2026. november 5. csütörtök Imre
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Berlin központja, Berlin, Németország, 2019. október 5.: Rendőrautók egy épület előtt Berlin központjában
Világ

Meghalt Hubert Aiwanger: a miniszterelnök-helyettes pártvezér halálának körülményeit vizsgálja a német rendőrség

Pénzcentrum
2026. november 5. 08:35 2 perc

55 éves korában váratlanul elhunyt Hubert Aiwanger bajor gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettes, a Freie Wähler (Szabad Választók) párt elnöke. A politikust szerdán kora este találták holtan egy berlini szállodában, halálának pontos okát a hatóságok egyelőre vizsgálják - írta a BILD.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A bajor politikus a Berlin központjában, a Friedrichstraßén található "Neuer Fritz" szálloda harmadik emeletén szállt meg. Miután rátaláltak az élettelen testére, a rendőrség és a helyszínelők órákon át rögzítették a nyomokat a folyosókon és a szobában, miközben a hotel vendégei nem hagyhatták el az épületet. A holttestet végül az éjszaka folyamán szállították el az igazságügyi orvosszakértői intézetbe, miután egy lelkész is felkereste a helyszínt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Aiwanger eredetileg azért utazott a német fővárosba, hogy beszédet mondjon pártja, a Freie Wähler berlini irodájának megnyitóján, ám a programot rosszullétre hivatkozva lemondta, és a szállodai szobájában maradt. A munkatársai szerint valamilyen fertőzést kaphatott el, a Keresztényszociális Unió (CSU) frakciójának tájékoztatása alapján pedig gyomor- és bélrendszeri panaszokkal küzdött. A halála előtti órákban a közvetlen munkatársai többször is próbálták elérni telefonon, de már nem jártak sikerrel.

A berlini ügyészség egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy a politikus természetes halált halt-e. Michael Petzold ügyészségi szóvivő közölte, hogy jelenleg nem merült fel bűncselekményre utaló gyanú, és sajtóinformációk szerint a testen külső sérülések sem voltak, a vizsgálat ezen szakaszában azonban még semmilyen eshetőséget nem zárnak ki. A nyomozás érdekeire hivatkozva a hatóságok a pontos helyszíni megállapításokat nem hozták nyilvánosságra.

Az 1971 januárjában, az alsó-bajorországi Ergoldsbachban született Aiwanger egy gazdaságban nőtt fel, majd agrármérnöki diplomát szerzett. Politikai pályafutása gyorsan ívelt felfelé, 2006-ban a Freie Wähler bajorországi, 2010-ben pedig a párt szövetségi elnöke lett. A bajor tartományi parlamentbe 2008-ban jutott be először képviselőként, a 2018-as választások után pedig kinevezték Bajorország gazdasági, fejlesztési és energiaügyi miniszterévé, valamint miniszterelnök-helyettesévé.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A konzervatív politikust az európai uniós döntések egyik éles kritikusaként tartották számon. Családját a rendőrség értesítette a tragédiáról. Aiwangert élettársa, Tanja Schweiger regensburgi járási elöljáró és két közös fiuk gyászolja.

Tömeges járvány tört ki egy magyar óvodában: sokan megbetegedtek, ezek a tüneteik
EZ IS ÉRDEKELHET
Tömeges járvány tört ki egy magyar óvodában: sokan megbetegedtek, ezek a tüneteik
Tömeges megbetegedéseket jelentettek egy Bács-Kiskun vármegyei óvodából, ahol összesen 40 gyermek és dolgozó betegedett meg.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #rendőrség #halál #németország #politikus #világ #tragédia #politika #miniszter #gyászhír #meghalt
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:44
10:25
10:15
10:01
09:42
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 4. 17:51 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: ezerpontos ralival indított a Dow, szárnyal az OTP és a bankszektor
november 4. 10:38 Hatalmas fordulat a piacokon a választási sokk után: valósággal tépik a zöld részvényeket, szakadnak a techóriások
november 4. 10:20 Gyengül a dollár, esnek az MI-részvények: indul a tőzsdei hullámvasút az amerikai félidős választások után
november 3. 20:32 Az Egyesült Államokra figyel a világ, mégis nagyot ment a magyar tőzsde: megindult a szárnyalás
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 5.
Jön a Skoda nagy dobása: megújul Magyarország egyik kedvenc autója, elárulta a márkaigazgató, mi vár rá
2026. november 4.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
2026. november 5.
Egy nap helyett már egész hónapra szólnak az akciók: így készülnek a cégek az idei Black Fridayre
2026. november 4.
Ez Magyarország kedvenc új autója 2026-ban: a Suzuki Vitara csak a negyedik, egy kínai márka pedig 150 százalékkal nőtt
2026. november 4.
Havonta egymillió forintos fizetéssel csábítják a magyarokat Németországba: ilyen munkára keresnek embereket
NAPTÁR
Tovább
2026. november 5. csütörtök
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Közbelép az európai nagyhatalom: egyértelművé tették, vétózni fognak Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése esetén
2
7 napja
Visszatér a kötelező sorkatonaság? 2032-től általános hadkötelezettséget vezetnének be
3
6 napja
Automatikus állampolgárságot kaphatnak az Ausztriában élő magyarok: az osztrák államfő is támogatná az “Ein Pass, der passt”
4
4 napja
A saját bukását készíti elő Vlagyimir Putyin: kitálalt a börtönből szabadult orosz ellenzéki
5
5 napja
146 milliárd forintos támogatás: Elon Musk felforgatta a választási kampányt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 10:01
Egy nap helyett már egész hónapra szólnak az akciók: így készülnek a cégek az idei Black Fridayre
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 09:26
Már a mostani ciklus alatt elindulhat az elszámoltatás az USA-ban: felülvizsgálnák a demokraták a Trump-család vagyonosodását
Agrárszektor  |  2026. november 5. 09:01
Nagy változás jön december 21-én itthon: ezt mindenki meg fogja érezni