Új közvetlen járatok indulnak három európai városba: decembertől bővül a népszerű légitársaság kínálata

Három európai városba indít újra közvetlen járatokat decemberben a flydubai. A dubaji légitársaság Rigába, Salzburgba és Vilniusba is heti három alkalommal közlekedik majd, bővítve ezzel téli európai kínálatát. Az újrainduló útvonalak elsősorban a téli városlátogatások és az alpesi üdülések iránt érdeklődő utasokat célozzák.

A flydubai közleménye szerint decemberben három európai célállomással bővíti téli menetrendjét. A lett fővárosba, Rigába december 11-én indul az első járat, míg az osztrák Salzburgba és a litván fővárosba, Vilniusba december 12-től közlekednek a légitársaság repülőgépei.

Mindhárom útvonalon heti három járatpár lesz elérhető a dubaji nemzetközi repülőtér 3-as termináljáról. A rigai járatok kedden, pénteken és szombaton, a salzburgi és vilniusi járatok pedig kedden, csütörtökön és szombaton közlekednek majd.

Téli városlátogatásokra és síutakra is építenek

A három úti cél eltérő turisztikai lehetőségeket kínál. Riga és Vilnius elsősorban történelmi belvárosával, építészeti örökségével és karácsonyi vásáraival vonzhatja a látogatókat, Salzburg pedig kulturális látnivalói mellett az osztrák síterepek közelsége miatt lehet népszerű.

A flydubai közlése szerint az új járatok az Emirates légitársasággal kötött codeshare-megállapodás keretében működnek, így az utasok Dubajon keresztül további nemzetközi célállomásokra is átszállhatnak. A két társaság közös hálózatában az átszállásos utazások egyetlen foglalással is megszervezhetők.

A társaság célja, hogy több, jelenleg kevésbé kiszolgált úti célt kapcsoljon be a nemzetközi légi közlekedésbe, és erősítse a Dubai és Európa közötti összeköttetéseket. A légitársaság a közelmúltban Aleppóba, Bangkokba, Bengáziba és Pokharába is indított járatokat, 2027. április 1-jétől pedig Szkopjéba is újraindítja közvetlen szolgáltatását.

A jegyek 503-539 euró között mozognak majd. A flydubai Boeing 737-es repülőgépekkel üzemelteti az útvonalakat. A légitársaság emellett megkezdte a Starlink műholdas internetszolgáltatás bevezetését flottáján, amelynek révén fokozatosan ingyenes, nagy sebességű wifi válik elérhetővé az utasok számára.