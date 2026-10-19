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Lángokban áll Franciaország: Macron kemény fellépést ígér a pusztító zavargások után
Pár hét alatt súlyos, országos zavargásokba torkollt egy franciaországi diáktüntetés, amely eddig több százmillió eurós kárt, ezernél is több sérült rendfenntartót és tömeges letartóztatásokat hagyott maga után. A megélhetési és oktatási válság miatt kirobbant, pusztítással és fosztogatással kísért káosz egyre élesebb politikai feszültséget szít. Míg Emmanuel Macron elnök és kormánya a radikális baloldalt teszi felelőssé, a jövő tavaszi elnökválasztásra készülő Marine Le Pen a rend és a biztonság zálogaként igyekszik tőkét kovácsolni a helyzetből, ami az európai uniós vezetők bevándorlási vitáit is újra felerősítette - tudósított a Portfolio.
A szeptember végén, egy párizsi elővárosból kiindult megmozdulás eredetileg az alulfinanszírozott iskolák és a krónikus tanárhiány elleni békés diákblokádnak indult. Október közepére azonban az egyetemek és szakszervezetek csatlakozásával a demonstrációk országos méretűvé duzzadtak, az elmúlt hétvégén pedig az indulatok példátlan erőszakba csaptak át. Országszerte több mint félmillióan vonultak utcára a megélhetési költségek növekedése ellen tiltakozva, a békés tömegbe azonban sötét ruhás, maszkos vandálok vegyültek. A becslések szerint mintegy háromezer üzletet fosztottak ki, több városban pedig középületeket és polgármesteri hivatalokat gyújtottak fel. A 140 éves limoges-i városháza teljesen kiégett, és a tornya is összeomlott.
A rendőrség könnygázzal és villanógránátokkal próbálta feloszlatni a randalírozókat. Az összecsapásokban közel ezer rendvédelmi dolgozó megsérült, és mintegy 2400 embert állítottak elő. A hatóságokat ugyanakkor jogvédők részéről is súlyos kritikák érték, miután a bevetett tömegoszlató fegyverek miatt több fiatal maradandó, súlyos sérüléseket szenvedett, emellett számos rendőri túlkapásra is fény derült. Laurent Nuñez belügyminiszter a hétvégi események után felajánlotta lemondását, ám Emmanuel Macron államfő ezt a rendvédelmi vezetés folytonosságára hivatkozva elutasította.
Macron vasárnap esti televíziós beszédében dühének és szégyenkezésének adott hangot, hangsúlyozva, hogy az erőszakot semmi sem igazolhatja. Felszólította a politikai és társadalmi szervezeteket a pusztítás elítélésére, a rombolásért pedig elsősorban a radikális baloldalt és a hozzájuk csapódó bűnözőket tette felelőssé. Bár azonnali, drasztikus intézkedéseket nem jelentett be, jelezte, hogy a prefektúrák helyi szintű gyülekezési tilalmakat és részleges kijárási korlátozásokat léptethetnek életbe, ahogy az a napokban Marseille-ben már meg is történt.
A politikai szereplők mindegyike igyekszik a saját javára fordítani a kiélezett helyzetet. A radikális baloldalt vezető Jean-Luc Mélenchon elítélte a fosztogatásokat, de a kormányt tette felelőssé, amiért érdemi problémamegoldás helyett rendőri erőszakkal szította az indulatokat. A 2027 tavaszán esedékes elnökválasztás jelenlegi nagy esélyese, a radikális jobboldali Marine Le Pen eközben a közrend egyetlen hiteles képviselőjeként tünteti fel magát, miközben a centrista kormányzatot és a baloldalt egyaránt alkalmatlannak, a káosz előidézőinek bélyegezte.
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