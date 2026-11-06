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Zürich, 2024. január 15.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a zürichi repülőtéren 2024. január 15-én. Zelenszkij a Világgazdasági Fórum 54. davosi találkozójára érkezett Svájcba.MTI/EPA-KEYSTONE/Alessandro Della Valle
Világ

Kongatja a vészharangot Zelenszkij: közeleg a tél, küszöbön az ukrán főváros összeomlása - ez döntheti el a háborút?

Pénzcentrum
2026. november 6. 18:15 2 perc

Súlyos ellátási zavarok alakultak ki Kijevben az állandó orosz légicsapások és a városvezetés felkészületlensége miatt. Volodimir Zelenszkij elnök Vitalij Klicsko főpolgármestert teszi felelőssé a krízisért, miközben a központi kormányzat többletforrásokkal és külföldi segítséggel igyekszik stabilizálni a főváros energiaellátását - írja az Ukrainska Pravda.

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Az ukrán államfő értékelése szerint a fővárosban tapasztalható kritikus helyzet egyértelműen annak a következménye, hogy a helyi döntéshozók nem készítették fel megfelelően Kijevet a fűtési szezonra, valamint az energetikai infrastruktúra elleni célzott orosz támadásokra.

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Az elnök és a fővárosi vezetés közötti feszültség nem új keletű, ugyanis Zelenszkij már korábban is nehezményezte, hogy a folyamatos háborús fenyegetés ellenére a kijevi önkormányzat elmulasztotta a válságkezelési tervek gyakorlati megvalósítását.

A helyreállítási munkálatok felgyorsítása érdekében a központi kormányzat vette át az irányítást. Újabb szerelőbrigádok mozgósításával, az állami és magán-energiaszolgáltatók bevonásával, valamint pótlólagos források biztosításával próbálják helyreállítani a károkat.

A belső erőfeszítések mellett nemzetközi segítséget is kapnak, hiszen Németországgal és Spanyolországgal már megkötötték a megállapodásokat a legszükségesebb berendezések, köztük generátorok és hálózati kábelek sürgős szállításáról.

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A politikai ellentétek az utcán is megmutatkoztak, miután a városháza előtt tüntetők követelték Vitalij Klicsko lemondását. A főpolgármester pártja, az Udar a drónveszélyre hivatkozva arra kérte a lakosságot, hogy maradjon távol a megmozdulástól. Klicsko visszautasította a vádakat, és azzal védekezett, hogy a lemondását követelő tüntetést egyenesen a központi kormányzat szervezte meg ellene.

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Fotó: Alessandro Della Valle, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
1 órája
Sajnos az egész Nyugat együtt nem képes egy év alatt annyi rakétát gyártani mint az oroszok egy hét alatt. De legalább sokat beszélnek, konferenciáznak róla.
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