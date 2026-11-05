Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával.
Meghalt Hubert Aiwanger: a miniszterelnök-helyettes pártvezér halálának körülményeit vizsgálja a német rendőrség
55 éves korában váratlanul elhunyt Hubert Aiwanger bajor gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettes, a Freie Wähler (Szabad Választók) párt elnöke. A politikust szerdán kora este találták holtan egy berlini szállodában, halálának pontos okát a hatóságok egyelőre vizsgálják - írta a BILD.
A bajor politikus a Berlin központjában, a Friedrichstraßén található "Neuer Fritz" szálloda harmadik emeletén szállt meg. Miután rátaláltak az élettelen testére, a rendőrség és a helyszínelők órákon át rögzítették a nyomokat a folyosókon és a szobában, miközben a hotel vendégei nem hagyhatták el az épületet. A holttestet végül az éjszaka folyamán szállították el az igazságügyi orvosszakértői intézetbe, miután egy lelkész is felkereste a helyszínt.
Aiwanger eredetileg azért utazott a német fővárosba, hogy beszédet mondjon pártja, a Freie Wähler berlini irodájának megnyitóján, ám a programot rosszullétre hivatkozva lemondta, és a szállodai szobájában maradt. A munkatársai szerint valamilyen fertőzést kaphatott el, a Keresztényszociális Unió (CSU) frakciójának tájékoztatása alapján pedig gyomor- és bélrendszeri panaszokkal küzdött. A halála előtti órákban a közvetlen munkatársai többször is próbálták elérni telefonon, de már nem jártak sikerrel.
A berlini ügyészség egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy a politikus természetes halált halt-e. Michael Petzold ügyészségi szóvivő közölte, hogy jelenleg nem merült fel bűncselekményre utaló gyanú, és sajtóinformációk szerint a testen külső sérülések sem voltak, a vizsgálat ezen szakaszában azonban még semmilyen eshetőséget nem zárnak ki. A nyomozás érdekeire hivatkozva a hatóságok a pontos helyszíni megállapításokat nem hozták nyilvánosságra.
Az 1971 januárjában, az alsó-bajorországi Ergoldsbachban született Aiwanger egy gazdaságban nőtt fel, majd agrármérnöki diplomát szerzett. Politikai pályafutása gyorsan ívelt felfelé, 2006-ban a Freie Wähler bajorországi, 2010-ben pedig a párt szövetségi elnöke lett. A bajor tartományi parlamentbe 2008-ban jutott be először képviselőként, a 2018-as választások után pedig kinevezték Bajorország gazdasági, fejlesztési és energiaügyi miniszterévé, valamint miniszterelnök-helyettesévé.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A konzervatív politikust az európai uniós döntések egyik éles kritikusaként tartották számon. Családját a rendőrség értesítette a tragédiáról. Aiwangert élettársa, Tanja Schweiger regensburgi járási elöljáró és két közös fiuk gyászolja.
Fordulat a háborúban: Donald Trump vétóját felülírva indítanák újra az amerikai fegyverszállításokat Ukrajnába
Januártól a demokraták kerülhetnek többségbe a kongresszus mindkét házában, és akár Trump vétóját is megkerülhetik.
A demokrata párti szenátorok jövőre kétpárti támogatással lezárnák az iráni háborút – jelentette be Chuck Schumer szenátusi frakcióvezető.
Már a mostani ciklus alatt elindulhat az elszámoltatás az USA-ban: felülvizsgálnák a demokraták a Trump-család vagyonosodását
A belpolitikai bénultság a külpolitikára is rányomja a bélyegét.
Egymásnak estek Donald Trump bizalmasai: fejek hullhatnak az elnöki stábban, kulcsember távozása is felmerült
A republikánusok súlyos félidős választási kudarca után belső háború robbant ki a Fehér Házban az iráni konfliktus jövőjéről.
Súlyos orosz légitámadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát: mi lesz itt a béketárgyalásokon?
Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, több száz drónt és rakétát bevetve. A támadások több régióban áramkimaradásokat okoztak.
Megszólalt Donald Trump a választási vereség után: nem magát hibáztatja, másokban látja a kudarc okát
Donald Trump amerikai elnök a félidős választások után kijelentette, hogy nem őt terheli a felelősség a republikánusok vereségéért.
Újabb rakétákkal üzent Észak-Korea: olyan hadihajót építenek, amilyen szerintük még nem volt a világon
Több rakétát lőtt ki Észak-Korea szerdán a Japán-tenger irányába, a rakéták pontos típusát amerikai és dél-koreai szakértők vizsgálják.
Súlyos vereséget szenvedett Donald Trump pártja: átrendeződnek a hatalmi viszonyok az Egyesült Államokban
A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a keddi félidős választásokon.
A Föld felé száguld a NASA gigantikus űreszköze: megindult a visszaszámlálás, ekkor csapódhatnak be a darabjai
Közel huszonkét évnyi szolgálat után holnap, november 4-én visszatér a Föld légkörébe és megsemmisül a NASA Neil Gehrels Swift űrtávcsöve.
Mekkora az esélye, hogy Trump óriási pofonba szalad a félidős választásokon? Így látják az esélyeket a Polymarketen
Több mint 1,48 milliárd dollárnyi tétet tettek fel a keddi amerikai félidős választásokra, ami az eddigi legnagyobb próbatételt jelenti a predikciós piacok számára
Béna kacsa lesz a következő 2 évben Donald Trump? Politikai patthelyzet rázhatja meg az Egyesült Államokat
Bár a legfrissebb közvélemény-kutatások a demokraták előnyét mutatják, a felmérések korábban sem bizonyultak mindig megbízhatónak.
Borulhat a papírforma az Egyesült Államokban: így okozhat meglepetést Trump pártja a félidős választáson
Egy friss elemzés szerint a republikánusok több tényező kedvező együttállása esetén mégis megőrizhetik többségüket mindkét házban.
Orosz drónok legalább egy tucat kereskedelmi hajót találtak el a Fekete-tengeren az elmúlt hetekben.
Rezsiválság hozhatja el Putyin bukását? Egyre több orosz nem tudja fizetni a számláit: már a Kreml-párti politikusok is zúgolódnak
Drasztikusan megemelkedtek a közüzemi díjak Oroszországban a szeptemberi parlamenti választások után
Megállapodástervezetet dolgozott ki az Egyesült Királyság és az Európai Unió, amely megszüntetné a Brexit után bevezetett ellenőrzéseket az élelmiszeripari és mezőgazdasági exportra vonatkozóan.
Hónapok óta nem jutottak előre a béketárgyalások, most amerikai közvetítéssel próbálhatnak áttörést elérni.
Súlyos hírszerzési riasztást kaptak a lengyelek: elképesztő fenyegetés miatt erősítik az orosz határszakaszt
A rendkívüli intézkedéseket az általános biztonsági helyzet romlása, az orosz hibrid fenyegetések, valamint a keleti titkosszolgálatok fokozott aktivitása indokolta.
Az európai NATO-szövetségesek a legrosszabb forgatókönyvre készülnek a keddi amerikai félidős választások előtt.