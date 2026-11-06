Washingtonban a béketárgyalások előkészítéséről egyeztetett az amerikai elnök és az orosz különmegbízott, miközben Moszkva fokozta az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat.
Lemondhat az amerikai csúcsminiszter, kínos lett neki Trump: az elnöki posztra készül, 2028-ban már ő lehet a republikánus jelölt
A republikánusok súlyos félidős választási veresége után egyre többen számítanak arra Washingtonban, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter és nemzetbiztonsági főtanácsadó hamarosan benyújtja a lemondását. A The Independent által megszólaltatott belső források szerint a politikus a 2028-as elnökválasztási kampányra készül, amelyhez elengedhetetlen, hogy eltávolodjon Donald Trump népszerűtlen kormányzatától és a választási kudarcért felelőssé tett iráni háborútól - írja az Independent.
A félidős választások megsemmisítő eredményt hoztak a Republikánus Párt számára, hiszen nemcsak a képviselőház és a szenátus feletti irányítást veszítették el, hanem olyan hagyományos bástyáik is a demokraták kezére kerültek, mint Texas és Kansas. Pártbeli források szerint Rubio egyike annak a négy-öt kabinettagnak, akik a megalázó vereség után a távozást fontolgatják, mivel a demokrata többségű kongresszusban borítékolhatóak az elnök elleni alkotmányos vádeljárási (impeachment) kísérletek, amelyekhez senki sem akarja a nevét adni.
Rubio szövetségesei úgy látják, hogy jelenleg ő a legesélyesebb a republikánus elnökjelöltségre, megelőzve fő riválisát, JD Vance alelnököt is. Ahhoz azonban, hogy eséllyel indulhasson a 2028-as megmérettetésen, le kell mondania posztjáról, és Trumpra kell hárítania a választók körében rendkívül népszerűtlen – és az üzemanyagárakat is felhajtó – iráni háború felelősségét. Maga Vance is gyorsan igyekezett elhatárolódni a konfliktustól, a vereség után ugyanis kijelentette, hogy a kudarc egyértelmű oka a háború volt. Eközben a Fehér Házban már keresik a bűnbakokat, így Rubio mellett Pete Hegseth védelmi miniszter, valamint Susie Wiles kabinetfőnök pozíciója is veszélybe kerülhet.
Bár Rubio – a néhai Henry Kissingerhez hasonlóan – egyszerre tölti be a külügyminiszteri és az ügyvivő nemzetbiztonsági főtanácsadói posztot, több kulcsfontosságú külpolitikai kérdésben a partvonalra szorult. A közel-keleti politikát és az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokat nagyrészt Trump különmegbízottjai, Steven Witkoff és az elnök veje, Jared Kushner irányítják. A brit kormányzati körökben is felfigyeltek arra, hogy Rubio feltűnően visszafogott szerepet vállalt az iráni ügyekben, miközben a londoni külügyminiszterek – köztük a jelenlegi tárcavezető, Ed Miliband, valamint elődei, Yvette Cooper és David Lammy – kiváló tárgyalópartnernek és rendkívül intelligens politikusnak tartják, akinek az elnökjelölti indulására az Egyesült Királyságban is számítanak.
Egy esetleges elnöki kampány során azonban Rubiónak szembe kellene néznie a latin-amerikai politikáját érintő bírálatokkal. Komoly vitákat váltott ki például a karibi térségben feltételezett drogcsempész hajók ellen indított légicsapás-sorozat, amelyet a kritikusok bírósági ítélet nélküli kivégzéseknek tartanak. Emellett ő felügyeli a Fehér Ház szoros, ám átláthatatlan kapcsolatát Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnökkel, miután egy januári amerikai katonai akcióval eltávolították a hatalomból Nicolás Madurót.
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Maga a külügyminiszter szeptemberben még hárította a jövőjével kapcsolatos találgatásokat, és azt állította, hogy teljes mértékben a kormányzati feladataira összpontosít, sőt azt is jelezte, hogy visszalépne, ha Vance elindulna az elnökségért. A The Independent értesüléseire a Fehér Ház és a külügyminisztérium is szokatlanul éles hangnemben, sértegetésekkel reagált. Davis Ingle elnöki szóvivő és Dylan Johnson külügyi helyettes államtitkár egyaránt alaptalan álhírnek és összeesküvés-elméletnek minősítette a lemondásról szóló információkat, hangsúlyozva, hogy az elnök csapata továbbra is egységes.
Az amerikai helyzetet még a választások előtt Gálik Zoltán külpolitikai szakértő elemezte a Pénzcentrum megkeresésére.
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