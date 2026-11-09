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Fejlemény a lengyelországi ámokfutás ügyében: meghalt a krakkói lövöldöző
A kórházban belehalt sérüléseibe az a 24 éves férfi, aki a hétvégén lövöldözött Krakkó belvárosában. A szélsőjobboldali nézeteket valló elkövető a nyílt utcán hat emberrel, előtte pedig három családtagjával végzett, így a támadóval együtt összesen tíz halálos áldozata van a tragédiának.
A lengyel rendőrség hétfő hajnalban közölte, hogy a szombati krakkói mészárlás elkövetője elhunyt. A belügyminiszter tájékoztatása szerint a férfi vaktában kezdett lövöldözni a nyílt utcán. Először egy villamost talált el, majd a járókelőkre nyitott tüzet. A vérengzést végül két rendőr fékezte meg, akik maguk is súlyos sérüléseket szenvedtek az intézkedés során.
A belvárosi támadásban hatan vesztették életüket – köztük egy brit állampolgár –, és az elkövetőt nem számítva tizenöten megsebesültek. A kórházba szállított sérültek között lengyel, brit, német, orosz, osztrák és portugál állampolgárok egyaránt vannak.
A hatóságok a lövöldözést követően az elkövető otthonában újabb három holttestet találtak. Kiderült, hogy a férfi az utcai támadás előtt a saját szüleivel és a húgával is végzett.
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