Valósággal tépik a Richtert a tőzsdén: nagy rali indult, de a java még csak most jön

A hétfői amerikai rali után kedden az európai és a hazai részvénypiacon is határozott emelkedéssel indult a kereskedés. Budapesten a Richter vezeti a blue chipek erősödését, miután a gyógyszergyártó idén már másodszor emelte meg az éves várakozásait. A kedvező befektetői hangulatot az olajárak esése is fűti, kora délután pedig az amerikai inflációs adatokra szegeződik majd minden szem.

A keddi nyitást követően a páneurópai Stoxx 600 index 0,9 százalékos pluszban járt, a német DAX 1,1, a francia CAC 40 pedig 1,2 százalékkal emelkedett. A spanyol IBEX 35 1,4 százalékkal került feljebb, míg a londoni FTSE 100 0,7 százalékot erősödött. Budapesten a BUX index a kereskedés első perceiben 0,5 százalékkal, 146 801 pontra nőtt. A Brent kőolaj hordónkénti jegyzése eközben reggel 92 dollár alá süllyedt.

A hazai blue chipek közül a Richter a nyitást követő 1,2 százalékos emelkedés után már 1,4 százalékos pluszban állt. Az OTP 0,7, a Magyar Telekom 0,2 százalékkal erősödött, a Mol viszont 0,2 százalékkal lejjebb került. A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényei vegyesen indították a napot, közülük az AutoWallis és a BIF teljesített a legjobban, míg a Duna House és a Waberer's a gyengébben szereplő papírok között volt.

Erős amerikai nap után Ázsiában is javult a hangulat

Hétfőn az S&P 500 április óta a legerősebb napját zárta 2,35 százalékos emelkedéssel. A technológiai túlsúlyos Nasdaq Composite 2,74, a Dow Jones ipari átlag pedig 2,15 százalékkal került feljebb.

A lendület kedden az ázsiai piacokra is átterjedt, ahol a technológiai papírok vezették a drágulást. A reggeli kereskedésben a japán Nikkei 2,9, a dél-koreai Kospi 4,1 százalékos pluszt mutatott, a hongkongi Hang Seng pedig 0,4 százalékkal erősödött. Az amerikai határidős részvényindexek kora reggel mérsékelt, 0,1–0,3 százalékos emelkedést jeleztek előre.

Az egyedi vállalati hírek közül a Take-Two gyorsjelentésére érkezett látványos árfolyamreakció. A videójáték-kiadó részvénye hétfőn a rendes kereskedésben még 3,5 százalékot esett, a zárás utáni kereskedésben viszont fordított, és 216,43 dolláron fejezte be a napot, ami 4,35 százalékkal haladta meg a záróárat. A PepsiCo papírjai a leépítésekről szóló bejelentést követően enyhén emelkedtek, ám az év elejéhez képest így is közel 1 százalékos mínuszban jártak.

Másodszor emelte éves várakozásait a Richter

A Richter első kilenc hónapja a korábban vártnál erősebben alakult, ezért a menedzsment idén már másodszor javította éves előrejelzését. Változatlan devizaárfolyamok mellett immár 10 százalék feletti árbevétel-növekedést és 20 százalékhoz közeli bővülést vár a tisztított üzemi eredményben.

A harmadik negyedéves árbevétel valamivel meghaladta az elemzői várakozásokat. Az üzemi eredmény két számjegyű ütemben nőtt az egy évvel korábbi bázishoz képest, ugyanakkor elmaradt a piaci konszenzustól.

A növekedés fő hajtóereje ezúttal a nőgyógyászati és a generikus üzletág volt, miközben a Vraylar is jól teljesített. A biotechnológiai üzletág a korábbi veszteséges negyedévek után már szerény üzemi nyereséget termelt. A javuló menedzsment-iránymutatást a piac kitörő örömmel fogadta, a részvény történelmi csúcsa közelében mozog.

A GTA VI előrendelései ellensúlyozzák a Take-Two gyengébb negyedévét

A Take-Two megerősítette, hogy november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto VI PlayStation 5 és Xbox Series X|S konzolokra. A vezérigazgató kiemelte, hogy az előrendelések volumene jelentősen felülmúlja a vállalat korábbi várakozásait.

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Ez érdemben ellensúlyozhatta a gyengébben sikerült negyedéves számokat. A szeptember végén zárult időszakban a társaság árbevétele 15,6 százalékkal, 1,50 milliárd dollárra csökkent, ami elmaradt az 1,62 milliárd dolláros elemzői konszenzustól. A játékértékesítéseket és a játékon belüli mikrotranzakciókat összegző net bookings mutató 18 százalékkal, 1,60 milliárd dollárra esett, alulmúlva a vállalat saját prognózisát is.

A december végéig tartó negyedévre ugyanakkor már 3,35–3,50 milliárd dollárt vár ezen a soron a vállalat, az egy évvel korábbi 1,76 milliárd dollár után. A márciusban záruló üzleti évre vonatkozó, 8,0–8,2 milliárd dolláros várakozását változatlanul hagyta a menedzsment, a számviteli árbevétel-előrejelzését viszont 7,98–8,18 milliárd dollárra emelte.

Ezer munkahelyet szüntet meg a PepsiCo

A PepsiCo mintegy ezer munkahelyet szüntet meg Észak-Amerikában a működés észszerűsítése és a költséghatékonyság javítása érdekében. A jövő hétre kitűzött elbocsátások mögött a lanyhuló hazai kereslet húzódik meg, amely miatt a menedzsment októberben már lefelé módosította éves eredményvárakozását.

A harmadik negyedévben az észak-amerikai üdítőital-üzletág értékesítési volumene 2 százalékkal esett vissza, az élelmiszeripari szegmens eladásai pedig stagnáltak. A vállalat árcsökkentésekkel és agresszívebb marketinggel igyekezett talpra állítani a forgalmat, a várt fordulat azonban a cégvezetés szerint jóval vontatottabban valósul meg.

Délután az amerikai infláció robbanhat be a piacokra

Az amerikai októberi inflációs adat magyar idő szerint 14 óra 30 perckor lát napvilágot. Az elemzői konszenzus a fogyasztói árak 0,3 százalékos havi emelkedését vetíti előre, míg a volatilis élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított maginfláció havi ütemét 0,2 százalékra várják.

A tavaly októberi szövetségi kormányzati leállás miatt hiányzik a megbízható éves összehasonlításhoz szükséges bázisadat, így a piaci szereplők ezúttal kiemelt figyelemmel a havi bázisú árváltozásokra fókuszálnak majd.