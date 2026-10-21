Valami nagyon nincs rendben Európában: a saját jövőjükben még bíznak az emberek, a világéban nem

Miközben az európaiak többsége bizakodó a saját és családja jövőjét illetően, a világ kilátásait már jóval kevesebben látják pozitívan – derül ki az Európai Parlament 2026 tavaszi Eurobarométer-felméréséből. Az uniós válaszadók mindössze 38 százaléka optimista a világ jövőjével kapcsolatban, Magyarországon azonban ez az arány eléri az 57 százalékot. Ezzel hazánk az Európai Unió élmezőnyében szerepel, miközben több nyugat-európai országban, köztük Németországban, Franciaországban és Hollandiában jóval borúlátóbbak az emberek. A kutatás arra is rávilágít, hogy a saját életük alakulását az európaiak lényegesen kedvezőbben ítélik meg, mint a világ egészének jövőjét.

Jelentős különbség mutatkozik abban, hogyan vélekednek az európaiak a saját jövőjükről, országuk kilátásairól, az Európai Unió helyzetéről és a világ egészének alakulásáról. Az Európai Parlament 2026 tavaszi Eurobarométer-felmérése négy különböző szempontból vizsgálta a lakosság optimizmusát, az eredmények pedig azt mutatják, hogy az emberek sokkal bizakodóbbak a közvetlen környezetüket illetően, mint a távolabbi, globális folyamatokkal kapcsolatban.

Az EU egészében a válaszadók 76 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nagyon vagy inkább optimista a saját és családja jövőjét illetően. Saját országuk kilátásait már csak 58 százalékuk, az Európai Unió jövőjét pedig 59 százalékuk látja pozitívan. A világ egészével kapcsolatban azonban mindössze 38 százalékos az optimisták aránya.

Ez azt jelenti, hogy 38 százalékpontos különbség van a személyes és a globális jövő megítélése között. Az európaiak többsége tehát bízik abban, hogy saját életük kedvezően alakulhat, a világ jövőjét azonban lényegesen bizonytalanabbnak látja. Az országok közötti eltérések ugyanakkor elég jelentősek. Míg egyes tagállamokban a lakosság többsége a világ jövőjét is optimistán szemléli, máshol a válaszadók harmada nem bizakodó.

A magyarok jóval optimistábbak az uniós átlagnál

A felmérés egyik legérdekesebb eredménye, hogy a válaszadó magyarok többsége mind a saját jövőjük, mind a világ kilátásainak megítélésében az uniós átlag felett teljesített. A magyarok 80 százaléka optimista saját és családja jövőjével kapcsolatban, ami négy százalékponttal haladja meg a 76 százalékos uniós átlagot.

A magyarok 73 százaléka saját országa jövőjét, 69 százaléka pedig az Európai Unió jövőjét is kedvezően ítéli meg. Mindkét mutató jelentősen meghaladja az uniós átlagot. A legnagyobb különbség azonban a világ jövőjével kapcsolatos várakozásokban figyelhető meg. Míg az Európai Unió egészében csupán 38 százalék az optimisták aránya, Magyarországon 57 százalék. A magyarok körében tehát 19 százalékponttal magasabb a világ jövőjével kapcsolatban bizakodók aránya, mint az EU egészében.

Magyarországon azonban szintén érzékelhető a személyes és a globális jövő megítélése közötti különbség. A saját és családjuk jövőjét illetően bizakodók aránya 23 százalékponttal magasabb, mint azoké, akik a világ kilátásait is kedvezően látják. Ez azonban lényegesen kisebb eltérés az uniós átlagnál.

Lengyelországban a legoptimistábbak a világ jövőjével kapcsolatban

A világ jövőjének megítélésében Lengyelország áll az uniós rangsor élén, ahol a megkérdezettek 63 százaléka optimista. A második helyen öt ország osztozik: Szlovákia, Litvánia, Magyarország és Románia egyaránt 57 százalékos eredményt ért el. Vagyis Magyarország holtversenyben a második legmagasabb értékkel rendelkezik az Európai Unióban.

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Az eredmények alapján elmondható az is, hogy a közép- és kelet-európai országok általában kedvezőbbben ítélik meg a globális jövőt. Csehországban, Horvátországban és Lettországban egyaránt 52 százalék, Szlovéniában pedig 50 százalék az optimisták aránya. Hasonló eredményt mértek Írországban és Észtországban is.

A nyugat-európai országok többségében ugyanakkor jóval visszafogottabbak a várakozások: Spanyolországban 42 százalék, Portugáliában és Dániában 41 százalék, Olaszországban pedig 39 százalék látja pozitívan a világ jövőjét. A lista végén Hollandia áll 23 százalékkal, amelyet Franciaország követ 24, majd Németország 28 százalékkal. A különbségek nagyságát jól mutatja, hogy Lengyelországban 40 százalékponttal magasabb a világ jövőjével kapcsolatban bizakodók aránya, mint Hollandiában.

A saját jövőjüket sokkal kedvezőbben látják az európaiak

A világ jövőjével kapcsolatos borúlátás nem feltétlenül jelenti azt, hogy az emberek a saját életük alakulását is kedvezőtlennek ítélik meg. A felmérés egyik legszembetűnőbb eredménye éppen az, hogy a személyes jövő megítélése szinte valamennyi tagállamban jóval pozitívabb, mint a globális kilátásoké.

A saját és családjuk jövőjével kapcsolatban a szlovénok és a dánok a legoptimistábbak: mindkét országban 91 százalék a bizakodók aránya. Lengyelországban 88 százalék, Finnországban szintén 88 százalék, Svédországban pedig 86 százalék nyilatkozott pozitívan. Az uniós rangsor másik végén Franciaország található, ahol a válaszadók 62 százaléka optimista saját és családja jövőjét illetően.

Különösen érdekes Hollandia helyzete. Az országban a válaszadók 82 százaléka optimista saját és családja jövőjét illetően, miközben a világ jövőjét mindössze 23 százalékuk látja pozitívan. A két érték közötti különbség 59 százalékpont, ami a vizsgált országok között a legnagyobb.

Ennél a pontnál Magyarországon sajátos kép rajzolódik ki: miközben a magyarok 80 százaléka bizakodó saját és családja jövőjével kapcsolatban, ez az arány csupán négy százalékponttal haladja meg az uniós átlagot. Ezzel szemben saját országuk jövőjét 15, az Európai Unióét 10, a világét pedig 19 százalékponttal többen látják pozitívan, mint az EU egészében. Míg Magyarország a saját és családi jövőbe vetett bizalom alapján a középmezőnyben helyezkedik el, addig az ország és az EU jövőjének megítélésében a hatodik, a világ jövőjével kapcsolatos optimizmusban pedig holtversenyben a második helyen áll. Ez több más tagállamhoz képest szokatlan mintázat, bár a magyarok körében is a személyes jövő megítélése a legkedvezőbb.