A hétvégi események miatt országszerte mintegy 2500 embert vettek őrizetbe vagy állítottak elő. A hatóságok több száz ügyben indítottak büntetőeljárást, és kedden 149 ember már börtönben várta a további bírósági eljárást. A kormány a gyors és határozott igazságszolgáltatástól is a rend helyreállítását várja. Gérald Darmanin igazságügyi miniszter arra kérte az ügyészeket, hogy fellebbezzenek az általuk túl enyhének tartott ítéletek ellen. Lille-ben három, korábban büntetlen előéletű férfit egyenként tíz hónap szabadságvesztésre ítéltek egy üzlet kifosztása miatt.

A büntetőeljárások száma önmagában azonban nem mutatja meg, hogy sikerült-e felszámolni az erőszakot kiváltó társadalmi feszültségeket. A fosztogatásokért és a rongálásokért felelős személyek megbüntetése mellett a kormánynak azzal is foglalkoznia kell, hogy a békés demonstrációk résztvevőinek követelései miért találtak ilyen széles körben visszhangra.

Óriásiak a károk

A zavargások gazdasági következményei messze túlmutatnak a betört kirakatokon és az ellopott árukon. A francia kormány előzetes becslése szerint legalább 3000 vállalkozást érintettek a fosztogatások és rongálások. Az üzletek egy része a károk miatt ideiglenesen bezárt, így a javítási költségek mellett bevételkieséssel is számolnia kell.

A kereskedelmi miniszter támogatást ígért az érintett vállalkozásoknak. A kabinet részleges munkanélküliségi támogatással segítené azokat a dolgozókat, akiknek munkahelye a károk miatt átmenetileg nem tud működni, és likviditási segítséget is kilátásba helyezett. A kormány az online piacterekkel is egyeztetne a fosztogatások során ellopott áruk értékesítésének megakadályozásáról. Ez a lépés a rendőrségi intézkedéseken túl az orgazdaság és az illegális továbbértékesítés visszaszorítását célozza.

A tényleges gazdasági veszteség egyelőre nem ismert. A végleges összeghez fel kell mérni az épületekben és berendezésekben keletkezett károkat, az ellopott készletek értékét, valamint a kieső forgalmat. A kisebb kereskedők számára különösen nehéz lehet a következő időszak, hiszen a bevétel elmaradása mellett a bérleti díjakat, a béreket és más működési költségeket is finanszírozniuk kell.

Az elnök nekiment Trumpnak is

A francia elnök mindeközben azzal vádolta meg szerdán Donald Trump amerikai elnököt és több más külföldi vezetőt, hogy saját politikai céljaikra használják fel a franciaországi zavargásokat. Emmanuel Macron erről a Perzsa-öböl menti országokban tett körútján, Katarban nyilatkozott újságíróknak.

Macron élesen bírálta azokat a külföldi vezetőket, akik a muszlim bevándorlókat teszik felelőssé a franciaországi erőszakért. A múlt hétvégi fosztogatások után elhangzott ilyen állításokat "elfogadhatatlannak és ostobának" nevezte. Arra az újságírói kérdésre, hogy Donald Trumpra gondol-e, azt válaszolta: „Többek között". Kiemelte: (a közösségi médiában) olyan mesterséges intelligenciával generált hamis képek is megjelentek, amelyeken meg nem történt jelenetek láthatók. Kifogásolta, hogy egyes külföldi politikusok ezeket és más félrevezető állításokat saját politikai céljaikhoz használnak fel.

Országunkat a saját politikai kampányukhoz használják fel. Erre nincs szükségünk

- jelentette ki.

Kezdetben békés tiltakozások

Szűcs Anita, a Budapesti Corvinus Egyetem Franciaország-szakértője szerint a franciaországi oktatási tiltakozások mögött évtizedek óta húzódó problémák állnak. A demonstrációk kezdetben egyértelműen szakpolitikai ügyekről szóltak, a diákok a sztrájkoló tanárok mellé álltak, később pedig a szülők és egyre több iskola is csatlakozott a megmozdulásokhoz. A tiltakozások azonban időközben túlléptek az oktatásügy keretein, és a belpolitikai feszültségek szélesebb körű megnyilvánulásává váltak.

A szakértő rámutatott, hogy az iskolák rossz állapota, a tanárhiány és a mindennapi működés nehézségei nem új keletű problémák. Hasonló ügyek már az 1970-es évek óta rendszeresen előkerülnek Franciaországban, és időről időre tiltakozási hullámokat indítanak el. A mostani megmozdulások egyik sajátossága, hogy a résztvevők nem egy konkrét intézkedés ellen lépnek fel, hanem általánosságban követelnek jobb körülményeket az oktatásban. Szűcs Anita szerint a kilencvenes években volt példa arra, hogy az állam jelentősebb források biztosításával próbálta kezelni a hasonló elégedetlenséget, a jelenlegi helyzetben azonban egyelőre nem látszik, honnan teremthetnék elő az ehhez szükséges pénzt.

A tiltakozásokból a politikai pártok is igyekeznek tőkét kovácsolni. Franciaországban a következő évben elnökválasztást tartanak, ezért a pártok számára különösen fontos lehet, hogy miként viszonyulnak az elégedetlenséghez. Szűcs Anita szerint a leghatározottabban Jean-Luc Mélenchon pártja, az Engedetlen Franciaország (La France insoumise) igyekszik a diákok mellé állni. Mélenchon személyesen is megjelenik a tüntetéseken, és nyíltan vállalja a tiltakozások támogatását.

Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement national) más politikai stratégiát követhet. A párt régóta azt hangoztatja, hogy a hagyományos politikai erők nem képesek fenntartani a rendet és megfelelően működtetni az állami intézményeket. A zavargások és az intézményi működés zavarai így az ő politikai narratívájukat is erősíthetik.

A szakértő szerint a tiltakozások társadalmi támogatottsága is jelentős.

Egy október eleji felmérésre hivatkozva elmondta, hogy a franciák 77 százaléka egyetértett a demonstrálók követeléseivel. Ez arra utal, hogy az elégedetlenség nem korlátozódik a közvetlenül érintett diákokra és pedagógusokra, hanem szélesebb társadalmi problémákra irányítja rá a figyelmet.

A költségvetési válság miatt a kormány mozgástere is szűkös. A francia parlamentben éppen a költségvetésről folyik a vita, miközben az ország jelentős államadóssággal küzd, és a kiadások visszafogása is napirenden van. Szűcs Anita szerint az oktatási problémák célzott finanszírozása kézenfekvő megoldásnak tűnhetne, a források előteremtése azonban komoly nehézségekbe ütközik. Az elmúlt években a költségvetési viták a kormányok stabilitását is veszélyeztették, ami tovább nehezíti a helyzet rendezését.

A bizonytalanság a pénzügyi piacokon is éreztetheti a hatását. A befektetők figyelik, hogy a francia kormány miként kezeli az államadósságot és a költségvetési hiányt, miközben a hitelminősítői megítélés romlása is kockázatot jelenthet. Egy újabb leminősítés megdrágíthatná az állami hitelfelvételt, tovább növelve az adósság finanszírozásának terheit. A belpolitikai feszültségek elhúzódása ezért nemcsak az oktatásra és a közbiztonságra, hanem Franciaország gazdasági helyzetére is hatással lehet

- jegyezte me a szakértő.

A demonstrációk további alakulását ugyanakkor nehéz előre jelezni. Szűcs Anita felidézte, hogy a kezdetben helyi tiltakozások szeptember folyamán országos méretűvé váltak, majd a kormány intézkedései után átmenetileg enyhült a feszültség. Később azonban ismét fellángoltak a megmozdulások, amelyek egy része már nem kizárólag az oktatás helyzetéről szólt.

A szakértő szerint a tiltakozások átalakulásával párhuzamosan olyan csoportok is megjelentek, amelyek nem az eredeti követelések miatt vonultak utcára, hanem fosztogatásokban és vandalizmusban vettek részt. Ez tovább bonyolítja a helyzetet, hiszen az oktatási reformokat követelő demonstrálók és a közrendet sértő csoportok motivációi alapvetően különböznek egymástól. A kormány számára így egyszerre jelent kihívást a régóta fennálló társadalmi problémák kezelése, a közbiztonság helyreállítása és a politikai stabilitás megőrzése.

Nem szabad összemosni a tüntető tömegeket és a fosztogatókat

A franciaországi tiltakozások értelmezésénél külön kell választani az oktatás és a közszolgáltatások állapota, valamint a megélhetési nehézségek miatt utcára vonuló tömegeket azoktól a csoportoktól, amelyek a demonstrációkhoz csatlakozva rendbontásba kezdenek. Dr. Soós Eszter Petronella politológus, egyetemi adjunktus szerint a francia tüntetéseknél jól ismert jelenség, hogy a megmozdulásokra más szereplők is rátelepednek. Közéjük tartozhatnak anarchista, antikapitalista és radikális baloldali csoportok, de a tiltakozásokkal párhuzamosan a fosztogatásra lehetőséget kereső alkalmi bűnözők is megjelenhetnek.

A politikai indíttatású rendbontás és a haszonszerzés céljából elkövetett bűncselekmények ugyanakkor nem ugyanazt jelentik. Bár felmerülhet, hogy egyes csoportok ideológiai, antikapitalista, állam- és tekintélyellenes motivációból vesznek részt a zavargásokban, ennek pontos súlyát egyelőre nehéz megállapítani. A politológus szerint a felelős értékeléshez meg kell várni a folyamatban lévő nyomozások eredményeit és a hatósági jelentéseket, hiszen jelenleg inkább csak elszórt esetekből lehet következtetéseket levonni.

A rendbontók összetétele is változhat

A kezdeti beszámolók szerint az őrizetbe vett személyek között sokan nem rendelkeztek korábbi bűnügyi előélettel, és jelentős volt a kiskorúak aránya. Ez a kép azonban fokozatosan változhat, a nagykorú gyanúsítottak aránya is emelkedhet. A limoges-i városháza felgyújtásával kapcsolatban például egy, a negyvenes éveiben járó radikális baloldali aktivistával szemben merült fel a gyanú, aki a hatóságok előtt sem ismeretlen.

Az ilyen esetek azonban önmagukban még nem bizonyítják, hogy a zavargások egészét szervezett politikai csoportok irányítanák. A különböző motivációk és szereplők elkülönítése nélkül könnyen torzulhat a tiltakozások társadalmi hátteréről alkotott kép, és az eredeti követelések is háttérbe szorulhatnak a rendbontásokról szóló hírek mellett

- mondta a szakértő.

Soós Eszter Petronella szerint a történtekből nem feltétlenül az következik, hogy a francia állam elveszítette volna a rendfenntartó képességét. Inkább azt érdemes vizsgálni, miért becsülhették alá a tiltakozások várható méretét, a társadalmi elégedetlenség intenzitását, valamint annak kockázatát, hogy a demonstrációk peremén rendzavarások alakulnak ki.

A választások közelsége is szerepet játszhatott abban, hogy a döntéshozók nem számítottak ekkora elégedetlenségre. A helyzetet az online szerveződés gyorsasága is nehezíti, hiszen a közösségi felületeken terjedő felhívások és a horizontális szerveződés miatt a hatóságoknak rövid idő alatt kell reagálniuk a változó körülményekre. A következő napok eseményei megmutathatják, mennyire sikerül kezelni ezt a kihívást.

Marine Le Pen politikai pozíciója erősödhet, de a folyamat még nem lezárt

A tiltakozásoknak választási következményei is lehetnek. Soós Eszter Petronella szerint az első friss Ifop-felmérés megerősíti azt a feltételezést, hogy a kialakult helyzet a jobboldali, rendpárti politikai erőknek kedvezhet, ezen belül is a versenyt vezető Marine Le Pennek.

A Nemzeti Tömörülés politikai üzenete régóta épít arra, hogy a hagyományos politikai erők nem képesek garantálni a közbiztonságot és megfelelően működtetni az állami intézményeket. A zavargások képei ezért megerősíthetik a párt üzeneteit azok körében, akik a rend helyreállítását tartják elsődlegesnek

- fogalmazott.

Ez azonban egyelőre csak a jelenlegi politikai helyzet értékelése, nem pedig biztos előrejelzés a választások kimeneteléről. A kormány konkrét intézkedései, a rendbontások alakulása és a kampány további eseményei egyaránt módosíthatják az erőviszonyokat. A következő időszakban az is eldőlhet, hogy a választók elsősorban a közbiztonság kérdésén keresztül értékelik-e a történteket, vagy továbbra is az oktatás és a közszolgáltatások régóta megoldatlan problémái maradnak a tiltakozások legfontosabb tanulságai.

Lakhatási krízis

Szabó Dániel, a Portfolio elemzője szerint a franciaországi zavargásokat nem lehet pusztán közbiztonsági válságként értelmezni, hiszen a háttérben hosszabb ideje gyülemlő gazdasági és társadalmi feszültségek húzódnak meg. A franciák jelentős része úgy érzi, hogy hiába dolgozik, egyre nehezebben tudja fenntartani a korábban megszokott életszínvonalát. A problémát nem csupán az élelmiszerek és az üzemanyagok drágulása jelenti, hanem egyre inkább a lakhatás megfizethetetlensége is.

A francia ingatlanárak tíz év alatt 27 százalékkal emelkedtek, ami jóval elmarad a magyarországi, 2015 és 2025 közötti 275 százalékos drágulástól. A bérleti díjak országos átlaga eközben 11 százalékkal nőtt, a magasabb hitelkamatok pedig tovább nehezítették a saját lakás megszerzését. Ráadásul 2022 óta jelentősen visszaesett az építkezések száma, ami tovább szűkíti a kínálatot.

„Mindez különösen a fiatalokat és a pályakezdőket sújtja, akiknek a nagyvárosokban gyakran már egy megfelelő albérlet megfizetése is komoly nehézséget jelent. A lakhatási költségek emelkedése ráadásul az inflációs statisztikákban sem tükröződik teljes egészében, hiszen az ingatlanárak változását a fogyasztóiár-index nem méri közvetlenül, a bérleti díjak súlya pedig mindössze 7 százalék az indexben" - fogalmazott a szakértő.

Mint elmondta, a lakhatás mellett a közlekedés és az energia drágulása is egyre nagyobb terhet ró a háztartásokra. Szeptemberben az energiaárak éves összevetésben több mint 21 százalékkal, az üzemanyagok árai pedig 36 százalékkal emelkedtek. Ez különösen azokat érinti érzékenyen, akik a nagyvárosi lakhatás magas költségei miatt az agglomerációba vagy vidékre költöztek, és naponta autóval járnak dolgozni. Sokan tehát az olcsóbb lakhatásért cserébe magasabb közlekedési kiadásokat vállaltak, most azonban mindkét oldalon egyre nagyobb pénzügyi nyomással szembesülnek.

A gazdasági környezet sem kínál sok kapaszkodót. A francia gazdaság növekedése gyenge, a munkanélküliség emelkedik, a reáljövedelmek pedig az idei évben várhatóan csökkennek. Franciaország ugyanakkor továbbra is gazdag országnak számít, kiterjedt jóléti rendszerrel. A társadalmi elégedetlenség egyik forrása éppen az ellentmondás, hogy miközben az ország összességében jelentős erőforrásokkal rendelkezik, egyre többen érzik úgy, hogy munkából már nem tudnak olyan mértékben előrelépni, mint korábban, vagy ahogyan azt a szüleik generációja megtapasztalhatta

- mondta Szabó Dániel.

A Portfolio elemzője szerint a gazdasági nehézségekre politikai elégedetlenség is rakódik. A francia társadalom hagyományosan sokat vár el az államtól az oktatás, az egészségügy és a társadalmi különbségek mérséklése terén, a magas államadósság és a növekvő kamatkiadások azonban egyre szűkebbre szabják a kormány mozgásterét. A költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedések ráadásul tovább ronthatják egyes társadalmi csoportok helyzetét, ami újabb feszültségeket teremthet.

A politikai rendszer szintén nehezen tud választ adni ezekre a kihívásokra. A kormánynak nincs stabil parlamenti többsége, a 2027-es elnökválasztás közeledtével pedig egyre nehezebbnek ígérkezik a jelentősebb kompromisszumok kialakítása. A parlamentben három nagy politikai tömb verseng egymással,

a baloldali szövetség a radikális baloldaltól a zöldekig terjed,

mellettük a centrista erők és a hagyományos jobboldal,

illetve a Marine Le Pen vezette, radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés határozza meg a politikai erőviszonyokat.

Az elemző megjegyezte, hogy a gazdasági és társadalmi nehézségek természetesen nem igazolják az erőszakot, a fosztogatásokat és a rongálásokat, a rend helyreállítása pedig elengedhetetlen. A rendészeti intézkedések azonban önmagukban nem oldják meg a válság mélyebb okait. Attól, hogy a rendőrség ismét ellenőrzése alatt tartja az utcákat, a lakhatás nem válik megfizethetőbbé, a bérek vásárlóereje nem nő automatikusan, és a közszolgáltatások színvonala sem javul. A tartós rendezéshez ezért a közbiztonság helyreállítása mellett a megélhetési problémákra és a társadalmi mobilitás nehézségeire is választ kell találnia a francia politikának.

Ördögi csapda

Szabó Dániel, a Portfolio elemzője szerint a franciaországi zavargások nem új gazdasági problémákat teremtettek, hanem a már meglévő feszültségeket hozták felszínre, miközben tovább szűkítik a kormány mozgásterét. Franciaország költségvetési helyzete már a tiltakozások előtt is kedvezőtlen volt, a GDP-arányos hiány 2026-ban elérheti az 5,4 százalékot, az államadósság pedig a GDP 119 százaléka körül járhat. A kormány 2027-re 5 százalékos hiánycélt tűzött ki, amelyhez több tízmilliárd eurós költségvetési kiigazításra lenne szükség.

A tervezett intézkedések között szerepel a nyugdíjemelések korlátozása, a közszférabeli bérek befagyasztása és az egészségügyi kiadások visszafogása is. Ezek elfogadtatása már békés körülmények között is nehéz lenne, a megélhetési gondok miatt utcára vonuló tömegek mellett pedig különösen komoly politikai kockázatot jelent.

A pénzpiacok már a zavargások előtt is figyelmeztető jelzéseket küldtek, a társadalmi feszültségek pedig tovább erősíthetik azokat

– fogalmazott az elemző.

A válság a finanszírozási költségeket is növelheti. A francia tízéves államkötvények hozama októberben megközelítette az 5 százalékot, a német papírokhoz viszonyított felár pedig magas szintre emelkedett. Eközben a kormány előrejelzése szerint az államadósság kamatterhei a 2026-os 79,2 milliárd euróról 2027-re 91,2 milliárd euróra nőhetnek. Ez önmagát erősítő folyamatot indíthat el, hiszen a drágább finanszírozás további megtakarításokat tehet szükségessé, miközben a megszorítások társadalmi elfogadtatása egyre nehezebb.

A lakosság elégedetlenségének hátterében a vásárlóerő romlása, a drága lakhatás és az emelkedő közlekedési költségek is meghúzódnak. Szabó Dániel szerint a makrogazdasági adatok nem feltétlenül tükrözik a háztartások mindennapi tapasztalatait. Hiába lassul az infláció, a korábbi áremelkedések nem tűnnek el, miközben a fiataloknak egyre nehezebb megfizethető lakást találniuk, a vidéken élők pedig gyakran az autóhasználat magas költségeivel is kénytelenek szembenézni.

A francia gazdaság gyenge növekedése, a 8 százalék fölé emelkedő munkanélküliség és a fogyasztói bizalom alacsony szintje tovább erősítheti a bizonytalanságot.

Szabó Dániel kiemelte, hogy a mostani tiltakozási hullám sok tekintetben emlékeztet a 2018-as sárgamellényes mozgalomra. Akkor az üzemanyagadók tervezett emelése, most pedig az energiaköltségek, az oktatás helyzete és a romló életkilátások adtak lendületet az elégedetlenségnek. A különbség, hogy a jelenlegi kormány sokkal szűkebb költségvetési és politikai mozgástérrel rendelkezik, miközben a parlamentben sincs stabil többsége.

A legnagyobb különbség talán mégis az, hogy a francia kormánynak ma sokkal kevesebb eszköze van a helyzet kezelésére. Macron 2018-ban még stabil parlamenti többséggel rendelkezett, és egy 8–10 milliárd eurós intézkedéscsomaggal próbálta lecsillapítani az elégedetlenséget. Most viszont a GDP 119 százalékát közelítő államadósság, az emelkedő kamatkiadások és a parlamenti többség hiánya miatt alig van lehetőség hasonló engedményekre. Miközben nyolc éve a kormány még költségvetési többletkiadásokkal reagálhatott a tiltakozásokra, most éppen több tízmilliárd eurós kiigazítást kellene elfogadtatnia a társadalommal

- összegzett.

Ráadásul jövőre jön az elnökválasztás, ahol az új elnök gyakorlatilag azonnal feloszlathatatja a parlamentet, tehát vélhetően, aki viszi az Élsysée-palotát, az aztán parlamenti többséget is megszerezheti, mert a francia társadalomnak elege van az elmúlt évek bénultságából. A sárgamellényesek gyakorlatilag a semmibe, gazdasági enyhülésért tudtak csak tüntetni, most viszont komoly politikai ára lehet a kormány reakciójának.

„A rendőrség helyreállíthatja a rendet az utcákon, de ettől a lakhatás nem lesz megfizethetőbb, a bérek nem érnek többet, és a közszolgáltatások sem javulnak meg” – ez a válság egyik legfontosabb tanulsága. A francia kormánynak egyszerre kellene csökkentenie a költségvetési hiányt és választ adnia a megélhetési problémákra, miközben a 2027-es elnökválasztás közeledtével egyre nehezebbnek ígérkezik a politikai kompromisszumok kialakítása.