Meghalt Hubert Aiwanger: a miniszterelnök-helyettes pártvezér halálának körülményeit vizsgálja a német rendőrség

55 éves korában váratlanul elhunyt Hubert Aiwanger bajor gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettes, a Freie Wähler (Szabad Választók) párt elnöke. A politikust szerdán kora este találták holtan egy berlini szállodában, halálának pontos okát a hatóságok egyelőre vizsgálják - írta a BILD.

A bajor politikus a Berlin központjában, a Friedrichstraßén található "Neuer Fritz" szálloda harmadik emeletén szállt meg. Miután rátaláltak az élettelen testére, a rendőrség és a helyszínelők órákon át rögzítették a nyomokat a folyosókon és a szobában, miközben a hotel vendégei nem hagyhatták el az épületet. A holttestet végül az éjszaka folyamán szállították el az igazságügyi orvosszakértői intézetbe, miután egy lelkész is felkereste a helyszínt.

Aiwanger eredetileg azért utazott a német fővárosba, hogy beszédet mondjon pártja, a Freie Wähler berlini irodájának megnyitóján, ám a programot rosszullétre hivatkozva lemondta, és a szállodai szobájában maradt. A munkatársai szerint valamilyen fertőzést kaphatott el, a Keresztényszociális Unió (CSU) frakciójának tájékoztatása alapján pedig gyomor- és bélrendszeri panaszokkal küzdött. A halála előtti órákban a közvetlen munkatársai többször is próbálták elérni telefonon, de már nem jártak sikerrel.

A berlini ügyészség egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy a politikus természetes halált halt-e. Michael Petzold ügyészségi szóvivő közölte, hogy jelenleg nem merült fel bűncselekményre utaló gyanú, és sajtóinformációk szerint a testen külső sérülések sem voltak, a vizsgálat ezen szakaszában azonban még semmilyen eshetőséget nem zárnak ki. A nyomozás érdekeire hivatkozva a hatóságok a pontos helyszíni megállapításokat nem hozták nyilvánosságra.

Az 1971 januárjában, az alsó-bajorországi Ergoldsbachban született Aiwanger egy gazdaságban nőtt fel, majd agrármérnöki diplomát szerzett. Politikai pályafutása gyorsan ívelt felfelé, 2006-ban a Freie Wähler bajorországi, 2010-ben pedig a párt szövetségi elnöke lett. A bajor tartományi parlamentbe 2008-ban jutott be először képviselőként, a 2018-as választások után pedig kinevezték Bajorország gazdasági, fejlesztési és energiaügyi miniszterévé, valamint miniszterelnök-helyettesévé.

A konzervatív politikust az európai uniós döntések egyik éles kritikusaként tartották számon. Családját a rendőrség értesítette a tragédiáról. Aiwangert élettársa, Tanja Schweiger regensburgi járási elöljáró és két közös fiuk gyászolja.