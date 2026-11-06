Napok óta hamis bombafenyegetések zavarják meg az európai légiközlekedést: a hét közepéig több tucat járatot kellett átvizsgálni, átirányítani vagy vadászgépekkel kísérni.
Kongatja a vészharangot Zelenszkij: közeleg a tél, küszöbön az ukrán főváros összeomlása - ez döntheti el a háborút?
Súlyos ellátási zavarok alakultak ki Kijevben az állandó orosz légicsapások és a városvezetés felkészületlensége miatt. Volodimir Zelenszkij elnök Vitalij Klicsko főpolgármestert teszi felelőssé a krízisért, miközben a központi kormányzat többletforrásokkal és külföldi segítséggel igyekszik stabilizálni a főváros energiaellátását - írja az Ukrainska Pravda.
Az ukrán államfő értékelése szerint a fővárosban tapasztalható kritikus helyzet egyértelműen annak a következménye, hogy a helyi döntéshozók nem készítették fel megfelelően Kijevet a fűtési szezonra, valamint az energetikai infrastruktúra elleni célzott orosz támadásokra.
Az elnök és a fővárosi vezetés közötti feszültség nem új keletű, ugyanis Zelenszkij már korábban is nehezményezte, hogy a folyamatos háborús fenyegetés ellenére a kijevi önkormányzat elmulasztotta a válságkezelési tervek gyakorlati megvalósítását.
A helyreállítási munkálatok felgyorsítása érdekében a központi kormányzat vette át az irányítást. Újabb szerelőbrigádok mozgósításával, az állami és magán-energiaszolgáltatók bevonásával, valamint pótlólagos források biztosításával próbálják helyreállítani a károkat.
A belső erőfeszítések mellett nemzetközi segítséget is kapnak, hiszen Németországgal és Spanyolországgal már megkötötték a megállapodásokat a legszükségesebb berendezések, köztük generátorok és hálózati kábelek sürgős szállításáról.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A politikai ellentétek az utcán is megmutatkoztak, miután a városháza előtt tüntetők követelték Vitalij Klicsko lemondását. A főpolgármester pártja, az Udar a drónveszélyre hivatkozva arra kérte a lakosságot, hogy maradjon távol a megmozdulástól. Klicsko visszautasította a vádakat, és azzal védekezett, hogy a lemondását követelő tüntetést egyenesen a központi kormányzat szervezte meg ellene.
Fotó: Alessandro Della Valle, MTI/MTVA
Fordulat a háborúban: Donald Trump vétóját felülírva indítanák újra az amerikai fegyverszállításokat Ukrajnába
Januártól a demokraták kerülhetnek többségbe a kongresszus mindkét házában, és akár Trump vétóját is megkerülhetik.
A demokrata párti szenátorok jövőre kétpárti támogatással lezárnák az iráni háborút – jelentette be Chuck Schumer szenátusi frakcióvezető.
Már a mostani ciklus alatt elindulhat az elszámoltatás az USA-ban: felülvizsgálnák a demokraták a Trump-család vagyonosodását
A belpolitikai bénultság a külpolitikára is rányomja a bélyegét.
Egymásnak estek Donald Trump bizalmasai: fejek hullhatnak az elnöki stábban, kulcsember távozása is felmerült
A republikánusok súlyos félidős választási kudarca után belső háború robbant ki a Fehér Házban az iráni konfliktus jövőjéről.
Meghalt Hubert Aiwanger: a miniszterelnök-helyettes pártvezér halálának körülményeit vizsgálja a német rendőrség
55 éves korában váratlanul elhunyt Hubert Aiwanger bajor gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettes, a Freie Wähler párt elnöke.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával.
Komoly átszervezést és létszámleépítést jelentett be a Canva, Ausztrália egyik legismertebb technológiai vállalata.
Súlyos orosz légitámadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát: mi lesz itt a béketárgyalásokon?
Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, több száz drónt és rakétát bevetve. A támadások több régióban áramkimaradásokat okoztak.
Megszólalt Donald Trump a választási vereség után: nem magát hibáztatja, másokban látja a kudarc okát
Donald Trump amerikai elnök a félidős választások után kijelentette, hogy nem őt terheli a felelősség a republikánusok vereségéért.
Újabb rakétákkal üzent Észak-Korea: olyan hadihajót építenek, amilyen szerintük még nem volt a világon
Több rakétát lőtt ki Észak-Korea szerdán a Japán-tenger irányába, a rakéták pontos típusát amerikai és dél-koreai szakértők vizsgálják.
Súlyos vereséget szenvedett Donald Trump pártja: átrendeződnek a hatalmi viszonyok az Egyesült Államokban
A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a keddi félidős választásokon.
A Föld felé száguld a NASA gigantikus űreszköze: megindult a visszaszámlálás, ekkor csapódhatnak be a darabjai
Közel huszonkét évnyi szolgálat után holnap, november 4-én visszatér a Föld légkörébe és megsemmisül a NASA Neil Gehrels Swift űrtávcsöve.
Mekkora az esélye, hogy Trump óriási pofonba szalad a félidős választásokon? Így látják az esélyeket a Polymarketen
Több mint 1,48 milliárd dollárnyi tétet tettek fel a keddi amerikai félidős választásokra, ami az eddigi legnagyobb próbatételt jelenti a predikciós piacok számára
Béna kacsa lesz a következő 2 évben Donald Trump? Politikai patthelyzet rázhatja meg az Egyesült Államokat
Bár a legfrissebb közvélemény-kutatások a demokraták előnyét mutatják, a felmérések korábban sem bizonyultak mindig megbízhatónak.
Borulhat a papírforma az Egyesült Államokban: így okozhat meglepetést Trump pártja a félidős választáson
Egy friss elemzés szerint a republikánusok több tényező kedvező együttállása esetén mégis megőrizhetik többségüket mindkét házban.
Orosz drónok legalább egy tucat kereskedelmi hajót találtak el a Fekete-tengeren az elmúlt hetekben.
Rezsiválság hozhatja el Putyin bukását? Egyre több orosz nem tudja fizetni a számláit: már a Kreml-párti politikusok is zúgolódnak
Drasztikusan megemelkedtek a közüzemi díjak Oroszországban a szeptemberi parlamenti választások után
Megállapodástervezetet dolgozott ki az Egyesült Királyság és az Európai Unió, amely megszüntetné a Brexit után bevezetett ellenőrzéseket az élelmiszeripari és mezőgazdasági exportra vonatkozóan.