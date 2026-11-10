Közeledhetnek az álláspontok az orosz–ukrán tárgyalásokon: új részletek szivárogtak ki az egyeztetésekről

Az Egyesült Államok közvetítésével újabb tárgyalási forduló kezdődött Abu-Dzabiban az orosz–ukrán háború lezárásáról. Amerikai sajtóértesülések szerint Kijev és Moszkva a zárt ajtók mögött némi rugalmasságot mutat a területi vitákban, a megegyezéshez azonban a háború utáni biztonsági garanciákat is tisztázni kell, miközben az európai vezetők is nagyobb szerepet követelnek maguknak az egyeztetéseken - jelentette az euronews.

Donald Trump amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna a háború után "egy kicsit más alakot" ölthet, bár azt nem részletezte, milyen területi változásokra gondol. Oroszország továbbra is követeli, hogy Kijev ismerje el a Krím, valamint a négy, korábban jogellenesen annektált megye – Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon – feletti orosz fennhatóságot, és vonja ki csapatait még azokról a területekről is, amelyeket az orosz hadsereg sosem szállt meg. Bár az ukrán vezetés ezt elutasítja, az amerikai forrás szerint mutatkozik némi engedékenység a felek részéről. A tisztviselő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a területi kérdéseket addig nem lehet rendezni, amíg nincs megállapodás a háború utáni biztonsági architektúráról.

Az abu-dzabi tárgyalások előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en közölte, hogy küldöttségük a harcok mérséklését célzó lépéseket fog javasolni. Emellett szeretnék előkészíteni a terepet egy ukrán, orosz és amerikai csúcstalálkozóhoz, amely valódi és igazságos békét hozhat.

A keddi egyeztetések európai konzultációval indultak, mielőtt sor kerülne a február óta első háromoldalú – ukrán, orosz és amerikai – találkozóra. Rusztem Umerov ukrán főtárgyaló tájékoztatása szerint az álláspontok összehangolását célzó előkészítő megbeszélésen Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak mellett Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország, a NATO és az Európai Bizottság képviselői is részt vettek. Umerov Ukrajna legfőbb céljai között a harcok beszüntetését, a biztonsági garanciák megszerzését, a gazdasági helyreállítást és a humanitárius lépéseket említette.

We have begun our work in the United Arab Emirates. The first meeting will be held with representatives of the United Kingdom, France, Germany, Italy, NATO and the European Commission, joined by US Special Envoys Steve Witkoff and Jared Kushner. We will align our positions and coordinate our steps ahead of the next stage of negotiations. This will be followed by a trilateral meeting involving Ukraine, the United States and Russia. The Ukrainian delegation, alongside me, includes Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia, Serhii Kyslytsia and Vadym Skibitskyi. Our key priorities are to end hostilities, secure reliable post-war security guarantees, ensure Ukraine’s economic recovery and development, and advance humanitarian efforts. We are working to make as much progress as possible on these issues and bring peace closer. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) November 10, 2026

Az európai részvétel azért is hangsúlyos, mert a kontinens vezetői nagyobb beleszólást kérnek a térség biztonságát alapjaiban meghatározó, amerikai vezetésű diplomáciai folyamatba. Sajtóhírek szerint Washington és Moszkva már tárgyalt olyan lehetséges ukrán biztonsági garanciákról, amelyek a NATO-szerződés konzultációról és kollektív védelemről szóló 4. és 5. cikkelyére hasonlítanak. Felmerült a 2022-ben felfüggesztett NATO–Oroszország Tanács újjáélesztése is, valamint egy olyan mechanizmus bevezetése, amellyel a tűzszünet megsértése esetén azonnal visszaállíthatók lennének az Oroszország elleni szankciók.

A diplomáciai erőfeszítések ellenére az orosz hadsereg továbbra is támadja az ukrán infrastruktúrát. Zelenszkij hétfő esti beszédében arra figyelmeztetett, hogy Moszkva a hidak és az elektromos hálózat rombolásával a Dnyeper folyó mentén próbálja meg kettészakítani az országot, hogy a lehető legnehezebbé tegye a lakosság életét. A gyors áttöréssel kapcsolatban Washington is óvatosságra intett, Jared Kushner ugyanis rendkívül nehéznek és összetettnek nevezte a konfliktust, amelyben a mostani megbeszélések legfeljebb a tárgyalások következő szakaszának adhatnak lendületet.