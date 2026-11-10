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Valósággal tépik a Richtert a tőzsdén: nagy rali indult, de a java még csak most jön

Pénzcentrum
2026. november 10. 10:50 4 perc

A hétfői amerikai rali után kedden az európai és a hazai részvénypiacon is határozott emelkedéssel indult a kereskedés. Budapesten a Richter vezeti a blue chipek erősödését, miután a gyógyszergyártó idén már másodszor emelte meg az éves várakozásait. A kedvező befektetői hangulatot az olajárak esése is fűti, kora délután pedig az amerikai inflációs adatokra szegeződik majd minden szem.

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A keddi nyitást követően a páneurópai Stoxx 600 index 0,9 százalékos pluszban járt, a német DAX 1,1, a francia CAC 40 pedig 1,2 százalékkal emelkedett. A spanyol IBEX 35 1,4 százalékkal került feljebb, míg a londoni FTSE 100 0,7 százalékot erősödött. Budapesten a BUX index a kereskedés első perceiben 0,5 százalékkal, 146 801 pontra nőtt. A Brent kőolaj hordónkénti jegyzése eközben reggel 92 dollár alá süllyedt.

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A hazai blue chipek közül a Richter a nyitást követő 1,2 százalékos emelkedés után már 1,4 százalékos pluszban állt. Az OTP 0,7, a Magyar Telekom 0,2 százalékkal erősödött, a Mol viszont 0,2 százalékkal lejjebb került. A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényei vegyesen indították a napot, közülük az AutoWallis és a BIF teljesített a legjobban, míg a Duna House és a Waberer's a gyengébben szereplő papírok között volt.

Erős amerikai nap után Ázsiában is javult a hangulat

Hétfőn az S&P 500 április óta a legerősebb napját zárta 2,35 százalékos emelkedéssel. A technológiai túlsúlyos Nasdaq Composite 2,74, a Dow Jones ipari átlag pedig 2,15 százalékkal került feljebb.

A lendület kedden az ázsiai piacokra is átterjedt, ahol a technológiai papírok vezették a drágulást. A reggeli kereskedésben a japán Nikkei 2,9, a dél-koreai Kospi 4,1 százalékos pluszt mutatott, a hongkongi Hang Seng pedig 0,4 százalékkal erősödött. Az amerikai határidős részvényindexek kora reggel mérsékelt, 0,1–0,3 százalékos emelkedést jeleztek előre.

Az egyedi vállalati hírek közül a Take-Two gyorsjelentésére érkezett látványos árfolyamreakció. A videójáték-kiadó részvénye hétfőn a rendes kereskedésben még 3,5 százalékot esett, a zárás utáni kereskedésben viszont fordított, és 216,43 dolláron fejezte be a napot, ami 4,35 százalékkal haladta meg a záróárat. A PepsiCo papírjai a leépítésekről szóló bejelentést követően enyhén emelkedtek, ám az év elejéhez képest így is közel 1 százalékos mínuszban jártak.

Másodszor emelte éves várakozásait a Richter

A Richter első kilenc hónapja a korábban vártnál erősebben alakult, ezért a menedzsment idén már másodszor javította éves előrejelzését. Változatlan devizaárfolyamok mellett immár 10 százalék feletti árbevétel-növekedést és 20 százalékhoz közeli bővülést vár a tisztított üzemi eredményben.

A harmadik negyedéves árbevétel valamivel meghaladta az elemzői várakozásokat. Az üzemi eredmény két számjegyű ütemben nőtt az egy évvel korábbi bázishoz képest, ugyanakkor elmaradt a piaci konszenzustól.

A növekedés fő hajtóereje ezúttal a nőgyógyászati és a generikus üzletág volt, miközben a Vraylar is jól teljesített. A biotechnológiai üzletág a korábbi veszteséges negyedévek után már szerény üzemi nyereséget termelt. A javuló menedzsment-iránymutatást a piac kitörő örömmel fogadta, a részvény történelmi csúcsa közelében mozog.

A GTA VI előrendelései ellensúlyozzák a Take-Two gyengébb negyedévét

A Take-Two megerősítette, hogy november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto VI PlayStation 5 és Xbox Series X|S konzolokra. A vezérigazgató kiemelte, hogy az előrendelések volumene jelentősen felülmúlja a vállalat korábbi várakozásait.

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Ez érdemben ellensúlyozhatta a gyengébben sikerült negyedéves számokat. A szeptember végén zárult időszakban a társaság árbevétele 15,6 százalékkal, 1,50 milliárd dollárra csökkent, ami elmaradt az 1,62 milliárd dolláros elemzői konszenzustól. A játékértékesítéseket és a játékon belüli mikrotranzakciókat összegző net bookings mutató 18 százalékkal, 1,60 milliárd dollárra esett, alulmúlva a vállalat saját prognózisát is.

A december végéig tartó negyedévre ugyanakkor már 3,35–3,50 milliárd dollárt vár ezen a soron a vállalat, az egy évvel korábbi 1,76 milliárd dollár után. A márciusban záruló üzleti évre vonatkozó, 8,0–8,2 milliárd dolláros várakozását változatlanul hagyta a menedzsment, a számviteli árbevétel-előrejelzését viszont 7,98–8,18 milliárd dollárra emelte.

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A harmadik negyedévben az észak-amerikai üdítőital-üzletág értékesítési volumene 2 százalékkal esett vissza, az élelmiszeripari szegmens eladásai pedig stagnáltak. A vállalat árcsökkentésekkel és agresszívebb marketinggel igyekezett talpra állítani a forgalmat, a várt fordulat azonban a cégvezetés szerint jóval vontatottabban valósul meg.

Délután az amerikai infláció robbanhat be a piacokra

Az amerikai októberi inflációs adat magyar idő szerint 14 óra 30 perckor lát napvilágot. Az elemzői konszenzus a fogyasztói árak 0,3 százalékos havi emelkedését vetíti előre, míg a volatilis élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított maginfláció havi ütemét 0,2 százalékra várják.

A tavaly októberi szövetségi kormányzati leállás miatt hiányzik a megbízható éves összehasonlításhoz szükséges bázisadat, így a piaci szereplők ezúttal kiemelt figyelemmel a havi bázisú árváltozásokra fókuszálnak majd.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

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