Friss részletek a krakkói merényletről: ezt találták a támadó lakásában, kiderült, honnan volt fegyvere

Újabb részleteket közölt a lengyel ügyészség a hétvégi krakkói tömeggyilkosság elkövetőjéről, aki hat emberrel végzett a városban, mielőtt korábban három családtagját is megölte otthonában. A támadó autójában több telefont és elektronikai eszközt is találtak, otthonának falán pedig egy különös amerikai történelmi zászló függött. Az ügyészség egyelőre óvatos az indíték megítélésével, és azt is vizsgálja, hogyan jutott hozzá az elkövető a fegyverekhez, írja az Onet.

Legalább négy mobiltelefont és további elektronikus eszközöket találtak annak a férfinak az autójában, aki a hétvégén hat emberrel végzett Krakkóban, előtte pedig saját otthonában megölte három közeli hozzátartozóját. A lengyel Legfőbb Ügyészség szóvivője, Przemysław Nowak hétfőn újabb részleteket ismertetett a nyomozásról. Elmondása szerint azt is vizsgálják, milyen körülmények között szerezte meg a támadó a fegyvertartási engedélyét.

A férfi idén március óta rendelkezett engedéllyel egy puskára és egy pisztolyra. Rendszeresen járt lőterekre, az eddigi információk szerint azonban kizárólag statikus lövészetet gyakorolt. Arról egyelőre nincs adat, hogy hol és kitől tanult meg lőni. A családtagjai meggyilkolásának pontos időpontját sem sikerült még megállapítani: a boncolás eredménye adhat majd választ arra, hogy szombat reggel vagy már péntek éjszaka, illetve szombat hajnalban történt-e a vérengzés.

Az áldozatok megtalálási helye és ruházata alapján ugyanakkor arra következtetnek, hogy a gyilkosságok éjszaka történhettek. Az apa az ágyában feküdt, valamennyien olyan ruhát viseltek, amilyet általában alváshoz szokás. A szóvivő szerint a családtagokat egyenként kétszer fejbe lőtte az elkövető, a helyszínen pedig két macskával is végzett. A környéken senki nem jelezte, hogy lövéseket hallott volna.

A nyomozók egyelőre azt is vizsgálják, mi történt azután, hogy a férfi elhagyta az otthonát, és Krakkóba indult. Az indítékáról még korai lenne biztosat mondani, a lakásában ugyanis nem találtak egyértelmű bizonyítékot arra, hogy valamilyen konkrét ideológia vezérelte volna. A szobája falán azonban egy Gadsden-zászló függött: a sárga alapon csörgőkígyót ábrázoló, 18. századi amerikai történelmi jelképen a „ne taposs el” felirat olvasható. A zászlóhoz a szabadságpárti gondolatok és a hatalommal szembeni lázadás szimbolikája is kapcsolódik, ugyanakkor különböző csoportok nem feltétlenül negatív jelentéssel használják.